04-07-2017 09:51 | Kateřina Brezovská

Koalice lidovců a STAN pro podzimní volby bude pokračovat

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a předseda STAN Petr Gazdík potvrdili, že koalice lidovců a STAN pro podzimní volby do Sněmovny bude pokračovat. Po jednání předsednictva KDU-ČSL na Velehradě oba politici novinářům řekli, že nepříznivé předvolební průzkumy, podle kterých by se koalice do Poslanecké sněmovny nedostala, nepřeceňují. Podle průzkumu agentury TNS Kantar z počátku července by koalice lidovců a Starostů ve volbách získala 7,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se tak nedostala.

MŽP vyhlásí v srpnu novou Dešťovku, bude v ní 200 milionů korun

Ministerstvo životního prostředí vyhlásí 7. srpna druhou vlnu dotačního programu Dešťovka na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Žádosti bude přijímat od 7. září. Rozpočet bude tentokrát 200 milionů korun, tedy zhruba dvojnásobek proti pilotní výzvě. Programem chce stát bojovat proti plýtvání vodou a proti suchu. V první výzvě, která se uskutečnila v květnu, byly peníze vyčerpány za 28 hodin. Velký zájem je očekáván i nyní.

MŽP také schválilo 214 projektů z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rozdělí na ně téměř pět miliard korun. Většinu tvoří vodohospodářské projekty, některé záměry se ale týkají například i ochrany přírody a krajiny.

Sobotka žádá Brabce o možnost přezkumu EIA pro těžbu štěrkopísku

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) požádal dopisem ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) o posouzení možnosti přezkumu kladného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) pro těžbu štěrkopísku na území Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku. Důvodem jsou dva nové hydrogeologické podklady, podle nichž hrozí narušení zdrojů pitné vody. Informoval o tom mluvčí vlády Martin Ayrer. Podle ministerstva životního prostředí však přezkumy ukázaly, že zdroje vody ohroženy nebudou.

Na Zlínsku se našlo 18 uhynulých divočáků, mor byl potvrzen u deseti

Na Zlínsku se našlo již 18 uhynulých divočáků. Africký mor prasat byl potvrzen u deseti zvířat, u čtyř divokých prasat se na výsledky ještě čeká. Oznámil to mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. U čtyř divokých prasat byly podle něj výsledky negativní. Uhynulá divoká prasata byla nalezena uvnitř oblasti zamoření, která se v pondělí rozšířila na celý okres Zlín. Platí v ní mimořádná veterinární opatření, zákaz lovu a krmení divokých prasat. Veterináři také testovali prasata chovaná v evidovaných chovech v této zóně. Výsledky byly negativní. Africký mor prasat se v Česku objevil poprvé, přenášejí jej volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečný.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) požádal ministra zemědělství Mariana Jurečku (KDU-ČSL) o aktuální informace ohledně výskytu afrického moru prasat. Požádal ho rovněž, aby předložil aktuální informaci k této věci na nejbližším zasedání vlády.

Poslanci naléhají na vládu kvůli přípravě nových jaderných bloků

Sněmovní hospodářský výbor žádá vládu, aby neprodleně a intenzivně začala připravovat výstavbu nových jaderných bloků v jaderných elektrárnách v Temelíně a Dukovanech. Kabinet by měl také schválit závazný harmonogram všech základních kroků. Výbor to schválil po dnešní debatě o řešení jaderné energetiky v Česku. Výbor také žádá vládu, aby kvůli rychlejší přípravě výstavby jaderných bloků připravila nový stavební zákon, nebo speciální zákon, který usnadní proces veřejnoprávního projednávání. Náměstek ministra průmyslu Jiří Koliba poznamenal, že je v této věci velmi skeptický, protože úplná změna stavebního práva podle něj přesáhne jedno volební období. Poslanci se také shodli na tom, že bez výstavby nových zdrojů jaderné energie nebude ČR schopna pokrýt svoji budoucí spotřebu elektrické energie bez závislosti na cizích zemích.

Prodej aut v pololetí vzrostl o 8,8 procenta na téměř 144 tisíc vozů

Prodej nových osobních aut v Česku v letošním 1. pololetí vzrostl proti stejnému období loni o 8,8 procenta na 144.451 vozů. Měsíční tempo růstu zpomalilo na červnových 3,6 procenta. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. První je značka Škoda s prodejem 45.232 aut, následuje Volkswagen, který prodal 15.241 vozů a Hyundai s odbytem 10.847 automobilů. Následují Ford, Dacia a Renault. Nejprodávanějšími modely byly Škoda Octavia před dalšími modely mladoboleslavské značky Fabia a Rapid. Celkem 75 procent aut nakupovaly firmy.

Šéfové vlád V4 podpořili Sísího v boji proti teroru a migraci

Šéfové vlád zemí visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, v úterý v Budapešti ocenili egyptského prezidenta Abdal Fattáha Sísího za boj proti terorismu a nelegální migraci. Na pořad jednání se dostaly i záležitosti obchodu a investic, včetně nabídky účasti expertů ze střední Evropy na stavbě jaderné elektrárny v Egyptě. "Egypt je pro nás klíčový partner v regionu severní Afriky a Blízkého východu," zdůraznil český premiér Bohuslav Sobotka s tím, že visegrádská čtyřka vyslovila jednoznačnou podporu egyptské vládě v boji proti terorismu, stejně jako uznání za potírání nelegální migrace. "Egypt je země, která dokázala zamezit tomu, aby z jeho pobřeží odplouvaly lodě (s uprchlíky) do Evropy," dodal premiér v narážce na poměry v sousední Libyi. Právě stabilizace Libye je podle Sobotky společným zájmem zemí V4 a Egypta.

Zeman gratuloval Trumpovi k americkému Dni nezávislosti

Prezident Miloš Zeman poslal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi blahopřejný telegram u příležitosti dnešního Dne nezávislosti, který je hlavním státním svátkem Spojených států. Znění telegramu zveřejnil Pražský hrad. Podle Zemana je americký svátek významný pro všechny lidi světa, kteří sdílí hodnoty, jako je svoboda a spravedlnost. V předchozích čtyřech letech Hrad nevydal tiskovou zprávu o tom, že by Zeman poslal podobnou gratulaci Trumpovu předchůdci Baracku Obamovi. Zeman v telegramu ocenil Trumpovo působení v čele USA od jeho lednového nástupu do úřadu. Přihlásil se také ke spojenectví s USA.

Začíná oprava Negrelliho viaduktu, vlaky pojedou jinak

Pražský Negrelliho viadukt je kvůli rozsáhlým opravám od úterý na zhruba dva roky zavřený. V souvislosti s tím začíná platit výlukový jízdní řád pro dvojici tratí z Masarykova nádraží do Kralup nad Vltavou a dále do Děčína a rovněž do Kladna a Rakovníka. Rozsáhlá rekonstrukce mostu vyjde na 1,44 miliardy korun, po jejím dokončení se zvýší kapacita trati tak, aby po ní mohly projíždět i vlaky spojující centrum Prahy s pražským letištěm. Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanici s Bubny. Stavba dlouhá 1100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po inženýru Aloisi Negrellim, který stavbu řídil.

Obce můžou zvýšit poplatek za vjezd autem nově až na 200 korun

Obce a města mají nově možnost zvýšit maximální poplatek za povolení vjezdu autem do vybraných částí z nynějších 20 korun až na 200 korun za každý započatý den. Umožnil to vládní daňový balíček, který vstoupil v účinnost v sobotu 1. července. Poplatek se podle zákona vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, kam vjezd jinak zakazuje dopravní značka. Stanovení poplatku je v pravomoci obcí.

Na Velehradě začaly cyrilometodějské Dny lidí dobré vůle

Na jihomoravském Velehradě začaly tradiční Dny lidí dobré vůle. Na místo zamířily desetitisíce poutníků, aby tam oslavily příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letošní ročník oslav se věnuje například rodině a proměnám jejího fungování. Akce potrvá do středy, kdy vyvrcholí národní poutí a bohoslužbou.

Poutníci na Velehradě pokračují v ručním přepisování bible. Velehradský rukopis mohou zájemci pomoci rozšířit v Muzeu Bible ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. "V letošním roce máme v plánu dokončit Nový zákon. Jsou to listy Židům, list Jakubův, Petra, Jana, Judy a Janovo zjevení. V příštím roce máme v plánu začít dokončovat Starý zákon, u kterého se čeká na některé překlady," řekla Petra Číhalová z Římskokatolické farnosti Velehrad. Od roku 2005 se do přepisování zapojilo 6227 lidí.

Na filmovém festivalu si mohu návštěvníci vyzkoušet i slepotu

Jak vypadá svět nevidomých si mohou vyzkoušet návštěvníci karlovarského filmového festivalu ve stanu projektu Chodící lidé. Společně s filmovou sekcí festivalu Lidé od vedle seznamuje "normální" lidi se životem nevidomých a slabozrakých, řekla manažerka projektu Chodící lidé Vladimíra Tvrdková. "Letos jsme se zaměřili na zrakové postižení. Máme tady stan, kde jsou aktivity zamřené na život se zrakovým postižením. Máme tam vodicí psy, technologii, kterou používají zrakově postižení, je tam Braillův koutek. Zodpovíme spoustu dotazů a pro děti jsou tam interaktivní hry," řekla Tvrdková. Cílem kampaně, která se na festivalu prezentuje už druhým rokem, je bořit bariéry mezi světem zdravých a handicapovaných lidí.

Ostravští vědci se podíleli na úspěšném výzkumu

Biologům z Ostravské univerzity se podařilo publikovat v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů světa Science. Absolventka Alžběta Suchánková a pedagog Pavel Drozd se podíleli na celosvětovém výzkumu, který s pomocí umělých housenek sledoval dravost predátorů na různých místech světa. Vědcům se podařilo potvrdit, že pravděpodobnost napadení kořisti dravcem přímo souvisí se zeměpisnou polohou a nadmořskou výškou. Výzkum ukázal, že míra útoků klesá směrem od rovníku k pólům, což znamená, že například housenka v rovníkovém pralese je vystavena výrazně většímu riziku sežrání než housenka na českých polích. Závěry výzkumu poslouží vědcům k lepšímu pochopení života nejen predátorů a býložravců, ale celého ekosystému. Ostravští vědci se navíc chystají zjištěné poznatky a získané zkušenosti zúročit v dalším výzkumu.

Praha připomene výročí položení základního kamene Karlova mostu

Praha se rozhodla připomenout 660. výročí položení základního kamene Karlova mostu. Podle legend tak učinil český král a římský císař Karel IV. 9. července 1357. Mělo se tak stát v 5 hodin 31 minut, aby vznikla numerologicky zajímavá řada lichých čísel, která stoupá a pak klesá, a jde po sobě stejně při čtení zepředu i pozpátku: 135797531. Kvůli posunu času začnou nedělní oslavy v 6:31. Zahájeny budou rozezněním fanfár trubačů z Malostranské mostecké věže a člen řádu křížovníků s červenou hvězdou Marek Pučalík požehná mostu. Pro zájemce jsou připravené komentované prohlídky Karlova mostu. Vedle Pražského hradu či Vyšehradu je Karlův most místem, na kterém vnímavý návštěvník snad nejsilněji procítí genius loci staré Prahy. Jeho kouzlo a mystiku nemůže narušit ani dennodenní tisícihlavý proud turistů.

Na festivalu Rožnovské slavnosti vystoupí 800 folkloristů

Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku se od pátku do neděle bude konat mezinárodní folklorní festival Rožnovské slavnosti. Patří k vrcholům sezony v rožnovském skanzenu, jde již o 39. ročník, který je letos navíc součástí oslav 750. výročí založení města. Na festivalu se v třicítce programů představí asi 800 účinkujících. "Do Valašského muzea se sjedou hosté ze Španělska, Ruska, Polska, Maďarska, Chorvatska, Slovenska i z různých koutů naší republiky od Opavy přes Uherský Brod, Rokycany až po Karlovy Vary," řekla mluvčí muzea Pavlína Polášková.

V Krkonoších roztálo sněhové pole Mapa republiky

V Krkonoších v těchto dnech roztálo sněhové pole Mapa republiky na úbočí Studniční hory. Mapa bývá místem, kde na české straně Krkonoš zůstává sníh nejdéle, například loni roztál v polovině června, předloni na začátku července. Správa Krkonošského národního parku naposledy měřila množství sněhu v lokalitě 21. června, kdy mělo sněhové pole rozlohu zhruba 1100 metrů čtverečních a vrstva sněhu byla až šestimetrová, sníh však rychle ubýval. Mapa republiky sice leží na jižním svahu, díky modelaci terénu a větrným proudům se v zimě na tomto místě ukládá velké množství sněhu. Například v zimě 1999/2000 tam bylo naměřeno 15,7 metru sněhu. Lokalita leží v nejpřísněji chráněné první zóně národního parku a je turistům nepřístupná. Mezi krkonošskými horaly se traduje, že dokud neroztaje sníh na Mapě republiky, nepřijde do hor letní počasí.

Sport

Tenista Adam Pavlásek porazil při premiéře ve Wimbledonu Ernesta Escobeda z USA 6:7, 6:1, 6:3, 6:1 a připsal si druhou grandslamovou výhru v kariéře. Třetí nasazená Karolína Plíšková porazila v 1. kole Rusku Jevgeniji Rodinovou 6:1 a 6:4. Čeká ji Slovenka Magdaléna Rybáriková. Denisa Allertová i při svém třetím startu ve Wimbledonu zvládla první kolo. Japonku Risu Ozakiovou porazila po boji 7:6, 2:6, 6:3.

České basketbalistky se v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2019 utkají s Belgií, Německem a Švýcarskem. Rozhodl o tom los v Mnichově. Na šampionát, který budou hostit Srbsko a Lotyšsko, postoupí vždy vítězové skupin a šest z osmi týmů na druhých místech.

Počasí

Ve středu bude zpočátku polojasno, postupně od severu převážně oblačno a hlavně na severu a severovýchodě přeháňky, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28°C, na jihu Moravy až 31, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia.