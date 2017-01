23-01-2017 09:22 | Zdeňka Kuchyňová

Sobotka bude jednat se slovinským premiérem Cerarem

Bohuslav Sobotka (ČSSD) se dnes v Praze sejde s předsedou slovinské vlády Mirem Cerarem. Budou jednat o vzájemném obchodě nebo o budoucnosti Evropské unie. V Praze si Cerar také připomene 60. výročí úmrtí slovinského architekta Josipa Plečnika, který je autorem několika významných staveb v české metropoli.

Europoslanec Mach obhájil funkci předsedy Svobodných

Europoslanec Petr Mach obhájil funkci předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní). V elektronických volbách získal 301 ze 487 hlasů. Hlasovala přibližně polovina členů strany. Jednačtyřicetiletý Mach v prosinci na funkci rezignoval kvůli sporům o směřování strany. Spor se podle něj vedl o to, jestli vystoupení z Evropské unie má být hlavním či jediným volebním tématem strany. Mach to nepodporoval. Členové strany podle něj dali jasně najevo, že chtějí, aby Svobodní ve volbách prosazovali vizi liberálního státu s nízkými daněmi a vizi suverénní České republiky.

Smogová situace ve Zlínském a částečně v Moravskoslezském kraji byla odvolána

Smogová situace ve Zlínském kraji byla odvolána. Vyhlášena byla v noci na pátek kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu v ovzduší. Situace je vyhlašována, když aspoň na polovině meteorologických stanic překročí průměr koncentrace prachu za 12 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový a po 24 hodin se nepředpokládá pokles. Smogová situace byla odvolána také v části Moravskoslezského kraje, nadále tam platí v aglomeraci Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Trvá ještě také v dalších osmi regionech České republiky, z toho ve třech platí i regulace.

Veletrhy cestovního ruchu v Brně navštívilo přes 30.000 lidí

V Brně v neděli skončily čtyřdenní veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour, které navštívilo přes 30.000 lidí. ČTK to sdělil PR manažer Veletrhů Brno Jaromír Krejčí. Na veletrzích se letos představilo přes 800 vystavujících firem z 26 zemí světa. Zatímco na veletrhu výjezdové turistiky Go se prezentovalo přes 80 zahraničních destinací, Regiontour se soustředil na přehlídku turistických produktů České republiky a zemí visegrádské čtyřky, tedy ještě Slovenska, Polska a Maďarska.

Podle Krejčího byl loňský rok pro cestovní ruch úspěšný a všechny české i moravské kraje zaznamenaly vyšší návštěvnost. "Zájem roste i o Slovensko, kde loni za prvních devět měsíců přenocovalo o čtvrtinu více Čechů než ve stejném období roku předchozího.

V divadle pokřtili sbírku básní, které Borna napsal očima

Večerem plným vyprávění, písniček a vzpomínek na svého kolegu se rozloučili herci a muzikanti Divadla v Dlouhé se zesnulým režisérem Janem Bornou. Strávili s ním dvě desítky let, Borna po těžké nemoci, která ho trápila dlouhá léta, zemřel 16. ledna. Jeho přátelé a kolegové se sešli na křtu Bornovy šesté sbírky básní nazvané Psáno očima. Jeho choroba, kvůli níž byl stále více omezován na fyzickém těle, ho totiž přinutila psát skutečně očima. K počítači měl k němu přidané zařízení, které mu umožňovalo pouhým pohledem na jednotlivá písmena na speciální klávesnici zaznamenávat písmena, slova a celé věty.

Festival krátkých filmů ocenil indonéský snímek V roce opice

Hlavní cenu Festivalu krátkých filmů Praha, jehož 12. ročník se konal v kinech Světozor a Pilotů, získal indonéský třináctiminutový snímek V roce opice. Stalo se tak v konkurenci 21 titulů z 18 zemí. Vítězný snímek ého je příběhem o tom, co vše se může stát během polední pauzy v malém skladišti. Snímek měl loni premiéru v Cannes.

Lyžaři zaplnili skiareály, na horách panují ideální podmínky

Lyžařská střediska po celé republice mají za sebou vydařený víkend. Tisíce lyžařů na sjezdovkách i běžkách si užily krásného počasí a dostatek kvalitního sněhu. Zatímco města ve většině krajů trápil smog, kvůli inverzi bylo na horách slunečno a tepleji než v nížinách. Díky dostatku přírodního sněhu byly v provozu i níže položené lyžařské areály. Někteří provozovatelé tvrdí, že tato sezona je jedna z nejlepších za poslední roky. Na sjezdovkách je i přes metr sněhu, lyžaři si mohou vybrat ze stovek kilometrů upravených sjezdových tratí i běžkařských stop. Na Lipenském jezeře byla letos poprvé otevřena bruslařská dráha.

Sport

Tenistka Barbora Strýcová skončila na grandslamovém Australian Open stejně jako loni v osmifinále. Šestnáctá nasazená prohrála se světovou dvojkou Američankou Serenou Williamsovou 5:7 a 4:6. Strýcová vzdorovala dvaadvacetinásobné grandslamové šampionce Sereně Williamsové hodinu a tři čtvrtě. Za svůj výkon vyslechla hlasité ovace publika v Rod Laver Areně. Divákům ukázala srdíčko a cestou do šaten hodila fanouškům raketu.

Eva Samková s Vendulou Hopjákovou obsadily v konkurenci osmi dvojic šesté místo v týmovém závodu Světového poháru ve snowboardcrossu. Češky v americkém Solitude nejprve dojely čtvrté v semifinále a nepostoupily do boje o medaile, v malém finále pak finišmanka Samková, jež v sobotu ovládla individuální závod, projela cílem jako druhá. Pro české snowboardistky to byla premiéra v týmové soutěži a trenér Marek Jelínek byl s výsledkem spokojený.

Polský skokan na lyžích Kamil Stoch si v Zakopaném připsal čtvrté vítězství ve Světovém poháru za sebou a zvýšil průběžné vedení v seriálu. Nejlepší z Čechů Roman Koudelka obsadil patnáctou příčku, tři místa za ním skončil Viktor Polášek, který si vylepšil osobní maximum. Bodoval i pětadvacátý Jakub Janda.

Počasí

Zataženo až oblačno. Místy mrznoucí mlhy, ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty -5 až 0 °C.