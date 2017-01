24-01-2017 08:38 | Martina Bílá

Bezpečnostní rada dnes probere mimo jiné obrannou strategii

Aktualizace obranné strategie České republiky a pravděpodobně i zpřísněná bezpečnostní opatření z přelomu loňského a tohoto roku budou dnes na programu jednání Bezpečnostní rady státu. Rada zasedne poprvé v tomto roce. Naposledy se sešla začátkem loňského listopadu, poslední jednání naplánované na 6. prosinec bylo zrušeno. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) v pondělí novinářům řekl, že na programu rady bude mimo jiné aktualizace obranné strategie země. Aktuální strategii schvalovala vláda Petra Nečase v září 2012. "Takže se určitě shodneme, že je potřeba ji aktualizovat," uvedl Stropnický na tiskové konferenci. Probírat se budou pravděpodobně i mimořádná bezpečnostní opatření, ke kterým před Vánoci přistoupila policie po útoku na vánoční trh v Berlíně. Posílené policejní hlídky a zátarasy, které se objevily před svátky a na frekventovaných místech byly i během silvestrovských oslav, policisté zmírnili 6. ledna. V Česku však dále platí první stupeň ohrožení před terorismem.

Premiér a ministr kultury se podívají na opravu Národního muzea

Pokračující práce na rekonstrukci Národního muzea v Praze si dnes přijede prohlédnout premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Kontrolního dne se zúčastní i ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) v doprovodu ředitele muzea Michala Lukeše a ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové. Historická budova se opravuje téměř dva roky a premiér její dokončení zmiňoval na počátku svého mandátu v roce 2014 jako jednu z priorit resortu kultury.

Prezident Miloš Zeman dnes zahájí návštěvu Plzeňského kraje

Prezident Miloš Zeman dnes zahájí svou čtvrtou návštěvu Plzeňského kraje. Jeho průvodcem po vybraných místech regionu bude poprvé nový hejtman Josef Bernard (ČSSD). Prezident svou třídenní návštěvu podle zvyklostí zahájí na krajském úřadě v Plzni, do čtvrtka navštíví ještě obce a města na Tachovsku a Domažlicku. Naposledy byl Zeman na oficiální návštěvě regionu loni od 8. do 10. února.

Policie zveřejní informace ke kriminalitě v ČR za loňský rok

Česká policie dnes zveřejní informace o vývoji kriminality v zemi za loňský rok. Z veřejně dostupných statistik vyplývá, že už potřetí za sebou klesla. Za prvních 11 měsíců loňského roku policisté evidovali přes 204.000 trestných činů, v roce 2015 to za stejné období bylo 230.000. Kriminalita v Česku naposledy vzrostla o sedm procent na více než 325.000 trestných činů v roce 2013, kdy se na tom svými důsledky podílela i amnestie, kterou vyhlásil před odchodem z funkce prezident Václav Klaus. Více než polovinu pachatelů totiž tvořili recidivisté.

Etická komise ocení sedm účastníků protikomunistického odboje

Sedm účastníků třetího odboje a odporu proti komunismu se dnes dočká ocenění. Etická komise pro protikomunistický odboj jim v sídle vlády předá pamětní dekrety a odznaky. Převzít si je bude moci pět osobností, zbylé dvě je dostanou posmrtně. Ocenění získá Bohuslav Hubálek za to, že se v roce 1952 po návratu z tehdejšího Západního Berlína zapojil do aktivit agenta zahraniční zpravodajské služby a převáděčství. Byl zatčen a odsouzen k pěti letům vězení. Získá také postavení válečného veterána. Posmrtně osvědčení odbojáře dostanou Karel Pokorný, jenž za pomoc agentovi britské zpravodajské služby zaplatil šestiletým vězením, a František Matějka, který byl za pomoc a podporu protikomunistickému odbojáři Janu Karlíkovi odsouzen v roce 1950 k osmi letům vězení. Mezi oceněné patří také Jindřich Hanzlíček za veřejné politické a společenské protikomunistické postoje a aktivní vystupování proti peněžní reformě v roce 1953, František Bím za činnost ve Sdružení bývalých politických vězňů ve Švýcarsku, Ivo Fiedler za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině a Karel Žižka za zapojení do skupiny novojičínských studentů, kteří podnikli odbojové akce v letech 1968 až 1970.

Radní zváží, zda bude MHD v době smogu v Praze zdarma

Radní hlavního města dnes budou na svém jednání zvažovat, zda by měla být MHD v době smogu zdarma. V Praze jsou stále zhoršené rozptylové podmínky a trvá smogová situace. Signál regulace, kvůli kterému byla utlumena výroba ve čtyřech podnicích, meteorologové po víc než dvou dnech zrušili v pondělí večer.

Na Rokytské slati naměřili meteorologové minus 27,9 stupně

V Jihočeském kraji dv úterý nad ránem opět silně mrzlo. Nejnižší hodnotu zaznamenali meteorologové na šumavské Rokytské slati, kde bylo minus 27,9 stupně Celsia. Na Jezerní slati naměřili minus 27,8 stupně.

Sport

České tenistky Lucie Šafářová i Andrea Hlaváčková postoupily do semifinále čtyřhry na grandslamovém Australian Open. Devětadvacetiletá Šafářová v páru s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou porazily ve čtvrtfinále americko-čínskou dvojici Raquel Atawová, Sü I-fan jasně dvakrát 6:1. O finále se předloňské vítězky prvního grandslamu sezony a letošní druhé nasazené střetnou s Japonkami Eri Hozumiovou a Miju Katovou.Hlaváčková, loni finalistka debla na Australian Open s Lucií Hradeckou, letos hraje s Číňankou Pcheng Šuaj a ve čtvrtfinále přehrály olympijské vítězky z Ria a třetí nasazené Jekatěrinu Makarovovou a Jelenu Vesninovou z Ruska 7:5 a 7:6.

Počasí

Zataženo nízkou oblačností se slabým sněžením. Teploty -2 až -6 stupňů Celsia.