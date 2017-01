12-01-2017 08:46 | Martina Bílá

Statistici zveřejní údaje o cizincích v ČR a jejich zaměstnávání

Český statistický úřad se dnes chystá zveřejnit údaje o cizincích v Česku. Zaměří se na vývoj situace od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004. Podrobněji se statistici chtějí věnovat také uplatnění lidí ze zahraničí na českém trhu práce.

Meteorologové odvolali smogovou situaci ve Zlínském kraji

Meteorologové odvolali smogovou situaci ve Zlínském kraji. Polétavého prachu v ovzduší totiž výrazně ubylo a během noci na dnešek se denní koncentrace na všech stanicích vrátily poblíž limitním 50 mikrogramům na metr krychlový. Smogová situace byla v regionu vyhlášena v pondělí, asi den platila dokonce i regulace. Při regulaci podniky omezují výrobu, ve Zlínském kraji však kromě tepláren velký znečišťovatel ovzduší není.

Kvůli hluku z tramvají se sejdou zástupci ministerstva a Prahy

Kvůli sporu o hlukové limity na provoz tramvají v Praze se dnes sejdou zástupci ministerstva zdravotnictví a hlavního města. Praha se obává, že kvůli limitům bude muset rušit spoje. Podle ministerstva to ale nehrozí. Podle zástupců Prahy hrozí, že hlavní město bude muset redukovat počet tramvajových spojů. Důvodem jsou údajně nová hygienická pravidla pro výpočet hlukových limitů. Týkat se to má tratí, které budou opravovány nebo už byly opraveny, ale neprošly ještě kolaudací. Praha se proto ještě před koncem roku obrátila na ministerstvo zdravotnictví s žádostí o jednání. Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) Praha spoje rušit nemusí. Podle ministra jde o nedorozumění, které by si měli zástupci obou stran na dnešním jednání vysvětlit.

Autobus u Středokluk narazil do stromu,jedna mrtvá a další ranění

Jedna cestující zemřela dnes ráno při nehodě linkového autobusu mezi Středokluky a Kněževsí v okrese Praha-západ, dalších sedm lidí bylo lehce zraněno. Autobus narazil krátce po půl šesté ráno čelně do stromu.

Sport

Barbora Strýcová ani na sedmý pokus neporazila polskou tenistku Agnieszku Radwaňskou. V semifinále turnaje v Sydney prohrála s druhou nasazenou a světovou trojkou jasně 1:6, 2:6 za hodinu a čtvrt. Třicetiletá Češka má přes vyřazení v semifinále za sebou povedený start do sezony a do grandslamového Australian Open v Melbourne v pondělí vstoupí jako šestnáctá hráčka světa, což bude její nejlepší umístění v kariéře.

Počasí

Převážně oblačno, zpočátku na většině území, postupně ojediněle a na horách místy sněhové přeháňky. Teploty -1 až 3 stupně Celsia.