08-01-2017 13:35 | Libor Kukal

Prezident Zeman prohlásil, že Obama a Clintonová by ho do Bílého domu nepozvali

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz připustil, že kdyby v čele Spojených států stáli Barack Obama či Hillary Clintonová, nedostal by pozvání do Bílého domu. Zvolený prezident Donald Trump ho na návštěvu pozval loni v prosinci. Zeman míní, že k tomu přispěly jejich podobné názory a očekávanou cestu chápe jako významnou mezinárodní událost. S budoucím americkým prezidentem se Zeman neshodne ve vztahu k Číně. Podle Zemana je to logické, protože Spojené státy a Čína jsou velmoci, které spolu soupeří. Česko velmocí a konkurentem těchto zemí není, takže jejím zájmem je mít s oběma dobré vztahy, řekl. Zeman míní, že má korektní až přátelský vztah s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem i ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Čestné občanství Prahy dostane Bohdalová, Bubeníčkovi a Grygar

Vedení Prahy hodlá udělit čestná občanství herečce Jiřině Bohdalové, tanečníkům Jiřímu a Ottovi Bubeníčkovým a astrofyzikovi Jiřímu Grygarovi. ČTK to zjistila z návrhu programu rady, která bude o přidělení rozhodovat v úterý. Čestné občanství získá každý rok několik známých osobností.

Prima: Češka zadržená v Kambodži byla zbavena části obvinění

Mladá Češka, kterou na konci roku zadržela kambodžská policie, už nečelí obvinění z výroby a distribuce drog, stále je ale obviněna kvůli držení omamných látek. Kambodžská policie zadržela šestadvacetiletou Češku koncem prosince spolu s několika dalšími cizinci. Soud následně proti čtyřem zatčeným vznesl obvinění z výroby drog a jejich prodeje. Obviněna byla ještě pátá osoba, která je na útěku. Kambodžská policie zadržela šestadvacetiletou Češku koncem prosince spolu s několika dalšími cizinci. Soud následně proti čtyřem zatčeným vznesl obvinění z výroby drog a jejich prodeje. Kambodžské úřady už ale část obvinění proti zadržené Češce podle jejích rodičů stáhly. "Nebyla tedy prokázána ani výroba, ani distribuce. V současné době dcera čelí obvinění z držení omamných látek," řekl televizi Prima dívčin otec. Kambodžské úřady už ale část obvinění proti zadržené Češce podle jejích rodičů stáhly. "Nebyla tedy prokázána ani výroba, ani distribuce. V současné době dcera čelí obvinění z držení omamných látek," řekl televizi Prima dívčin otec. České ministerstvo zahraničí dnes dnes na dotaz ČTK uvedlo, že o stažení obvinění zatím nemá informace. Podle televize Prima Češce nadále hrozí, že v kambodžském vězení stráví pět let.

Tříkrálový pochod za monarchii v Praze přilákal asi 150 účastníků

Přibližně 150 lidí včetně dechové kapely se v sobotu v centru Prahy zúčastnilo Tříkrálového pochodu za monarchii. Jeho účastníci, kteří prošli centrem města mezi Václavským náměstím a Pražským hradem, žádali obnovu českého království. Podle organizátora, historika Petra Placáka, šlo také o protest proti prezidentu Miloši Zemanovi a jeho politice. Monarchisté dlouhodobě žádají obnovu českého království, které je podle jejich názoru ze všech státních zřízení tím nejlepším.

Plíšková se po titulu v Brisbane odhlásila ze Sydney

Po sobotním zisku titulu v Brisbane se Karolína Plíšková odhlásila podle očekávání z turnaje v Sydney. Česká tenistka to naznačila hned po vyhraném finále, místo zápasové přípravy před Australian Open dá přednost odpočinku a tréninku. Grandslam v Melbourne začne za týden. Plíšková měla být v Sydney čtvrtou nasazenou hráčkou, jako oficiální důvod své neúčasti uvedla zranění stehna. "Musela bych hrát už v pondělí. Tady jsem přitom měla pět zápasů. I když ne všechny byly těžké, je to přeci jen týden tenisu. Potřebuju taky na chvíli vypnout, něco natrénovat a ne jít jen ze zápasu na zápas," řekla v sobotu v Brisbane nově pátá hráčka světového žebříčku. Místo Plíškové si zahraje v Sydney Italka Roberta Vinciová. Z českých tenistek se na turnaji představí jen Barbora Strýcová.

Rychlobruslařka Erbanová se stala mistryní Evropy ve sprintu

Rychlobruslařka Karolína Erbanová vyhrála premiérové mistrovství Evropy ve sprintu a dosáhla největšího úspěchu v kariéře. V nizozemském Heerenveenu obsadila v jednotlivých závodech na 500 a 1000 metrů vždy druhé místo a v součtu čtyř jízd porazila domácí Jorien ter Morsovou o devět setin sekundy. Bronz získala Olga Fatkulinová z Ruska. "Mistryně Evropy ve sprintu, to je krásné. Určitě to patří k největším úspěchům. Budu se z toho muset trochu oklepat. Je to úžasné a musím přiznat, že jsem v takovém snu," řekla Erbanová po závodě.

Východ republiky čeká velmi chladná noc, varují meteorologové

V Olomouckém a Moravskoslezském kraji hrozí dnes v noci silný mráz. Teploty mohou klesat i pod minus 18 stupňů Celsia, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na silný noční mráz se musejí připravit i lidé na jihu Moravy a na východě Pardubického kraje. Mrazivé počasí neopustí republiku ani v následujících dnech. "Na východě území se nejnižší noční teploty budou pod minus 12 stupňů pohybovat i v noci na úterý a na středu," upozorňují meteorologové. V noci na středu se podle nich silné mrazy vyskytnou pravděpodobně na většině území republiky s výjimkou západních Čech. Česko v posledních dvou dnech svírají silné mrazy. V noci na sobotu teploty na některých místech Česka klesaly i pod minus 30 stupňů. Na Rokytské slati bylo v sobotu ráno minus 34,6 stupně.