05-01-2017 09:07 | Zdeňka Kuchyňová

Babiš kvůli novele plánuje zbavit se Agrofertu do konce ledna

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) plánuje zbavit se koncernu Agrofert do konce ledna, pokud poslanci přehlasují veto prezidenta Miloše Zemana a schválí novelu zákona o střetu zájmů. Babiš to řekl České televizi (ČT). Podle novely firmy členů vlády nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Budoucím členům vlády novela zakazuje provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Ministr neupřesnil, jakým způsobem se firmy zbaví. "Zbavím se akcií Agrofertu. Nebudu akcionář Agrofertu," řekl jen. Dodal, že prodá fond Hartenberg, který Babišovy peníze investuje do zdravotnictví.

Skupina Agrofert je největší v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným subjektem i v lesnictví a médiích. Koncern zaměstnává víc než 34.000 lidí. Pod Agrofert spadá mediální dům Mafra, který vydává mimo jiné deníky Mladá fronta Dnes a Lidové noviny, ministr financí má i rozhlasovou stanici Impuls a hudební televizi Óčko.

Finanční správa zrušila web pro oznamování nevydané účtenky z EET

Finanční správa zrušila internetovou stránku, na které mohli lidé anonymně oznamovat, že v restauraci nebo ubytovacím zařízení nedostali účtenku z elektronické evidence tržeb (EET). Vypnutí webu avizoval ministr financí Andrej Babiš (ANO). O existenci webu, o kterém média píšou jako o udavačském, se ministr financí podle svých slov dozvěděl před Vánocemi z twitteru. Kritici webu varovali před jeho zneužíváním k pomstě nebo v konkurenčním boji. Internetový formulář byl dílem vstřícného úředníka, uvedl ministr. Předseda opoziční TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek tvrdí, že zrušený web vznikl na přímý Babišův pokyn.

Čeští muslimové vyzývají ke společnému postupu proti terorismu

Terorismus je zlo, proti kterému se musí spojit všichni bez ohledu na svou víru. Na kongresu Společně proti terorismu k tomu vyzval bývalý předseda pražské muslimské obce Vladimír Sáňka. "Terorismus ohrožuje nás všechny, včetně desítek milionů muslimů, kteří žijí v Evropě," řekl Sáňka. Odsoudil také činnost teroristické skupiny Islámský stát. Teroristická skupina podle něj zabíjí především muslimy a ničí muslimské památky v Sýrii a v Iráku.

Financování krajských silnic projedná ministr se zástupci krajů

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) se dnes sejde se zástupci krajů a s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou (rovněž za ANO). Budou jednat mimo jiné o možnostech financování silnic druhých a třetích tříd z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a z evropských fondů, nebo o odměňování řidičů autobusů jezdících na linkách objednaných kraji. Řidiči si dlouhodobě stěžují na nízké platy, což je podle dopravních odborářů způsobeno tím, že hlavním kritériem při výběru dopravce je v krajských tendrech nejnižší nabídnutá cena.

Právo: Na Pankráci si spletli vězně, metadon dostal jiný a zemřel

Vedení Vězeňské služby vyšetřuje smrt vězně v pražské pankrácké věznici. Informuje o tom deník Právo. Na léčení tam poslali nesprávného odsouzeného, který měl údajně dostat látku metadon. Ta se používá při léčbě těžkých závislostí na heroinu nebo morfiu. Vězeň pak v noci na cele zemřel. Jestli za smrt může léčba, která byla původně určená pro někoho jiného, definitivně potvrdí až pitva. Podle informací deníku Právo za záměnu odsouzených mohlo jejich shodné příjmení.

Chvojka: Zákon o sociálním bydlení bez povinnosti obcí má šanci na přijetí

Kompromisní návrh zákona o sociálním bydlení, z něhož vypadla povinnost obcí zajistit sociální byty potřebným, by mohla provázet při projednávání menší debata. Je tak šance ho do voleb přijmout. Novinářům to řekli ministr pro lidská práva Jan Chvojka a ministryně práce Michaela Marksová (oba ČSSD). Norma o sociálním bydlení měla původně platit už od letošního ledna. Přípravy ale nabraly zpoždění, na podobě zákona v koalici zatím nepanovala shoda. Podle poslední verze by sociální bydlení v Česku měl zajišťovat stát a jeho nový úřad - Centrum pro sociální bydlení. Obce by sociální byty musely poskytovat jen tehdy, pokud by se do systému dobrovolně zapojily. Stát by jim pak dával dotace na investice, provoz a sociální práci. Podle Marksové zkušenosti ze Sněmovny a Senátu ukazují, že pokud se proti nějakému návrhu staví svaz měst a obcí a sdružení místních samospráv, není prosaditelný.

Počet lidí s demencí se od roku 1990 zdvojnásobil, přesáhl 150.000

V Česku postupně přibývá lidí, kteří trpí demencí. Od roku 1990 se počet nemocných zdvojnásobil, překročil už 150.000. V roce 2020 by pacientů mohlo být přes 180.000. Důvodem je stárnutí společnosti. Vyplývá to ze zpráv o stavu demence, které vydala Česká alzheimerovská společnost. Péče o nemocné ale v Česku proti vyspělým zemím zaostává. Nejčastější příčinou demence bývá Alzheimerova nemoc. Podle výpočtů a odhadů odborníků demence v Česku trápí každého druhého člověka nad 90 let, každého pátého nad 80 let a každého třináctého nad 65 let. Dvě třetiny nemocných tvoří ženy. Dožívají se vyššího věku než muži. Dlouhodobá zdravotně-sociální péče v ČR zatím stále neexistuje. Zatímco v Německu podle odhadu expertů potřebné služby dostává čtvrtina pacientů, v Rakousku třetina a ve Švédsku téměř polovina, v ČR necelá desetina.

Veterináři potvrdili třetí ohnisko ptačí chřipky na jižní Moravě

Veterináři potvrdili třetí ohnisko ptačí chřipky na jižní Moravě, v části Ivančic Letkovicích. Zároveň by se mělo v okolí ohnisek v Moravském Krumlově preventivně zlikvidovat 800 kusů drůbeže a v okolí Ivančic 300. Počty se však mohou změnit podle nákazové situace. ČTK to řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal. Vysoce patogenní ptačí chřipka byla potvrzena v ČR ve středu po deseti letech. Zatím se virus, jehož přenos na člověka je podle hygieniků nepravděpodobný, prokázal u uhynulých labutí na řece Jihlavě v Ivančicích a v chovech v Ivančicích a v Moravském Krumlově, kde zvířata utratili v úterý a ve středu. Naposledy pak v ivančických Letkovicích.

Analýza: Ve spotřebě cigaret patří Čechům čtvrté místo v EU

Každý Čech vykouřil v roce 2015 v průměru 2010 cigaret, což republiku zařadilo na čtvrté místo místo mezi 28 státy Evropské unie. Vyplývá to z analýzy projektu Česko v datech, kterou má ČTK k dispozici. Do statistiky se ovšem počítají i nekuřáci a nezahrnuje nelegální obchod, průměrně tedy aktivní kuřáci ve skutečnosti vykouří mnohem víc. Meziročně stoupla spotřeba cigaret v Česku o 3,1 procenta. Prvenství patří Slovincům, kteří vykouří přes 2600 cigaret na osobu, následují Belgičané a Lucemburčané. Naopak nejmenší spotřeba je ve Skandinávii. I přes zdražování stojí cigarety v Česku méně než u sousedů a v řadě dalších zemí Evropy.

Požár zachvátil dílnu na Štvanici, explodovaly tam tlakové lahve

Na pražské Štvanici zachvátil požár dílnu nedaleko tamního skateparku. V jednopatrovém objektu o velikosti deset krát 25 metrů z vlnitého plechu se vyráběly skateboardové překážky. Pracovalo se tam s tlakovými lahvemi, které se pracovníci snažili z dílny odnést, některé tam ale zůstaly a explodovaly. Při požáru podle ní nebyl nikdo zraněn, předběžná škoda činí milion korun. Hasiči k likvidaci požáru používali vedle vody z cisteren i vodu z Vltavy.

V Praze 6 dnes bude instalován dočasný pomníček k Chartě 77

V místě, kde byli před 40 lety zatčeni disidenti Václav Havel, Ludvík Vaculík a Pavel Landovský unikající před Státní bezpečností s prohlášením Charty 77, bude dnes odhalen dočasný pomník. Instalace v podobě poštovních schránek, z nichž si lidé budou moci vytahovat obálky s textem Charty 77, navrhli studenti Západočeské univerzity v Plzni. Akce se uskuteční od 16:00 v Gymnazijní ulici, která ústí do Evropské ulice, v Praze 6 v předvečer výročí události.

Film vypráví o práci fotografa Koudelky v Izraeli a Palestině

První filmovou výpovědí o práci světoznámého českého fotografa Josefa Koudelky je snímek Koudelka fotografuje Svatou zemi. Natočil ho během pěti let izraelský režisér Gilad Baram, který byl Koudelkovým asistentem při jeho fotografování v Izraeli. Film měl českou premiéru. Snímek se již promítal na několika festivalech včetně jihlavské přehlídky dokumentů, kterou v roce 2015 zahajoval. Josef Koudelka je známý především svými snímky ze srpna roku 1968, na kterých zachytil okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, tajně je vyvezl ze země a seznámil s těmito událostmi svět.

Zemřel český virolog Dimitrij Slonim, bylo mu 91 let

V Praze v úterý zemřel po krátké nemoci český virolog Dimitrij Slonim, bylo mu 91 let. ČTK to nyní řekl jeho zeť Martin Schulz. Slonim, který se těšil odbornému uznání i v zahraničí, obdržel v roce 2014 stříbrnou medaili Senátu. Slonim třicet let vedl Výzkumný ústav imunologický a během této doby v něm bylo vyvinuto sedm důležitých virových očkovacích látek a 27 diagnostických preparátů. Díky Slonimovi se v ČR rozvinul výzkum a výroba virových vakcín, jejichž celostátní užití vedlo k vymýcení dětské obrny, eliminaci spalniček a drastickému omezení výskytu příušnic.

Ministerstvo kultury odmítlo registrovat Konopnou církev

Ministerstvo kultury (MK) zamítlo žádost Konopné církve o registraci. Společenství, které prosazuje konopí jako lék, podalo proti rozhodnutí úředníků žalobu. ČTK to řekl jeho zástupce Dušan Dvořák. Podle ministerstva předmět činnosti a víry členů Konopné církve, tedy víra v prospěšnost konopí setého a její šíření, nelze zahrnout pod pojem náboženství. Podle Dvořáka ale ministerstvo posuzuje všechny potenciální církve jen pohledem křesťanů či katolíků.

Sport

Po roce se biatlonista Michal Šlesingr raduje z medailového umístění v závodu Světového poháru. Český reprezentant v prvním závodu po vánoční přestávce skončil druhý ve sprintu v německém Oberhofu. Prohrál o necelých 11 vteřin s Rakušanem Julianem Eberhardem. Šlesingr se dostal na stupně vítězů ve Světovém poháru podvanácté. Skvěle rozjel závod Adam Václavík a po první střelbě byl čtvrtý, jenže na stojce dvakrát minul. Skončil sedmnáctý a premiérově bodoval v SP. Ondřej Moravec měl také dvě chyby a dojel devatenáctý, Michal Krčmář chyboval jednou v obou položkách a byl jednadvacátý. Martin Kolomý s tatrou obsadil druhé místo v extrémně náročné středeční 3. etapě Rallye Dakar a druhý je i průběžně. O možné vedení jej připravila dodatečná tříminutová penalizace, kterou obdržel za nedodržení padesátikilometrové rychlosti na jednom úseku. V čele je nově Rus Eduard Nikolajev, na něhož Kolomý ztrácí 2:27 minuty. Dodatečná hodinová penalizace připravila o výborný výsledek i Martina Prokopa mezi automobily. Původně figuroval na devátém místě v etapě a průběžně měl být desátý, nakonec mu však patří až 18. místo. Český jezdec byl potrestán za neprojetí jednoho z kontrolních bodů. Účastníci 39. ročníku slavné rallye se ve středu přesunuli do And a museli se vypořádat i s nepřízní počasí. Mezi motocyklisty zůstal nejlepším Čechem Ondřej Klymčiw, který je třiadvacátý. Skvělý výsledek zajel mezi čtyřkolkami Josef Macháček, který byl třetí a posunul se na průběžné šesté místo.

Motocyklista Lukáš Kvapil se stal prvním Čechem, který odstoupil z Rallye Dakar. V úterní druhé etapě měl pád, při němž si zlomil nos, poranil rameno a utrpěl otřes mozku. Do nemocnice ho tak musel dopravit vrtulník. Člen týmu Big Shock Racing se ve čtvrtek vrátí do České republiky, kde by měl absolvoval lékařský zákrok. Nakonec se totiž rozhodl nepodstoupit jej v Jižní Americe.

Tomáš Berdych zvládl ve 2. kole tenisového turnaje v Dauhá české derby s Jiřím Veselým a po vítězství 7:6, 1:6, 6:1 postoupil do čtvrtfinále. Mezi osmičku nejlepších se v Kataru dostal i osmatřicetiletý Radek Štěpánek, jenž v duelu hráčů z druhé světové stovky porazil Belgičana Arthura de Greefa 6:3, 6:2 a v dalším kole si zahraje se srbským obhájcem titulu Novakem Djokovičem.

Tenistka Karolína Plíšková si zahraje na turnaji v Brisbane semifinále. Svěřenkyně kouče Davida Kotyzy předvedla obrat v utkání s Robertou Vinciovou a Italku poprvé v kariéře porazila 3:6, 6:2 a 6:2. Kristýna Plíšková trápila ve čtvrtfinále turnaje v Šen-čenu třetí nasazenou Johannu Kontaovou z Británie, se světovou desítkou nakonec prohrála za dvě hodiny a dvanáct minut 4:6, 7:6 a 3:6.Levou rukou hrající šedesátá hráčka světa Plíšková nedokázala vzít Kontaové servis. Sama přišla o podání třikrát. Barbora Strýcová skončila na turnaji v Aucklandu ve čtvrtfinále, čtvrtá nasazená prohrála s Američankou Lauren Davisovou 1:6 a 6:7.

Čeští tenisté se rozloučili s Hopman Cupem v Perthu prohrou se Španělskem 1:2 na zápasy. Lucie Hradecká a Adam Pavlásek skončili v tradiční soutěži smíšených dvojic ve skupině s bilancí jedné výhry a dvou proher. Češi nastupovali proti Španělsku už bez šance na postup do finále a v úvodní dvouhře Hradecká porazila Laru Arruabarrenaovou 6:2 a 6:4. Poté neuspěl Pavlásek ani ve své třetí dvouhře a podlehl Felicianu Lópezovi 6:7, 4:6. V závěrečné smíšené čtyřhře, hrané systémem Fast4 Tennis na čtyři vítězné gamy v setu, český pár prohrál jasně 2:4 a 1:4.

Třetí závod Turné čtyř můstků v Innsbrucku, jenž byl kvůli silnému větru ukončen po prvním kole, vyhrál norský skokan na lyžích Daniel André Tande a dostal se tak do vedení v Turné i Světovém poháru. Lukáš Hlava obsadil šestnácté místo, bodovali i další dva Češi v závodě Jakub Janda (20.) a Roman Koudelka (26.).

Počasí na pátek

Oblačno, přechodně i polojasno, místy sněhové přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší teploty -9 až -5 °C, v 1000 m na horách kolem -12 °C. Místy se budou tvořit sněhové jazyky.

Další sněhová nadílka ve čtvrtek opět zkomplikovala provoz na českých silnicích. V Libereckém, Ústeckém a Pardubickém kraji jsou některé silnice uzavřené, dopravní problémy byly i na dálnicích D8 a D5. Sněžení navíc doprovázel silný vítr, který hlavně v horách vytvořil na cestách sněhové jazyky a závěje. Silničáři jsou v terénu, pluhují a odstraňují uježděné vrstvy sněhu. Úklid cest ale někde blokují uvízlé kamiony v kopcích.