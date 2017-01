21-01-2017 08:36 | Martina Bílá

Merkelová: Duch česko-německé deklarace je stále živý

Kancléřka Angela Merkelová ocenila česko-německou deklaraci z roku 1997, jejíž duch je podle ní stále živý. Dokument přispěl k tomu, že se Češi a Němci stali dobrými sousedy a přáteli. Nedávno Praha s Berlínem stvrdila pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti.

"Dnes můžeme s vděčností a hrdostí pozorovat, že duch deklarace zůstává živý," uvádí se v prohlášení předsedkyně německé vlády, které zveřejnil její úřad. Němci a Češi jsou díky dokumentu již dlouho "dobrými sousedy a blízkými přáteli".

Zemřela dlouholetá šéfka Konfederace politických vězňů Kavalírová

Ve věku 93 let v pátek v Pardubicích náhle zemřela dlouholetá předsedkyně Konfederace politických vězňů (KPV) Naděžda Kavalírová. ČTK to řekla její dcera Blanka Matějíčková. V období komunismu Kavalírová strávila několik let ve vězení. Po listopadu 1989 se zasloužila o řešení otázek odškodnění politických vězňů a podílela se na přípravě legislativních návrhů v této oblasti. Poslední rozloučení s Naděždou Kavalírovou bude v pátek 27. ledna od 13:00 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově.

Zelení na sjezdu rozhodnou o úpravách svého programu

Strana zelených dnes zahájí dvoudenní sjezd v Hradci Králové. První den věnuje úpravám svého dlouhodobého politického programu. V neděli pak zahájí kampaň pro volby do Sněmovny a představí svou stínovou vlády. V ní se objeví i někteří z podporovatelů zelených.

Meteorologové kvůli polétavému prachu vyhlásili v Praze regulaci

Meteorologové kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu vyhlásili v Praze signál regulace. Platí od dnešního časného rána do odvolání, oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Magistrát žádá řidiče automobilů, aby nevyjížděli. Kvůli velmi špatné smogové situaci není vhodný pobyt venku pro malé děti, starší lidi a lidi s chronickými dýchacími potížemi a srdečním onemocněním. Fyzicky náročných aktivit pod širým nebem by se měli vyvarovat i zdraví dospělí.

Sport

Česká tenistka Barbora Strýcová zvítězila ve třetím kole grandslamového turnaje Australian Open nad Francouzkou Caroline Garciaovou ve dvou setech 6:2 a 7:5. V dalším kole se utká buď se světovou dvojkou Serenou Williamsovou, nebo s další Američankou Nicole Gibbsovou, uvedla agentura Reuters.

Počasí

Většinou jasno. Místy zataženo nízkou oblačností, zejména na severovýchodě a jihu Čech, ojediněle slabé sněžení. Teploty -5 až -1 stupeň Celsia.