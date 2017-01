28-01-2017 09:13 | Martina Bílá

Vláda projedná návrh na zavedení dlouhodobého ošetřovného

Lidé, kteří se musí postarat o příbuzné s vážnou nemocí či po úrazu, by mohli v budoucnu na péči mít placené ošetřovatelské volno. Vzít by si ho mohli až na 90 dní, z nemocenského pojištění by mohli dostávat 60 procent základu svého příjmu. Počítá s tím návrh novely o nemocenském pojištění, který by měla v pondělí projednat vláda. Proti záměru se staví ministerstvo financí, a to hlavně kvůli zvýšení výdajů. Zaměstnavatelům pak vadí, že by museli pracovníka na delší dobu uvolnit, najít za něj náhradu a držet mu místo.

V části Moravskoslezského kraje byl odvolán signál regulace

Na Karvinsku, Ostravsku a v části Frýdecko-Místecka byla dnes odvolána regulace. Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se zlepšují.

Padlí policisté nový památník nemají roky, jeho příprava se dál protahuje

Policisté, kteří zemřeli ve službě, dál nemají v budově Policejního prezidia své pietní místo. A pár měsíců ho tam nejspíš ještě mít nebudou. Na starý památník nesmělo vedení policie kvůli autorským právům dopisovat jména policistů padlých po roce 2009. A příprava nového pietního místa vázne. Původně mělo vzniknout ještě vloni, na začátku letošního roku ale Policejní prezidium přiznalo, že se stále neví ani to, jak bude nový památník vypadat.

MfD: Dvěma třetinám nemovitých památek v ČR hrozí ztráta ochrany

Dvěma třetinám nemovitých památek v Česku hrozí, že přijdou o zákonnou ochranu a jejich majitelé je budou moci beztrestně třeba přestavět. Nejistotu vyvolal nedávný rozsudek Městského soudu v Praze, podle nějž byl dům v Dolním Javoří na Jičínsku zapsán na památkový seznam chybným postupem. Stavení na seznam v roce 1984 přidal okresní národní výbor, ale tehdejší zákon takové právo vymezoval jen krajskému. Ministerstvo kultury proti verdiktu podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Píše to sobotní Mladá fronta Dnes (MfD).

Ceny české filmové kritiky budou dnes vyhlášeny v Praze

Celkem 13 snímků je nominováno na Ceny české filmové kritiky 2016, jejichž laureáti budou dnes vyhlášeni v pražském Divadle Archa. Nejvíc nominací má film Já, Olga Hepnarová debutantů Petra Kazdy a Tomáše Weinreba a drama Rodinný film režiséra Olma Omerzua. Moderátory přenosu na ČT art budou Jana Plodková a Jiří Havelka.

V Praze se dnes uskuteční premiéra opery Giacoma Pucciniho Tosca

V historické budově Národního divadla (ND) v Praze se uskuteční premiéra opery Giacoma Pucciniho Tosca v režii Arnauda Bernarda. Hudebního nastudování se ujal dirigent Andreas Sebastian Weiser. V titulní roli vystoupí sólistka Opery ND Anda-Louise Bogza, jako Mario Cavaradossi se představí Peter Berger a Scarpia ztvární Francesco Landolfi. Dále účinkují Sbor a Orchestr Státní opery a Kühnův dětský sbor se sbormistrem Jiřím Chválou. Představení má české a anglické titulky.

Čapkovo drama Bílá nemoc bylo poprvé uvedeno před 80 lety

Od konce druhé světové války se dočkala 35 nastudování hra Karla Čapka Bílá nemoc, kterou napsal v roce 1937 jako varování před nastupujícím nacismem. Premiéru měla před 80 lety v Národním divadle (ND), ve stejném roce vyšla knižně. Prvním doktorem Galénem byl Hugo Haas, který roli pak ve vlastní režii ztvárnil i ve filmu. Restaurovaný snímek měl loni na podzim v kinech obnovenou premiéru.

Sport

Krasobruslař Michal Březina zkusí na mistrovství Evropy v Ostravě zaútočit na medaili z osmé příčky, která mu patří po pátečním krátkém programu. Bronzový medailista z evropského šampionátu v roce 2013 ztrácí na třetího Alexeje Byčenka z Izraele osm bodů. Do volných jízd, které dnes začnou v 17:50, postoupil i dvacátý Jiří Bělohradský.

Hokejová NHL v noci na sobotu na ceremoniálu v Los Angeles zveřejnila zbývajících 67 jmen ze seznamu nejlepších 100 hráčů své historie. Do elitní stovky se podle očekávání dostali i dva čeští hokejisté – Dominik Hašek a Jaromír Jágr.

Počasí

Zataženo nízkou oblačností, která se bude postupně místy rozpouštět. Ojediněle slabé sněžení. Teploty -2 až 2 stupně Celsia.