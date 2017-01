09-01-2017 10:35 | Zdeňka Kuchyňová

Česko a Slovensko by si měly pomáhat při ochraně nebe

Od léta by si měly česká a slovenská armáda pomáhat při ochraně vzdušného prostoru. S patřičnou smlouvou souhlasila česká vláda. Na twitteru o tom informoval ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Slovenská vláda už s dokumentem vyslovila souhlas. Nyní jej dostanou k posouzení Parlamenty a následně prezidenti k ratifikaci. Pokud bude schválena, piloti by mohli zasáhnout i zbraněmi například ve chvíli, kdy by teroristi unesli civilní letadlo a chystali se s ním zaútočit. Česká republika takovou smlouvu s jiným státem nemá.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by mohl v první polovině roku zamířit na návštěvu Japonska

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by mohl v první polovině roku zamířit na návštěvu Japonska. Po setkání se svým japonským protějškem Fumiem Kišidou v Praze to řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Přál by si, aby země kromě politiky a ekonomiky rozvinuly i vzájemnou spolupráci ve vědě a výzkumu, výměně technologií a v obranném průmyslu. Kišida řekl, že japonské firmy stojí o investice v Česku, zejména ve výrobním průmyslu a jaderné energii a infrastruktuře. Americko-japonská Westinghouse Electric Company je jedním ze šesti zájemců o stavbu nového jaderného bloku v Česku. Zaorálek vyzvdihl i důležitost kulturní spolupráce. V Japonsku byl letošek vyhlášen Rokem české kultury a v Tokiu bude od 8. března do 5. června k vidění Slovanská epopej Alfonse Muchy. Kišida si dílo v Praze prohlédl.

Vláda se přihlásila k tradicím zápasu Charty 77 o lidská práva

K tradicím zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva se jednomyslně přihlásila vláda. Na twitteru o tom informoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). V úvodu prvního zasedání v roce 2017 ministři přijali prohlášení, ve kterém se mimo jiné uvádí, že si kabinet váží všech obětí represí souvisejících s Chartou. Bez odvážných postojů a vytrvalého úsilí signatářů by byla k dnešní podobě státu mnohem obtížnější cesta, stojí v prohlášení. Chartisté o víkendu slavili 40. výročí od vzniku iniciativy v pražské Lucerně, od filozofa a bývalého poslance a senátora Daniela Kroupy zazněla během setkání i kritika současného kabinetu. Ten podle něj od dědictví Charty ustupuje a kvůli obchodním zájmům již není v zahraničí aktivním účastníkem boje o lidská práva.

Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci vzrostla na 5,2 procenta

Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci stoupla na 5,2 procenta z listopadových 4,9 procenta. Lidí bez práce přibylo o 18.618 na 381.373 uchazečů, což je ale nejnižší prosincová hodnota od roku 2008. Podle Úřadu práce ČR jde o běžný vývoj nezaměstnanosti ke konci roku, kdy se projevuje postupné ukončování sezonních prací. Přes prosincový nárůst nezaměstnanosti je v Česku stále nedostatek vhodných pracovních sil, trh práce je v nejlepší kondici od roku 2008 a po zimních měsících opět začne nezaměstnanost klesat. To bude také tlačit na růst mezd. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK.

Z okresů byla nejnižší nezaměstnanost tradičně v Praze - východ a Rychnově nad Kněžnou, a to shodně 1,8 procenta. Následuje Mladoboleslavsko s 2,7 procenta. Nejvyšší míru nezaměstnanosti zaznamenal úřad v okresech Karviná (10,3 procenta), Most (10,1 procenta) a Bruntál (9,5 procenta). Nezaměstnanost klesla v prosinci ve třech regionech, a to v Praze, Mostě a Karviné, naopak v 74 okresech nezaměstnanost vzrostla. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 2,9 uchazeče. Největší nápor je na Karvinsku, kde je na jedno místo 15,9 uchazeče.

Strukturálně znevýhodněné kraje dostanou miliardy, rozhodla vláda

Do strukturálně znevýhodněných krajů Česka by mohly putovat až desítky miliard korun. Vláda schválila plán, který má pomoci Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v tiskové zprávě uvedl, že by mělo jít především o podporu vzniku nových pracovních míst, školství a inovací, ale i o sanace ekologických škod. V posledních dvou letech rozhodla vláda do těchto krajů poslat 6,6 miliardy korun, například na program demolic či obnovu Krušných hor.

Vláda nepodpoří změnu odvodů lidí pracujících na část úvazku

Vláda ve Sněmovně nepodpoří návrh opozičních TOP 09 a STAN, aby se při práci na částečný úvazek počítal zdravotní odvod ze skutečného výdělku. Podle podkladů připravených pro dnešní jednání ministrů by v případě schválení novely systém veřejného zdravotního pojištění přišel téměř o miliardu korun ročně. Norma by podle autorů přispěla k rozšíření částečných úvazků, víc by je využívaly matky malých dětí nebo lidé, kteří se starají o stárnoucí příbuzné. Předkladatelé tvrdí, že minimální vyměřovací základ demotivuje zaměstnance i zaměstnavatele k uzavírání pracovních poměrů na zkrácený úvazek. Vede podle nich taky k obcházení povinnosti hradit doplatek do minimálního vyměřovacího základu prostřednictvím sjednávání dohod o provedení práce.

Podle vládní legislativy se ale české zdravotnictví stále potýká s dopady nedávné finanční krize a je dlouhodobě podfinancované, proto snížení odvodů nedoporučila. Vládní legislativci navíc předkladatelům vytkli několik faktických omylů ve zdůvodnění předlohy a poukázali na to, že by založila nepřípustnou nerovnost mezi skupinami plátců pojištění. Novela by zrušila minimální vyměřovací základ jen u zaměstnanců, ponechala by jej ale u osob samostatně výdělečně činných i u lidí bez zdanitelných příjmů. Minimální záloha zaměstnanců letos činí 1485 korun.

Vláda schválila stavbu tří průmyslových zón se státní podporou

Nové průmyslové zóny se státní podporou by měly vzniknout v letech 2017 až 2022 u Chebu, ve Veselí nad Moravou a v Moravských Budějovicích. Materiál schválila vláda. Ministerstvo zemědělství na listopadovém jednání předchozí návrh zablokovalo, ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) nesouhlasil s tím, aby se zóny vznikaly na nejkvalitnější půdě. Celkové náklady na stavbu činí 765 milionů korun, maximální dotace ze státního rozpočtu by neměla přesáhnout 573 milionů.

Füle by mohl kandidovat na generálního tajemníka OBSE

Diplomat a bývalý eurokomisař Štefan Füle (54) by mohl být českým kandidátem na pozici generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). ČTK to potvrdil zdroj z diplomatického prostředí. Ministerstvo zahraničí informaci odmítlo komentovat. Füle během své kariéry zastával několik velvyslaneckých pozic, například v Litvě nebo Velké Británii. Kromě toho byl ministrem pro evropské záležitosti v úřednické vládě Jana Fischera. V Evropské komisi byl do roku 2014 komisařem pro rozšíření a politiku sousedství. OBSE tvoří 57 států, zabývá se prevencí válečných konfliktů, ochranou lidských práv a také demokracie.

Vnímání korupce jako problému zesílilo, ukázal průzkum

Korupci považuje za jeden z největších problémů Česka 87 procent obyvatel. Po loňském poklesu na 81 procent je to návrat k hodnotám z let 2010 až 2012. Skoro čtvrtina Čechů míní, že úplatkářství se týká téměř všech veřejných činitelů, většině z nich ho připisuje víc než polovina účastníků prosincového průzkumu agentury STEM. Téměř dvě pětiny lidí ovšem zaznamenaly pokrok při pronásledování a trestání tunelování, rozkrádání a korupce. Výsledky STEM poskytl ČTK.

Na Vysočině zemřelo kvůli chřipce už šest lidí

Na Vysočině zemřelo kvůli chřipce už šest lidí. Počet pacientů postižených akutním respiračním onemocněním se v kraji blíží hranici epidemie. Lékaři evidují 1660 nemocných v přepočtu na 100.000 obyvatel. ČTK to řekla Alena Dvořáková z Krajské hygienické stanice v Jihlavě. Většina nemocnic, domovů pro seniory a ústavů sociální péče zakázala návštěvy. Od začátku zvýšené nemocnosti před Vánocemi evidují lékaři osm komplikovaných případů vyžadujících hospitalizaci s umělou plicní ventilací.

Nemocných lidí významně přibylo také v Olomouckém kraji. Hygienici evidují k dnešnímu dni tři případy chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem, z toho dva případy úmrtí. Rovněž v Praze minulý týden na chřipku zemřel jeden člověk. Je to druhé úmrtí v Praze v této chřipkové sezoně, první bylo před Vánoci. ČTK to řekla Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice.

Ministerstvo kvůli hospicům chystá novelu o zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví připraví novelu zákona o zdravotních službách a prováděcí vyhlášky, které lépe definují podmínky pro hospicovou péči. Opatření by mělo mimo jiné zlepšit financování této péče. Po setkání se zástupci poskytovatelů hospicové péče to řekl ministr Miloslav Ludvík (ČSSD). Změny chce ministerstvo prosadit ještě před koncem volebního období, chce proto požádat o zrychlení legislativního procesu. Sněmovní volby budou letos na podzim.

V Lázních Toušeň začala likvidace chovu napadeného ptačí chřipkou

Veterináři začali likvidovat chov ptactva v Lázních Toušeň u Prahy, kde byl potvrzen výskyt ptačí chřipky. Utraceno má být přibližně 1000 zvířat. S naháněním a pochytáním ptactva veterinářům pomáhají hasiči. Přístupová cesta k farmě je přehrazena páskou a střeží ji policie. Laboratorní testy potvrdily, že se v chovu v Lázních Toušeň v okrese Praha-východ u mrtvé husy pomořanské vyskytl nebezpečný typ viru H5N8. Kvůli tomu musejí být utraceni všichni ptáci v ohnisku, jsou mezi nimi například husy, kachny, pávi, papoušci, pštrosi a holubi. Další čtyři ohniska ptačí chřipky jsou v Jihomoravském kraji. Veškerá drůbež, která v ohniscích žije, musí být utracena. Zatím nebyl zaznamenán přenos nemoci na člověka.

Česko má za sebou mrazivý víkend, chlad i zabíjel

Do České republiky přišel o víkendu silný mráz. Nechladnější byla noc na sobotu, kdy teploty na některých místech klesly i pod minus 30 stupňů Celsia. Vůbec nejnižší teplotu meteorologové o víkendu naměřili na šumavské Rokytské slati, kde bylo v sobotu ráno minus 34,6 stupně. Chladné počasí si v Česku od pátku zřejmě vyžádalo životy šesti lidí. Podle předpovědi mrazy nepoleví ani v následujících dnech. Velmi chladné počasí posledních dnů je rizikem především pro lidi bez domova. Posádky pražské záchranné služby vyjížděly od pátku k 11 případům podchlazených lidí. Následky podchlazení se pravděpodobně staly osudné čtyřem z nich, řekl ČTK mluvčí pražské záchranné služby Dominik Horn.

Kvalita ovzduší se zhoršuje

Kvalita ovzduší se v Moravskoslezském kraji dál zhoršuje. Povolený limit je překročen téměř všude, a to několikanásobně. Od neděle platí pro oblast Ostravska, Karvinska a celého Frýdecko-Místecka, včetně Třinecka, signál regulace. Znamená to, že některé průmyslové podniky musí omezit výrobu. Nejhorší situace je nyní ve Věřňovicích na Karvinsku. Čtyřiadvacetihodinové koncentrace prachu v ovzduší tam ráno dosáhly 326 mikrogramů na metr krychlový. Povolené maximum je přitom 50 mikrogramů. Ke smogové situaci vyhlásili regulaci také ve Zlínském kraji.

Pražskou integrovanou dopravou denně využije asi 180.000 lidí

Pražskou integrovanou dopravou (PID) mohou dnes cestující dojet do 388 mimopražských obcí, každý den příměstské linky využije zhruba 180.000 lidí. Ve středu 11. ledna uplyne čtvrtstoletí od zprovoznění prvních autobusových spojů systému. Prvními spoji v systému PID se v lednu 1992 staly autobusové linky ze stanice metra Českomoravská do Hovorčovic a z Nových Butovic do Ořechu. "Po 25 letech od těchto prvních krůčků k integrované dopravě je v rámci systému PID v provozu 161 denních a deset nočních příměstských autobusových linek, které za rok 2016 ujely na území Středočeského kraje přes 22 milionů kilometrů, což je 30 zpátečních cest ze Země na Měsíc," uvedl mluvčí pražské příměstské dopravy ROPID Filip Drápal.

Ve věku 88 let dnes zemřela herečka Naděžda Gajerová

Ve věku 88 let zemřela bývalá členka činohry Národního divadla v Praze Naděžda Gajerová. Účinkovala v proslulých inscenacích, například Jejich den, Hamlet, Poprask na laguně, Zdravý nemocný, Naši furianti, Kočičí hra a Dům doni Bernardy. Větší filmové role Naděžda Gajerová ztvárnila v Siréně (1947), dále ve filmech Vyšší princip (1960) a Ať žije republika (1965). Naděžda Gajerová byla činná i literárně. Pod jménem Naďa Mauerová publikovala několik próz pro děti. Značnému zájmu čtenářů se ve své době těšila například pohádková kniha Děvčátko s koťaty (1979). V roce 1997 Naděžda Gajerová získala hereckou cenu Senior Prix.

Náměstí v Jilemnici zdobí šestimetrová sněhová socha Krakonoše

Obří sněhovou sochu Krakonoše dokončuje na hlavním náměstí v Jilemnici výtvarník Josef Dufek se dvěma pomocníky. Oblíbenou turistickou atrakci staví už asi podvacáté, poprvé Krakonoše postavil v roce 1997. Náměstí ozdobí šestimetrová socha sedícího vládce hor po třech letech. "Loni nebyl sníh a rok předtím socha roztála," zavzpomínal Dufek. Krakonoš v jeho podání je pokaždé jiný. V minulosti měl například klobouk nebo sojku na rameni. Letos má nezvykle tvarovanou fajfku, kterou drží v ruce. A u boty má krkonošskou vesničku. Obří sněhové sochy vládce hor jsou s Jilemnicí spojené už více než 100 let.

Sport

Česká tenistka Barbora Strýcová porazila v prvním kole turnaje v Sydney Jekaterinu Makarovovou z Ruska za necelou hodinu a půl 6:3, 7:5. O místo ve čtvrtfinále se utká s Italkou Robertou Vinciovou, která je po odhlášení Karolíny Plíškové z turnaje nasazena jako číslo devět.

Tenistka Lucie Šafářová postoupila v Hobartu do 2. kola. Švýcarku Viktoriji Golulbicovou porazila 6:3, 6:4 a její další soupeřkou bude Risa Ozakiová.

Tenista Jiří Veselý porazil v Aucklandu Horacia Zeballose z Argentiny 6:4, 6:3 a ve druhém kole ho čeká první nasazený Španěl Roberto Bautista.

Tenistka Karolína Plíšková se po triumfu na turnaji v Brisbane posunula v žebříčku WTA na páté místo a je nejvýš v kariéře. Na stejné pozici už krátce byla v říjnu 2016. Osobní maximum si vylepšila Kateřina Siniaková, která po premiérovém zisku titulu v Šen-čenu poskočila o patnáct míst na 37. příčku. Čtyřiadvacetiletá Plíšková se po sedmém turnajovém úspěchu dostala v žebříčku před Slovenku Dominiku Cibulkovou. Pořadí dál vede Němka Angelique Kerberová před Serenou Williamsovou z USA, Polkou Agnieszkou Radwaňskou a Simonou Halepovou z Rumunska. Petra Kvitová, jež je ze hry kvůli zranění ruky z předvánočního přepadení, zůstává v žebříčku českou dvojkou na 11. místě. Osobní maximum si vyrovnala Barbora Strýcová, jež po čtvrtfinálové účasti v Aucklandu postoupila na 19. příčku.

Po neplánovaných dvou dnech volna dnes pokračuje Rallye Dakar 7. etapou z bolivijské metropole La Pazu do Uyuni, i tu však museli pořadatelé kvůli bouřlivému počasí v regionu upravit. Měřený úsek organizátoři zkrátili z původně plánovaných 322 na 161 kilometrů. Čeští závodníci budou bojovat o posun do elitní desítky průběžného pořadí. Nejlepším českým účastníkům rallye patří místo ve druhé desítce celkového pořadí. Motocyklista Ondřej Klymčiw je patnáctý, pilot automobilu Martin Prokop šestnáctý, kamiony Martina Kolomého a Aleše Lopraise jsou na třináctém a čtrnáctém místě a třináctý je také Zdeněk Tůma v kategorii čtyřkolek.

Počasí

Zataženo, přechodně až oblačno, ojediněle slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení. Nejvyšší teploty -6 až -1 °C, na východě Moravy -11 až -7 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C.

Velmi silný mráz bude v Olomouckém a Moravskoslezském kraji až do středy. V noci tam teploty spadnou pod minus 12 stupňů Celsia, na severovýchodě místy až pod minus 18 stupňů. Mrznout bude i v dalších regionech, ale o něco méně. V Čechách se ve středu večer a v noci na čtvrtek může při mrznoucím dešti tvořit ledovka.