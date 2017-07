01-07-2017 10:25 | Zdeňka Kuchyňová

Na summit s Trumpem pojede za Česko šéf Sněmovny Hamáček

Na summit zemí střední a východní Evropy s prezidentem USA Donaldem Trumpem pojede za Česko předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). ČTK to řekla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Schůzka se koná příští týden ve Varšavě. Trump na ní chce mluvit třeba o dovozu plynu z USA. Trumpova návštěva se koná v rámci jeho cesty na dvoudenní summit skupiny velkých ekonomik G20, který začne 7. července v Hamburku. Prezident USA dorazí do Varšavy 5. července a následující den se uskuteční schůzka takzvané iniciativy Trojmoří, do níž patří 12 zemí včetně Česka.

Policie bude prověřovat informace o cestujících v letadlech

Česká policie vytvoří speciální jednotku, která bude prověřovat údaje o cestujících v letecké dopravě. Příští rok by v ní mělo začít pracovat 14 policistů, v roce 2021 by měla mít 42 členů. Počáteční náklady na vybudování systému a nákup zařízení pro policejní analytiky se odhadují na 130 milionů korun. Dalších 20 milionů má každý rok stát údržba a provoz informačního systému, v němž budou údaje o milionech pasažérů. Vyplývá to z podkladů pro jednání vlády, které má ČTK k dispozici. Podobné speciální jednotky musejí nejpozději příští rok vytvořit všechny členské státy EU. Analýza informací o pasažérech má také pomáhat v boji proti terorismu a další trestné činnosti.

Aktivisté kritizují Zemana za jeho výroky o táboře v Letech

Romské organizace kritizují prezidenta Miloše Zemana za jeho výroky o protektorátním koncentračním táboře v Letech u Písku, v jehož místech nyní stojí vepřín. Zeman ve čtvrtek ve svém pravidelném pořadu v televizi Barrandov řekl, že je proti zbourání vepřína v Letech a proti tomuto záměru se stavěl už jako premiér. "Odmítl jsem zrušit ten prasečák z velmi prostého důvodu, že jeho zrušení by vládu, a tedy daňové poplatníky stálo asi 400 milionů, což bylo před 15 lety, takže dneska by to možná byla i miliarda," řekl prezident. Dodal, že je proti tomu, "aby se likvidoval prosperující podnik" a místo bylo prázdné.

Česko za vepřín v Letech na pietním místě sklízí léta kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí. K odstranění farmy několikrát vyzval také Evropský parlament. O odkupu a zbourání výkrmny diskutovalo několik vlád. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) už dřív řekl, že jeho kabinet by chtěl jednání s majiteli ze společnosti AGPI dotáhnout do konce. Ministerstvo kultury nechalo vypracovat posudek o hodnotě pozemků, budov a vybavení. Cenu nezveřejnilo. Spekuluje se o několika stovkách milionů.

Zdravotním sestrám bude nově stačit pět let vzdělávání

Zdravotním sestrám bude nově stačit střední zdravotní škola a jeden rok vyššího odborného vzdělání, dosud musely mít vysokou školu. Novela zákona o vzdělávání nelékařských pracovníků, která vstupuje v platnost, zavádí také odbornost terapeuta tradiční čínské medicíny a aplikované behaviorální analýzy, která pomáhá lidem s autismem. Nastupující zdravotničtí záchranáři budou muset absolvovat praxi v nemocnicích. Změna ve vzdělávání sester nastane od září. Bude se týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují. Model zvaný 4+1 má nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.

Řada obchodních řetězců zvyšuje mzdy

Obchodní řetězce Tesco, Globus, Albert a Penny Market navýší svým pracovníkům platy o pět až 11 procent. V některých řetězcích jde letos již o druhé zvýšení mezd. Obchodníky k tomu nutí nedostatek provozních pracovníků či snaha udržet si ty stávající. Průměrná mzda provozních zaměstnanců se podle předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu (OSPO) Renáty Burianové v současné době pohybuje kolem 14.500 korun, liší se však řetězec od řetězce. Průměrná hrubá měsíční mzda přitom v prvním čtvrtletí letošního roku činila 27.889 korun.

Začínají platit změny v daních, stoupnou slevy na děti

Začínají platit změny v daňových zákonech, které například navyšují daňové slevy na druhé a další vyživované dítě. Novela daňových zákonů dále například rozšiřuje nástroje pro boj s daňovými úniky tím, že zavádí institut nespolehlivé osoby nebo rozšiřuje přenesenou daňovou povinnost u DPH. Novela také zavádí novinku, a to příspěvek na nákup knih. Ten budou moci zaměstnavatelé odečíst z daní podobně jako u stravenek.

Za červen bylo na silnicích 64 mrtvých, skoro dvakrát víc než loni

Za červen zemřelo při dopravních nehodách v Česku podle předběžných údajů 64 lidí, téměř dvakrát více než loni. Celkový počet obětí za první pololetí tohoto roku dosáhl 231, o osm více než za stejné období roku 2016. ČTK to dnes řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Červen je zatím nejtragičtějším měsícem roku, podle Lercha se na nárůstu počtu zemřelých podepsalo počasí. "Na silnicích se proto objevovalo více chodců, cyklistů a motorkářů, tedy těch nejzranitelnějších účastníků provozu. A nehod s jejich účastí tak výrazně přibylo," uvedl. Například chodců v červnu zemřelo při nehodách 16, což byl stejný počet jako obětí mezi řidiči osobních aut.

U obce Blanice na Strakonicku zahynul v sobotu ráno devatenáctiletý mladík. Ležel na vozovce, kde ho přejel automobil. Přesné příčiny tragické události policisté teprve vyšetřují. Na jihočeských silnicích od začátku letošního roku zahynulo 22 lidí.

Průjezd konvoje po D1 zkomplikovala nehoda dvou armádních vozidel

Průjezd amerického konvoje po dálnici D1 zkomplikovala u Mirošovic nedaleko Prahy srážka dvou vojenských vozidel. Obešla se bez zranění, kvůli nehodě se ve směru na Brno vytvořila asi šestikilometrová kolona, řekl ČTK mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Nehoda se podle něj stala kolem 09:00, kdy jedna část konvoje čekala na druhou, jež se opozdila. "Jedno auto narazilo do cisterny. Bylo to bez zranění a vyřešili si to v rámci konvoje. My jsme tam asistovali kvůli řízení dopravy, ale neřešili jsme tu nehodu jako takovou," uvedl Truxa. Po přeložení na podvalník konvoj pokračoval dál na Brno a kolona aut se rozjela. Konvoje americké armády projíždějí Českem od čtvrtka do neděle, přesouvají se z Německa na cvičení Saber Guardian do Maďarska, Rumunska a Bulharska. Ve třech etapách se má přesunout přes Česko na 230 armádních vozů a 900 lidí.

Myslivci našli u Zlína uhynulou bachyni, neví se, zda měla mor

Myslivci našli ve Hvozdné u Zlína uhynulou bachyni. Zatím není známo, zda samice prasete divokého měla africký mor prasat. Minulý týden byli nalezeni na kraji Zlína u nemocnice dva uhynulí divočáci, u kterých byl potvrzen africký mor prasat. SVS po potvrzení nákazy nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy. V oblasti se nesmějí lovit a krmit divoká prasata, myslivci v ní musejí aktivně vyhledávat a hlásit uhynulé divočáky. Další uhynulé sele divočáka, u kterého se potvrdila nákaza, našli myslivci ve čtvrtek ve Zlíně-Lužkovicích. Africký mor prasat se v Česku objevil poprvé. Africký mor prasat přenášejí volně žijící zvířata. Není nebezpečný pro lidi.

Kamiony po dobu prázdnin nesmí na silnice ani v pátek a sobotu

V Česku začíná platit pro řidiče kamionů rozšířené omezení jízd. Vedle nedělí a svátků, kdy mají odpolední jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy zakázány po celý rok, nesmí na tyto komunikace ani v pátek večer a v sobotu dopoledne. Omezení skončí 31. srpna. Zákaz platí pro nákladní auta nad 7,5 tuny a nad 3,5 tuny s připojeným přípojným vozidlem v pátek od 17:00 do 21:00 a v sobotu od 07:00 do 13:00. V neděli a o svátcích nesmí na silnice v době od 13:00 do 22:00. Ačkoli se české silnice o prázdninových víkendech uvolní od nákladní dopravy, musí lidé jedoucí na dovolenou počítat s řadou omezení. Ministerstvo dopravy na červenec a srpen nachystalo množství oprav na dálnicích a silnicích I. třídy.

Oceněním hostů začal 52. ročník MFF v Karlových Varech

Předáním Křišťálového glóbu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americkému skladateli filmové hudby Jamesi Newtonu Howardovi a Cen prezidenta festivalu herečce a producentce Umě Thurmanové a herci Caseymu Affleckovi začal Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Na pěti stech projekcích 52. ročník uvede do 8. července kolem 170 snímků. Loni na něj zavítalo přes 135.000 diváků.

Hosté v úvodu zatleskali tradiční pódiové show bratří Cabanů i nové filmové znělce. Scénická akce využila živou hudbu Karlovarského symfonického orchestru i dvou desítek tanečnic v tělových trikotech. Součástí večera bylo i představení porot. Zvaní hosté pak v zaplněném sále zhlédli zahajovací snímek přehlídky, jímž byla netradiční romantická komedie amerického režiséra Michaela Showaltera nazvaná Pěkně blbě. Ve stejném čase se promítala i na dvou místech pro veřejnost. Posledním bodem programu byl koncert Českého národního symfonického orchestru, zazněly hlavně melodie z filmových bondovek.

Selská jízda připomněla 70 let od tzv. Nechanické aféry

Několik stovek lidí sledovalo slavnostní průvod Selských jízd, kočárů a jezdců v Nechanicích na Královéhradecku. V červenci 1947 komunisty řízené ministerstvo vnitra zakázalo závody koní, které Selská jízda v Nechanicích pořádala, a k dodržení zákazu nasadilo policii. Takzvaná Nechanická aféra se stala předehrou převzetí moci komunistickou stranou v únoru 1948. Dnešní Selské jízdy se zúčastnily tři desítky koní a několik kočárů a bryček. Průvod objel náves, při slavnostním aktu byly u pomníku Selské jízdy položeny květiny a zazněla státní hymna, mši sloužil kardinál Dominik Duka.

Selská jízda byl spolek, který vznikl z někdejších vesnických jezdeckých spolků, takzvaných banderií. Byla zakládána na českém venkově po revolučním roce 1848. Hlavní činností Selských jízd byl jezdecký sport a chovatelství koní. Za nacistické okupace byla Selská jízda zakázána. Silnou základnu měla zejména v úrodných zemědělských oblastech, tedy i na Královéhradecku.

Ochránci přírody s dobrovolníky sečou v Bílých Karpatech louky

Ochránci přírody s dobrovolníky zahájili kosení vzácných luk v přírodní rezervaci Bílé Potoky u Valašských Klobouk v Bílých Karpatech. Za dva týdny zvládnou s kosou v ruce asi osm hektarů. Akce se koná 37. rokem, řada lidí přijíždí opakovaně, složení účastníků je čím dál pestřejší. Navíc jezdí už i lidé, kteří zde začínali, se svými dětmi a rodinami, řekl ČTK předseda Českého svazu ochránců přírody Kosenka ve Valašských Kloboukách Miroslav Janík. Ruční sečení pomáhá zachovat druhové bohatství Bílých Karpat, louky by bez péče člověka zarostly. Šestým rokem přijela například Iveta z Ostravy. Lákají ji přátelé, čerstvý vzduch i relax prací. "Je to fyzicky náročné, je to únavné, ale je to zároveň něčím povznášející. Hlavně když tady začnou na kopci zpívat, je tady taková pospolitost, nikdo nežene, je to takové spíše přátelské setkání," uvedla žena.

Katalánci postavili v Ostravě deset metrů vysokou lidskou věž

Kolem deseti metrů vysokou pyramidu tvořenou několika desítkami lidí mohli poprvé zhlédnout lidé v Ostravě. Katalánské lidské věži sestavené z mužů, žen i dětí aplaudovaly před Novou radnicí stovky diváků, kteří pak průvod španělských umělců s obřími loutkami doprovodili na ostravské hlavní Masarykovo náměstí. Více než 250 členů katalánských souborů vystupuje v Ostravě na akci Evropská historie v ostravských ulicích - ve znamení Barcelony, která je součástí letošních oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě.

Sport

Tenistka Karolína Plíšková vyhrála turnaj na trávě v Eastbourne, který byl generálkou na wimbledonský grandslam. Světová trojka ve finále porazila Dánku Caroline Wozniackou dvakrát 6:4 a získala třetí letošní titul. Za výhru dostala šek na 140.400 liber, v přepočtu přes čtyři miliony korun. Bilanci s bývalou světovou jedničkou Wozniackou na okruhu WTA Plíšková vylepšila o druhou výhru proti čtyřem porážkám. Plíšková má poté, co minulý týden kvůli problémům s loktem nestartovala na jiném travnatém turnaji v Birminghamu, před Wimbledonem slibnou formu. Spolu s birminghamskou vítězkou Petrou Kvitovou patří k největším favoritkám třetího grandslamu sezony, který v Londýně začne v pondělí.

Deblkanoisté Jonáš Kašpar a Marek Šindler vybojovali ve třetím závodu Světového poháru vodních slalomářů v Markleebergu druhé vítězství a upevnili si vedení v průběžném pořadí seriálu. Další česká posádka ve finále Ondřej Karlovský, Jakub Jáně byla v Německu pátá.

Moderní pětibojaři Marek Grycz a Martin Vlach získali na juniorském mistrovství Evropy stříbro ve štafetě. Pro oba to na šampionátu v Barceloně byla už třetí medaile: ze soutěže týmů mají rovněž stříbro, v individuálním závodu skončil Grycz první a Vlach třetí. Lepší byla jen štafeta Ruska, kterou tvořili Ivan Tarasov a Andrej Zujev. V cíli měli před českou dvojicí náskok deseti sekund, na třetím místě doběhlo Bělorusko.

Plavkyně Barbora Seemanová se stala v Netanje juniorskou mistryní Evropy na kraulařské padesátce, titul získala v českém rekordu 25,06 sekundy. Na nejkratší mistrovské trati vylepšila dosavadní národní maximum Anny Kolářové z roku 2015 o 29 setin. Necelou hodinu před finále ve sprintu získala teprve sedmnáctiletá Seemanová bronz na dvoustovce. V Izraeli tak vybojovala kompletní sbírku, ve čtvrtek skončila druhá na stovce v českém rekordu 54,62. Zlatou medaili získala Seemanová s náskokem 16 setin před Dánkou Julií Jensenovou, jež ji jako jediná předtím porazila v rozplavbách i v semifinále. Ve finále ale měla česká plavkyně nejrychlejší reakční čas a také jako první dohmátla.

Plochodrážní jezdec Václav Milík obsadil druhé místo v úvodním závodě čtyřdílného seriálu mistrovství Evropy, ve kterém obhajuje stříbro. V polské Toruni česká jednička v pátečním klání nestačila pouze na domácího Jaroslawa Hampela, který vyhrál finále a celkem nasbíral o dva body víc. Milík, jenž v nedávné české Grand Prix senzačně obsadil třetí místo mezi absolutní světovou elitou, ve finálové jízdě porazil Andžejse Lebeděvse z Lotyšska a dalšího Poláka Przemyslawa Pawlického. Šampionát bude pokračovat 15. července v německém Güstrowě.

Hokejový útočník Jaromír Jágr se nedomluvil na podmínkách nové smlouvy s Floridou a stane se volným hráčem. Bude tak moci jednat se všemi kluby. S odkazem na informace od agenta českého hráče Petra Svobody o tom informovala kanadská televizní stanice TSN. Pětačtyřicetiletý Jágr přišel na Floridu v únoru 2015 z New Jersey a následně dvakrát podepsal s klubem roční smlouvu. Zámořská média v minulých dnech informovala o tom, že Panthers mají o služby kladenského odchovance enormní zájem i nadále, požadovali však snížení jeho platu.

Hokejový brankář Ondřej Pavelec podepsal roční smlouvu s New York Rangers. Po skončení angažmá ve Winnipegu tak bude dál působit v NHL.

Tenista Tomáš Berdych se dohodl na spolupráci s trenérem Martinem Štěpánkem. S bývalým koučem Chorvata Ivana Dodiga už se připravuje v Londýně na Wimbledon. Informaci přinesl server aktuálně.cz a loňský semifinalista turnaje v All England Clubu Berdych ji ČTK potvrdil. Jednatřicetiletý hráč se začátkem května po neúspěšném French Open rozešel s tzv. superkoučem Chorvatem Goranem Ivaniševičem. V letošní sezoně se Berdychovi příliš nedaří.

Počasí na neděli

Oblačno až zataženo, od severozápadu na většině území déšť nebo přeháňky. Postupně od severozápadu ustávání srážek a přechodné ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C.

Červenec bude teplotně průměrný, srážek by mělo být v následujících čtyřech týdnech také, jak je pro toto období obvyklé, možná o něco více. Relativně nejteplejším bude týden od 17. července s průměrnou týdenní maximální teplotou kolem 25 stupňů. Horko bude panovat ale i v druhé polovině nadcházejícího týdne, kdy meteorologové na jihu a jihovýchodě České republiky očekávají i tropický den. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Poslední dva týdny období vychází teplotně průměrné až slabě nadprůměrné.