03-07-2017 12:43 | Zdeňka Kuchyňová

Ukrajinské úřady nevpustily poslance Šarapatku na Ukrajinu

Ukrajinské úřady nevpustily v neděli nezařazeného poslance Milana Šarapatku na Ukrajinu, kam cestoval s dalšími členy delegace do Parlamentního shromáždění NATO. Šarapatka musel zůstat v Kyjevě v letištním tranzitním prostoru, nyní se vrátil do Česka. ČTK řekl, že ukrajinské úřady mu svůj postup nezdůvodnily. Postup ukrajinských úřadu ho, jak řekl, zaskočil. Věc chce řešit. "Požádám ministra zahraničí o protestní nótu, požádám předsedu Sněmovny o reciproční zákaz cestování některých ukrajinských poslanců," řekl. Šarapatka byl před třemi lety na Krymu jako pozorovatel referenda o připojení ukrajinského poloostrova k Rusku. Do souvislosti s nynějším nevpuštěním na Ukrajinu to ale nedává. "Od té doby jsem na Ukrajině několikrát byl s týmž pasem, nikdy nebyl žádný problém," podotkl. Ukrajinská strana podle poslance o nynější cestě dopředu věděla a mohla tedy s předstihem sdělit, že na Ukrajině není žádoucí. Česká vláda stejně jako celá Evropská unie obsazení Krymu Ruskem neuznává.

Státní rozpočet měl koncem června přebytek 4,6 miliardy Kč

Státní rozpočet se ke konci června vrátil do plusu, přebytek byl 4,6 miliardy Kč. Informovalo o tom ministerstvo financí. Loni ke konci června byl rozpočet v přebytku 40,6 miliardy korun. Za meziročním zhoršením stojí podle ministerstva především nižší příjmy z EU. Příjem peněz z EU klesl ke konci června meziročně o 69 miliard korun.

CVVM: Důvěra v prezidenta po květnovém propadu vzrostla

Důvěra v prezidenta v červnu po výraznějším propadu v předchozím měsíci vzrostla. Mírně si polepšila také vláda. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Tradičně nejvyšší důvěře obyvatel se i minulý měsíc těšili starostové a obecní zastupitelstva. Hlavě státu v červnu důvěřovalo 48 procent dotázaných lidí, meziměsíčně o sedm procentních bodů více. Nedůvěra v Miloše Zemana klesla z 56 procent na 50 procent. Předchozí propad důvěry v prezidenta mezi dubnem a květnem o 14 procentních bodů souvisel s vládní krizí.

Věznice v Drahonicích se znovu otvírá, první ženy přijme za týden

Věznice v Drahonicích na Lounsku se znovu otvírá. Kapacita je 194 míst. Prvních 32 žen projde bránou areálu 12. července. Podmínky budou mít odsouzené v obnovené věznici lepší než jinde. Novinářům prostor představila Vězeňská služba ČR. Otevření Drahonic souvisí s přeplněností věznic v ČR. "Jsme na stavu téměř 23.000 vězněných osob. Za ty čtyři roky po amnestii prezidenta republiky se naše věznice naplnily na předchozí stavy," řekl ředitel vězeňské služby Petr Dohnal. Právě po amnestii v dubnu 2013 se areál v Drahonicích u Lubence jako jediný v ČR zavřel. Stát se ho poté pokoušel několikrát neúspěšně prodat. V roce 2015, v době vrcholící migrační krize, prostory nabídla vězeňská služba ministerstvu vnitra, které v něm zřídilo uprchlické zařízení. To v objektu fungovalo více než rok a ke konci loňského roku se objekt vrátil vězeňské službě.

Olomoucký lékař vyvinul nový meziobratlový implantát z titanu

Nový titanový implantát, který umožní šetrnější postup při zavádění náhrady meziobratlové ploténky a přinese pacientům rychlejší úlevu od bolesti, vyvinul primář Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Lumír Hrabálek. První operaci bederní páteře s využitím originální techniky plánuje ve světové premiéře letos na podzim. Do meziobratlového prostoru dosud neurochirurgové vkládali místo původní ploténky implantát vyrobený z termoplastického materiálu. "Je to umělá hmota, která mírně pruží, je měkká, dobře se obrábí a její výroba je relativně levná. Pro požadovanou stabilitu a následné zhojení však není ideální," uvedl Hrabálek. Slitina titanu, aluminia a vanadu je dobře tolerovaná lidským organismem. Hrabálek má s tímto materiálem dobrou zkušenost i z jiných operačních postupů.

Vědci z Brna budou pracovat na dřívějším odhalení nádoru

Vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC) budou spolupracovat s Japonci na rozvoji přístroje, díky kterému by lékaři v budoucnu mohli o měsíce i roky dříve odhalit nádory mozku nebo degenerativní změny v mozku při demenci a Alzheimerově chorobě. Získají tím čas na léčbu a zvýší pacientovy šance na vyléčení, řekl ČTK ředitel pro vnější záležitosti ICRC René Samek. "Přístroj se používá pouze pro výzkum. Abychom ho přenesli do praxe, musí se klinicky vyzkoušet na dobrovolných pacientech a musí ho schválit příslušné úřady," dodal Samek. Doplnil, že přístroj by mohl nádory odhalit o rok i o dva dříve. U některých případů to přitom může být doba, po jejímž uplynutí už je nádor příliš velký a nejde odstranit.

Dítě, na které spadl na Jindřichohradecku strom, zemřelo

Jedno dítě podlehlo následkům zranění, které mu ve čtvrtek způsobil pád stromu v Českém Rudolci u Dačic na Jindřichohradecku. Dítě zemřelo o víkendu v českobudějovické nemocnici. Padající strom zranil pět dětí, které se vracely se svými spolužáky z mateřské školy z vycházky. "Tuto tragickou událost nadále intenzivně prošetřují jindřichohradečtí kriminalisté jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti," uvedla policejní mluvčí Hana Millerová. Neštěstí se stalo ve čtvrtek před polednem. Dítě, které záchranáři letecky transportovali do českobudějovické nemocnice, mělo velmi vážně poraněnou hlavu.

Na Zlínsku se našlo 17 uhynulých divočáků, mor potvrzen u čtyř

Na Zlínsku se našlo již 17 uhynulých divočáků, africký mor prasat byl potvrzen zatím u čtyř zvířat. ČTK to řekl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Takzvaná zamořená oblast, ve které platí mimořádná veterinární opatření, se rozšířila na celý okres Zlín. Původně se týkala jen desetikilometrového okruhu kolem místa, kde byli nalezeni před dvěma týdny první dva uhynulí divočáci, u nichž se nákaza potvrdila.

Kvůli výskytu afrického moru rozšířilo Rusko embargo na dovoz vepřového masa z Česka o kategorie zpracovaných potravinářských výrobků jako jsou uzeniny a konzervy. Nově je zakázán český vývoz i u řady nepotravinářských výrobků souvisejících s chovem prasat, například krmiv. Na dotaz ČTK to uvedlo ministerstvo zemědělství. Rozšíření zákazu ale nebude mít na ČR velký dopad, mělo by se dotknout vývozů v řádech jednotek milionů korun ročně, dodalo ministerstvo.

V Praze havarovalo historické letadlo, nikdo nebyl zraněn

V Praze havarovalo historické letadlo z roku 1947. ČTK to řekla mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská. Příčinou havárie byla zřejmě porucha motoru. Nikdo nebyl zraněn. Letadlo spadlo při přistávání. "Podle našich informací se jedná o jeden ze tří posledních kusů tohoto typu letadla," doplnila mluvčí hasičů. Škody ještě nejsou vyčísleny.

Amerika bude promítat českou filmovou klasiku

Národní filmový archiv (NFA) uzavřel smlouvu s distribuční společností Janus Films, díky níž se seznámí s českou filmovou klasikou diváci v celé Severní Americe. ČTK to řekla mluvčí archivu Jana Ulipová. Zájemci v kinech i na DVD v USA a Kanadě uvidí například snímky Spalovač mrtvol, Marketa Lazarová, Všichni dobří rodáci nebo Tři oříšky pro Popelku. Jak uvedl ředitel NFA Michal Bregant, klasické české filmy jsou dnes v USA stále žádanější i díky české retrospektivě, která se v dubnu konala v Muzeu moderního umění v New Yorku.

Režisér Loach a scenárista Laverty převzali Křišťálový globus

Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii převzali ve Velkém sále hotelu Thermal v Karlových Varech režisér Ken Loach a jeho dvorní scenárista Paul Laverty. Britští filmaři osobně uvedli projekci filmu Sladkých šestnáct let. V Karlových Varech ještě uvedou Loachův snímek Země a svoboda z období občanské války ve Španělsku. Loach a Laverty společně vytvořili 12 celovečerních a dva krátké filmy. V jejich práci je inspirovaly italské, polské, ale i české filmy, především z 60. let minulého století. Britští filmaři před novináři poukázali na to, že téma sociální politiky ve filmech je v Česku a dalších zemích bývalého východního bloku vnímáno jinak než na Západě. "Je hrozné, když se myšlenka vzájemné solidarity zvrhne v něco obludného. Na to jsme chtěli poukázat i ve filmu Země a svoboda. Natočili jsme protistalinský film. Když se ale promítal v Česku, byl tu naopak považován za prostalinský. Je to někdy taková ironie dějin," řekl Loach.

Horolezecký filmový festival v Teplicích nabídne 40 snímků

Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, jehož 34. ročník se uskuteční od 24. do 27. srpna v Teplicích nad Metují na Náchodsku, se letos zúčastní 40 snímků autorů z 12 zemí. V soutěži se představí například dokument Obyčejní chlapci režiséra a kameramana Rastislava Hatiara o dvojici liptovských skialpinistů nebo český snímek nazvaný Linka Nad Rájem o přechodu hřebene Suchých skal v Českém ráji. Loni v Teplicích nad Metují získal hlavní cenu snímek K2 Dotknąć Nieba polské režisérky Elizy Kubarské, který sleduje expedici dospělých potomků uznávaných horolezců, kteří přišli o život na druhé nejvyšší hoře světa. Filmovou přehlídku v Teplicích založil v roce 1981 horolezec a fotograf Miroslav Šmíd, který v roce 1993 tragicky zahynul při výstupu na Lost Arrow v Yosemitském národním parku v Kalifornii.

Sport

Martin Šonka skončil čtvrtý a Petr Kopfstein pátý v budapešťském závodu Red Bull Air Race v akrobatickém létání. V celkovém pořadí seriálu je Šonka druhý o dva body za Japoncem Jošihidem Murojou, závod v maďarské metropoli vyhrál Američan Kirby Chambliss. Oba čeští piloti si po závodu stěžovali na rozhodčí. Šonka ve finálové čtyřce zaletěl nejrychlejší čas, ale o vítězství ho připravila penalizace za stoupání v bráně. "Když jsem přistál, říkal jsem si, že je škoda, že jsem takovou chybu udělal. Pak jsme si ale vyžádali materiály od rozhodčích a po jejich důkladném prostudování absolutně nechápu, za co jsem penalizaci dostal," uvedl Šonka v tiskové zprávě.

Počasí na úterý

Polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě místy, jinde ojediněle přeháňky. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, na jižní Moravě až 27 °C.