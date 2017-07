02-07-2017 09:39 | Zdeňka Kuchyňová

Delegace připomenou výročí bitvy u Zborova

Na někdejším bojišti u západoukrajinského městečka Zborov se dnes uskuteční oslavy 100. výročí bitvy, do které se zapojili i českoslovenští legionáři a která ve svých důsledcích představovala jeden z nejvýznamnějších mezníků na cestě k samostatnému státu Čechů a Slováků. Vzpomínkové akce u zrekonstruované Bratrské mohyly se zúčastní předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček (ČSSD), zástupci ministerstva obrany a Československé obce legionářské i delegace Církve československé husitské. "Představu o samotném boji sice přibližují sepsané vzpomínky účastníků a dobové mapy, ale návštěva bojiště člověka ohromí. Sestoupí totiž z měřítek map na samotné válečné pole a uvědomí si, jak složité bylo to, co českoslovenští dobrovolníci dne 2. července 1917 dokázali," uvedla obec legionářská, která sestavila průvodce pro současné návštěvníky.

V Zaječí na Břeclavsku se nahnula pouťová atrakce, 7 zraněných

Policie vyšetřuje sobotní nehodu kolotoče v Zaječí na Břeclavsku. Atrakce se zatím z neznámých důvodů naklonila a ve velké rychlosti narazila i s pasažéry do zábradlí. Sedm lidí se zranilo. Jednu dívku musel se zlomeninami obou nohou odvézt vrtulník. Vyšetřovatelé teď pátrají po příčině nehody. Provozovatel kolotoče byl podle policie střízlivý.

Karlovarský festival ovládne večer herečka Uma Thurmanová

Dokumentární soutěž karlovarského festivalu nabídne dnes mimo jiné snímek režiséra Víta Klusáka Svět podle Daliborka. Je stylizovaným portrétem autentického českého neonacisty, který nesnáší svůj život, jenže neví, co v něm změnit. Odpoledne se na tiskové konferenci s novináři setkají tvůrci filmu Přízrak v čele s hercem Caseym Affleckem a režisérem Davidem Lowerym. Prezentaci bude mít také režisér a scenárista chystaného filmu o Miladě Horákové David Mrnka a spolu s ním herečky Aňa Geislerová a Hana Vagnerová. Ještě předtím, než americká herečka Uma Thurmanová uvede v Letním kině oba díly kultovního snímku Quentina Tarantina Kill Bill, natočí v Městském divadle jeden díl pořadu Marka Ebena Na plovárně.

Pěvkyně Eva Urbanová dnes zahájila festival Múzy na vodě

Operní pěvkyně Eva Urbanová za doprovodu Moravského klavírního tria zahájila tradiční českobudějovický festival Múzy na vodě. Během něj mohou lidé v prvním červencovém týdnu navštívit koncerty umělců různých žánrů. Interpreti vždy vystupují na pódium umístěném na řece a posluchači je sledují z břehů. Festival Múzy na vodě letos nabídne při svém 13. ročníku šest večerních koncertů. Aneta Langerová se posluchačům představí 5. července.

V Janských Lázních v Krkonoších otevřou Stezku korunami stromů

Na úpatí Černé hory u Janských Lázní v Krkonoších se turistům otevře Stezka korunami stromů. Stavba za 180 milionů korun by se měla stát jednou z hlavních turistických atrakcí v Krkonoších. Investoři očekávají, že by ji ročně mohlo navštívit zhruba 200.000 lidí. Stezka je 1300 metrů dlouhá a návštěvníky zavede i do podzemí. Samotná stezka vede 23 metrů nad terénem. Zhruba ve dvou třetinách je vyhlídková věž vysoká 45 metrů. Celá stavba je bezbariérová a má několik adrenalinových sekcí. V Česku jsou zatím dvě stavby podobného charakteru.

Sport

Judista Lukáš Krpálek je ve finále čínské Grand Prix v Chu-che-chao-tche a má jistou medaili, přestože bojuje se silnou bolestí zad, kvůli níž zvažoval odstoupení. V semifinále však porazil nasazenou jedničku Rusa Andreje Volkova a v boji o zlato vyzve Dúrenbajara Ulzíbajara z Mongolska. "Teď ještě poslední zápas a snad to nějak zvládnu. Medaile je doma, ale stejně budu chtít vyhrát," dodal Krpálek.

Oštěpař Jakub Vadlejch si na mítinku Diamantové ligy v Paříži vyrovnal osobní rekord výkonem 88,02 metru a skončil druhý. Získal sice skalp olympijského vítěze Thomase Röhlera, který skončil hodem dlouhým 87,23 třetí, ale porazil ho o 72 centimetrů další člen silného německého týmu Johannes Vetter. Mistr světa z roku 2013 Vítězslav Veselý nenavázal na zlepšení při středeční Zlaté tretře, kde poprvé v sezoně překonal osmdesátimetrovou hranici. Výkonem 76 metrů obsadil devátou příčku.

Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová vybojovaly na majoru v Poreči stříbro a zkompletovaly společnou medailovou sbírku ze Světového okruhu. Ve finále podlehly Kanaďankám Sarah Pavanové a Melisse Humanaové-Paredesové po maratonském prvním setu 34:32, 12:21 a 6:15. Úřadující vicemistryně Evropy našly na porečském písku přemožitelky po šesti zápasech a na turnaji kategorie major zaznamenaly největší úspěch.

Moderní pětibojaři Vojtěch Hercík a Karolína Křenková získali v závěrečné smíšené štafetě na juniorském mistrovství Evropy v Barceloně bronz. Do české sbírky tak přidali už pátou medaili. V závodu mixů česká dvojice zaostala o deset bodů za domácími Španěly, zlato získali Jean Baptiste Mourcia s Lisou Riffovou z Francie. Bronz uhájili Hercík s Křenkovou, kteří předvedli nejlepší šerm ze všech jedenácti párů, o pouhé tři body.

Adam Ondra získal potřetí stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v lezení na obtížnost. Úřadujícího světového šampiona překonal v chladném finále v Campitellu di Fassa v Trentu Francouz Romain Desgranges. Stejné pořadí mělo předtím i semifinále, Desgranges ovládl šampionát i v roce 2013. Čtyřiadvacetiletý sportovní lezec z Brna Ondra, jenž loni v listopadu v rekordním čase přelezl patrně nejtěžší vícedélkovou cestu světa Dawn Wall v masivu El Capitan v Yosemitech, sbírá z MS i ME pravidelně medaile. V nové olympijské disciplíně by měl i za tři roky v Tokiu útočit na zápis do historie.

Úvodní časovku na Tour de France vyhrál v deštivém Düsseldorfu britský cyklista Geraint Thomas. Třítýdenní cestu za obhajobou žlutého trikotu zahájil Chris Froome šestým místem, nejlepší z trojice Čechů byl jednatřicátý Zdeněk Štybar. Už v první etapě skončil závod pro zkušeného Španěla Alejandra Valverdeho, který na mokré trati v zatáčce tvrdě upadl a po nárazu do bariéry byl odvezen do nemocnice. Roman Kreuziger měl odstup téměř minuty na Thomase a obsadil 78. místo, debutant na Tour a loni ještě biker Ondřej Cink ztratil minutu a 13 sekund (117. místo).

Hokejový útočník Radim Vrbata bude v NHL nově hrát za Floridu. S Panthers se domluvil na roční smlouvě se základním platem 2,5 milionu dolarů, na bonusech může podle informací kanadské televizní stanice TSN vydělat 1,25 milionu dolarů. Šestatřicetiletý odchovanec Mladé Boleslavi hrál naposledy za Arizonu, na Floridě má šanci nahradit Jaromíra Jágra, který se s klubem nedohodl na podmínkách nové smlouvy.

Hokejový útočník Martin Hanzal bude v NHL nově hrát za Dallas. Třicetiletý urostlý centr podepsal se Stars jako volný hráč tříletou smlouvu, která mu podle TSN zajišťuje příjem 4,75 milionu dolarů ročně. "Jsem hrozně spokojený - s délkou i výší kontraktu. Dallas má velké ambice, budu mít šanci hrát o play off a Stanley Cup," uvedl Hanzal pro ČTK.

Počasí

Oblačno, místy déšť. Na východě zpočátku až zataženo, na většině území občas déšť. Během dne přechodné ustávání srážek a místy i polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C.