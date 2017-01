13-01-2017 10:53 | Zdeňka Kuchyňová

Na prezidentskou petici asi budou lidé připisovat i číslo průkazu

Podporovatelé nezávislých kandidátů na prezidenta zřejmě budou muset na nominační petici připsat ke jménu číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Nadále jich bude muset být nejméně 50.000. Změnu přináší návrh volebních novel, které schválila Sněmovna. Úpravy nyní posoudí Senát. Úprava pravidel prezidentské volby má zabránit opakování sporů o platnost podpisů na nominačních peticích, které předcházely první přímé volbě před více než třemi lety. Ministerstvo vnitra kvůli zpochybněným podpisům odmítlo připustit některé z přihlášených adeptů do volebního klání. Z vládního předlohy ale Sněmovna odstranila ustanovení, podle něhož by mohli v obecních volbách hlasovat také občané ostatních zemí unie, kteří mají v Česku jen přechodný pobyt. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) s tím nakonec souhlasil. Nevyloučil ale to, že toto právo se znovu stane předmětem soudního jednání tak jako po minulých komunálních volbách.

Vláda projedná zákonnou pravomoc ČNB na omezení úvěrů

Česká národní banka by měla od července získat zákonnou pravomoc určovat parametry úvěru na bydlení. Vyplývá to z novely zákona o ČNB zveřejněné na internetových stránkách vlády. V současnosti centrální banka vydává parametry pro úvěry na bydlení formou doporučení, které není striktně vymahatelné. Naposledy od loňského října funguje v praxi doporučení ČNB, podle kterého by banky již neměly poskytovat hypotéky na 100 procent hodnoty zajištěné nemovitosti. Maximální limit stanovený centrální bankou pro výši hypotéky je od října 95 procent hodnoty zajištěné nemovitosti a od letošního dubna pak bude 90 procent. Již loni v červnu, v době oznámení opatření, ČNB avizovala, že by k tomu chtěla mít pravomoc uzákoněnou nejlépe zákonem.

Nový projekt pomůže bufetům vyrovnat se s pamlskovou vyhláškou

Projekt Zdravá kantýna chce pomáhat stávajícím i novým školním bufetům vyrovnat se s takzvanou pamlskovou vyhláškou. Řada ředitelů škol i potravináři kritizují to, že přísné parametry vyhlášky nesplňuje většina běžných potravin, takže bufety nemají co prodávat. Nový projekt má školám poradit s výběrem vhodných potravin a skladbou vyhovujících svačin. Provozovatelé bufetů se musejí vyhláškou zakazující prodej nezdravých potravin a nápojů v automatech řídit od ledna. Jako první nabídky využila základní škola v Kostelci nad Černými lesy, kde byla otevřena nově vybavená školní kantýna. Důkaz o tom, že parametrům pamlskové vyhlášky lze vyhovět, před Vánocemi předložila také ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Na jednání sněmovního školského výboru přinesla tácy s občerstvením, které nárokům vyhovovaly.

Šéf poslanců ANO Faltýnek skončil po kolapsu v nemocnici

Předsedu poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka (54) postihl ve Sněmovně kolapsový stav. Byl převezen do nemocnice. Informaci serveru novinky.cz potvrdil ČTK místopředseda frakce Bronislav Schwarz. Faltýnkovy zdravotní problémy Schwarz přičítá celkovému vyčerpání organismu. Nyní je v péči lékařů, podle místopředsedy frakce by ale měl být v pořádku.

Trump si podle zprávy StB byl jist, že v roce 1996 vyhraje volby

Donald Trump si byl před téměř 30 lety jist, že v roce 1996 jako nezávislý kandidát zvítězí v amerických prezidentských volbách. Podle agentury AP to vyplývá z nedávno zveřejněných dokumentů někdejší československé tajné police StB. Z Československa pochází Trumpova první manželka Ivana. Podrobnosti z její návštěvy v roce 1988 jsou zaznamenány v tajné zprávě StB. Záznam ze dne 22. října 1988 uvádí, že Trump odmítl v témže roce kandidovat - přes údajný tlak, který byl na něj vyvíjen -, protože cítil, že je ve svých 42 letech příliš mladý. Měl ale v úmyslu zúčastnit se prezidentských voleb jako nezávislý kandidát v roce 1996, kdy mu bude 50. "I když to zní jako utopie, D. Trump si je jist, že uspěje," cituje AP ze zprávy StB, která je založená na informaci poskytnuté neupřesněným zdrojem.

Čeští vědci slaví mezinárodní úspěch ve výzkumu nanokrystalů

Čeští vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR vyvinuli novou metodu, která umí určit polohu nejlehčích atomů v těch nejmenších krystalech. Jako první na světě dosáhli takové přesnosti, že mohou v nanokrystalech najít i atomy vodíku. Spolehlivost metody popsali ve vědecké práci, která vychází v prestižním časopise Science. ČTK to řekl fyzik Lukáš Palatinus. Svým výzkumem, který trval sedm let, podle něj pomohli rozvoji krystalografie. Metoda podle autorů může přispět k širokému použití krystalografie v přírodních vědách a rozvoji celé řady vědních oborů, jako je například materiálové inženýrství, organická i anorganická chemie, farmacie či molekulární biologie. Analýza nanokrystalů je důležitá ale i v leteckém průmyslu při zkoumání nových materiálů.

Projekt Orální historie českého divadla završil jeden rok

Projekt pražského Institutu umění - Divadelního ústavu (IDU) pod názvem Orální historie českého divadla završil první rok svého trvání. V jeho rámci vzniklo už 20 záznamů s významnými osobnostmi českého divadla, které jsou nyní online k dispozici veřejnosti. "Jedinečný projekt, který začal v roce 2015, zachycuje formou audio záznamů vyprávění divadelních historiků, teoretiků, ale též inscenátorů, tanečníků nebo fotografů," řekla ČTK mluvčí IDU Judita Hoffmanová. Každý záznam doplňují další materiály - dobové fotografie nebo dokumenty osobní povahy poskytnuté pamětníky, ale též články a studie z personálního fondu IDU.

V Holešově objevili unikátní trámový strop z počátku 15. století

V měšťanském domě v Holešově na Kroměřížsku objevili trámový strop z počátku 15. století. Z tohoto období se v České republice podobné stropy dochovaly jen na hradech nebo tvrzích, řekl ČTK historik a památkář radnice Karel Bartošek. Podle něj možná jde o unikátní nález i v evropském měřítku. Dům číslo popisné 26 na náměstí Dr. E. Beneše patřil podle Bartoška kdysi nejbohatšímu měšťanovi. Strop byl objeven v předním sklepě objektu. Měl by být prohlášen kulturní památkou. Podle Bartoška stáří dubového stropu potvrdil dendrolog, který zkoumal hustotu a šířku letokruhů a jeho stáří datoval někam kolem roku 1400. Strop je krytý plochými pískovcovými plotnami, což se tehdy dělalo jako protipožární opatření.

Na horách panuje pravá zima, areály hlásí ideální podmínky

Na horách v Česku panuje pravá zima, na svazích sjezdovek leží na mnoha místech přes metr sněhu, někde až dva metry. Lyžařské areály tak před nadcházejícím víkendem hlásí ideální podmínky. Otevřené jsou i sjezdové tratě v níže položených oblastech a díky vydatnému sněžení z minulých dnů panují i výborné podmínky pro běžkaře, a to nejen na horách. V Krkonoších v pěti areálech SkiResortu Černá hora - Pec je otevřených 41 kilometrů sjezdových tratí, všechny služby v areálech jsou v provozu. Podmínky si chválí provozovatelé středisek také v Orlických a Jizerských horách. Na Šumavě v areálu Ski&Bike Špičák umožnilo počasí zprovoznit už i nejprudší českou trať Šance.

Západ Čech zasáhl silný vítr, na horách má sílu orkánu

Silný vítr od rána zaměstnává hasiče v Karlovarském i Plzeňském kraji, přibývá i nehod způsobených větrným počasím. Od časného rána hasiči v Karlovarském kraji vyjížděli k asi dvěma desítkám událostí, většinou jde o stromy spadlé na silnice, informoval ČTK mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Na Chebsku vítr převrátil kamion. Na horách má vítr sílu orkánu, tedy rychlost nad 118 kilometrů za hodinu. Policisté doporučují řidičům vůbec nevyjíždět, energetici řeší od rána v obou krajích poruchy na elektrickém vedení.

Počasí

Oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky. Zpočátku, zejména na Moravě, v polohách pod 400 m i déšť se sněhem nebo déšť, ojediněle mrznoucí s tvorbou ledovky. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, během dne od západu ochlazování, v 1000 m na horách kolem -4 °C.