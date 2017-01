16-01-2017 08:43 | Martina Bílá

Česko si připomíná výročí sebeupálení studenta Jana Palacha

Několik pietních připomene 48. výročí sebeupálení studenta Jana Palacha. Začaly ráno u Palachova pomníku před Národním muzeem v Praze na Václavském náměstí, kde jeho památku uctil premiér Bohuslav Sobotka a další členové ČSSD. Čin studenta, který se na protest proti vývoji v Československu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 polil hořlavinou a zapálil se, si připomenou i další politici a také studenti, a to nejen v Praze.

Vláda posoudí, zda má ČNB určovat parametry úvěru na bydlení

Česká národní banka by měla od července získat pravomoc určovat parametry úvěru na bydlení. Novelu zákona o ČNB dnes projedná vláda, v současnosti centrální banka vydává parametry pro úvěry na bydlení formou doporučení. Ministři budou také rozhodovat o poskytnutí půjčky 40,5 miliardy korun Mezinárodnímu měnovému fondu, která má nahradit předchozí půjčky fondu. Peníze by měly jít z devizových rezerv České národní banky a stát by měl za ně nabídnout záruku. Peníze ČR půjčovala MMF i v předchozích letech.

NKÚ: Účetní závěrka ministerstva spravedlnosti měla vážné chyby

Účetní závěrka ministerstva spravedlnosti za rok 2015 obsahuje chyby za téměř 2,5 miliardy korun. K takovému závěru dospěl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který zveřejnil závěrečnou zprávu. Vedle účetních nedostatků NKÚ zjistil, že resort spravedlnosti poskytl bez souhlasu vlády více než půlmilionový dobrovolný příspěvek do zahraničí, čímž porušil rozpočtová pravidla.

Stát, firmy a odbory projednají odliv zisků i přijímání Ukrajinců

Odliv zisků z Česka, přípravu velkých staveb či přijímání pracovníků z Ukrajiny dnes projedná tripartita, společný orgán vlády, firem a odborů. Na programu je návrh sektorové a progresivní daně, kterou chce vláda zamezit odlivu zisků. S opatřením ale nesouhlasí Hospodářská komora ČR. Diskutovat se bude také o zrychlení vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty z Ukrajiny, což má pomoci řešit nedostatek pracovních sil v Česku.

Sport

Tomáš Berdych a Kristýna Plíšková postoupili na Australian Open do druhého kola. Naopak s prvním grandslamem sezony se rozloučila Kateřina Siniaková, vítězku nedávného turnaje v čínském Šen-čenu vyřadila Němka Julia Görgesová ve třech setech 3:6, 6:3 a 6:4.

Počasí

Většinou oblačno, místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Teploty -5 až -1 °C.