03-01-2017 09:35 | Zdeňka Kuchyňová

Rozpočet byl loni v přebytku 62 miliard Kč, nejlépe od vzniku ČR

Státní rozpočet skončil loni v přebytku 61,8 miliardy korun, což je nejlepší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Schválený rozpočet přitom počítal se schodkem 70 miliard korun. Na tiskové konferenci o tom informoval ministr financí Andrej Babiš (ANO). Za dobrým výsledkem rozpočtu je podle MF růst daňových příjmů, ekonomický růst i úspory v běžných výdajích a na obsluze státního dluhu. Ekonomové ovšem již dříve upozornili, že lepší hospodaření rozpočtu souvisí také s poklesem investičních výdajů vlády na projekty spolufinancované z evropských fondů. ČR měla přebytkový státní rozpočet v prvních třech letech své samostatné existence. Nejvíce v roce 1994, kdy to bylo zhruba 10,5 miliardy korun.

Vláda měla přebytek ve státním rozpočtu za loňský rok investovat, uvedl v tiskovém prohlášení předseda ODS Petr Fiala. Příznivý ekonomický vývoj podle něj občané nijak nepocítí. Pro přebytek ve státním rozpočtu za loňský rok byl podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) rozhodující úspěch vlády při důsledném dočerpání evropských fondů. Na sociální síti rovněž odmítl kritiku pravice za zvyšování platů a důchodů. "Ukazuje se, že opuštění politiky plošných škrtů byla správná cesta," napsal na twitteru.

Analytici: Rozpočet 2016 odráží výkon ekonomiky a nižší investice

Výsledek státního rozpočtu za rok 2016, který skončil přebytkem 61,8 miliardy korun, podle analytiků oslovených ČTK obecně odráží dobrý výkon ekonomiky a nižší vládní investice. "Dobrá zpráva je, že vláda evidentně neutrácela prostředky daňových poplatníků neefektivně. Špatná zpráva je, že se vládě nedařilo ve finančním plánování. Zdůrazňuji, že odchylka od schváleného rozpočtu je problémem celé vlády, nikoliv jen ministra financí," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy se může ministr Babiš právem označit za nejúspěšnějšího ministra financí v novodobé historii ČR. "Výsledek ocení zahraniční investoři i ratingové agentury," uvedl Kovanda. Na druhou stranu by se neměl dosažený přebytek přeceňovat. "Zaprvé, ministerstvo financí jej dosáhlo na úkor investičních výdajů. Druhým důvodem je verdikt Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten podrobil analýze rozpočtové plnění za první pololetí 2016 a uzavřel, že přebytek není výsledkem zlepšeného hospodaření státního rozpočtu, ale je způsoben zejména dosavadním růstem ekonomiky. Třetím důvodem je fakt, že se vláda s rozpočtem na loňský rok ´sekla´ o více než 130 miliard korun," uvedl.

Vnitro chce kvůli bezpečnosti povýšit právo použít legální zbraně

Ministerstvo vnitra chce ústavním zákonem povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti Česka. Návrh novely, který předložilo, by chtělo prosadit ještě do letošních sněmovních voleb. Chce tak umožnit lidem bránit se proti teroristům například při útocích, jako byly loni nákladními automobily v Nice a v Berlíně. K loňskému 1. prosinci bylo podle ministerstva vnitra v Česku 300.115 držitelů zbrojních průkazů.

Čeští vojenští lékaři již v Iráku pomáhají zraněným vojákům

Český polní chirurgický tým už v Iráku začal pomáhat zraněným spojeneckým vojákům. Při prvním zákroku lékaři amputovali nohu příslušníkovi iráckých milicí, který byl zraněn improvizovaným výbušným zařízením. Česká armáda o tom informovala na svých webových stránkách. Čeští vojenští zdravotníci do Iráku odletěli loni v prosinci, v zemi by měli půl roku působit na americké základně poblíž Mosulu. Ten se irácké síly za pomoci západních spojenců pokouší dostat z rukou radikální organizace Islámský stát. Polní chirurgický tým působí v Iráku na základně, která byla ještě před několika měsíci v držení takzvaného Islámského státu. V jeho okolí jsou podle českých vojáků patrné známky nedávných bojů.

Delší otcovské volno by chtělo 80 pct rodičů

K většímu zapojení otců do péče o děti by v Česku mohlo přispět delší placené otcovské volno, které by trvalo dva až tři měsíce. Otcové by díky němu zůstali doma s malými potomky a vystřídali v opatrování matku. Výzkum o "motivační otcovské dovolené" si nechalo vypracovat ministerstvo práce. Podle výsledků by o delší volno stály čtyři pětiny rodičů malých dětí. Pro valnou většinu by pak při rozhodování o tom, zda si volno vezmou, byla důležitá výše náhrady výdělku. Ve Sněmovně je nyní návrh placené týdenní otcovské, kterou by si muži brali krátce po narození dítěte.

Celkem 45 procent zaměstnaných mužů by v práci vidělo při vybírání delší otcovské problém, zaměstnavatel by je ale spíš pustil. Víc než čtvrtina otců míní, že by jim firma spíš nevyhověla. Dvou či tříměsíční volno by prý určitě nedostalo 12 procent mužů. Polovina otců si myslí, že by delší otcovská jejich postavení v práci ohrozila.

Jaderné elektrárny kvůli odstávkám vyráběly méně, ČEZ na tom tratí

Obě české jaderné elektrárny, Temelín a Dukovany, loni dodaly do sítě méně elektřiny než v roce 2015. Loňská výroba v Dukovanech byla dokonce nejnižší za 28 let. Příčinou byly dlouhé odstávky obou zdrojů. Podle analytiků kvůli nižší loňské výrobě v jaderných elektrárnách energetická společnost ČEZ přišla zhruba o pět miliard korun na provozním zisku.

Odboráři v Ústeckém hrozí stávkou kvůli mzdám řidičů autobusů

Někteří odboráři v Ústeckém kraji v otevřeném dopise pohrozili stávkou, pokud se řidiči linkových autobusů nedočkají zvýšení mezd. Na růstu platů od ledna 2017 se dohodla vláda s odbory loni na podzim. Krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM) řekl ČTK, že samospráva chce situaci řešit a oslovila kvůli tomu i vládu. Mzdy mají šoférům stoupnout nejméně na 98,10 koruny za hodinu. Stoupne i příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami, zaveden by měl být příplatek za náročné pracovní prostředí. Pro Ústecký kraj by to znamenalo 75 milionů korun ročně navíc. Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) přislíbil pomoc s financováním zvýšených nákladů na dopravu.

Tatra loni vyrobila 1326 vozidel, meziročně o 56 procent více

Kopřivnická automobilka Tatra loni vyrobila 1326 vozidel. Meziročně tak zvýšila produkci o 56 procent a poprvé od roku 2008 překročila tisícovku vyrobených aut za rok. Všechny vyrobené vozy automobilka i prodala. Letos má v plánu vyrobit i prodat 1700 automobilů. Za společnost Tatra Trucks, která automobilku vlastní, to ČTK sdělil mluvčí Andrej Čírtek. Nejvíce vozů, více než 435, automobilka dodala na český a slovenský trh. Celkem 334 aut putovalo do Indie a po 130 vozidlech do Egypta a Jordánska. Zajímavý objem vozidel, 76 kusů, byl dodán do Brazílie. Automobilka v roce 2016 investovala do výroby 400 milionů korun.

Škoda v Kvasinách nabrala 2600 lidí, vyrobila dva miliony aut

Automobilka Škoda Auto v závodě Kvasiny na Rychnovsku do konce loňského roku v rámci projektu rozšíření závodu přijala 2600 zaměstnanců. Další lidi bude nabírat. Dnes závod vyrobil dvoumiliontý vůz. Stal se jím vůz modelové řady Kodiaq, kterou závod vyrábí od loňského října. Kraj chce také dál podporovat speciální autobusové nebo železniční linky, které by vozily lidi do automobilky.

Blesk.cz: Při umělém oplodnění byla dvěma ženám zaměněna embrya

Dvěma ženám byla při umělém oplodnění na klinice v Česku zaměněna embrya. Informoval o tom server Blesk.cz. Případ prošetřuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Jeho mluvčí Lucie Přinesdomová ČTK řekla, že se zřejmě jednalo o chybu jednotlivce. Kontrola SÚKL, která má mimo jiné ukázat, jestli takový záměn nebylo více, ještě pokračuje. Proto se podle mluvčí nedá říci, zda a případně jak vysoké sankce klinice hrozí. Z asistované reprodukce se podle kritiků stal v Česku výnosný byznys. Ročně se v Česku narodí přes 5000 dětí s pomocí asistované reprodukce, v české populaci jich je již přes 100.000. Další tisíce dětí počatých na českých klinikách žije v zahraničí.

Pacienti s cukrovkou, rakovinou prsu nebo po infarktu budou dostávat v roce 2017 nové léky

Tabletka, která nahradí několik jiných, injekce proti cholesterolu nebo hormonální léčba rakoviny prsu. To jsou novinky, které budou lékaři předepisovat pacientům v novém roce, informovala Mladá fronta Dnes. Průlomovou novinkou je podle kardiologů třeba injekce proti cholesterolu, která by měla pomoct vážně nemocným pacientům. Lidé, kteří trpí cukrovkou a zároveň vysokým tlakem, budou mít podle Idnes.cz k dispozici dva až tři prášky v jedné tabletě. Léčba by obecně měla být letos pro pacienty i dostupnější. Zdravotní pojišťovny budou mít zhruba o dvacet miliard korun víc než loni.

Peníze budou mít pojišťovny i na hormonální léčbu rakoviny prsu. Ta je šetrnější než chemoterapie. Nový lék totiž blokuje pohlavní hormony, které podporují růst nádoru. S tím žije v Česku 70 tisíc žen. Podle onkologa Luboše Petruželky bude zavedení hormonální léčby rakoviny prsu přelomové.

K výročí vyjde ztracený Havlův text o prvních dnech Charty 77

Happeningem, pamětnickou konferencí i vydáním textu Václava Havla, který on sám považoval za ztracený, si Knihovna Václava Havla připomene 40. výročí zveřejnění textu Charty 77. Výročí vystoupení neformální občanské iniciativy, která kritizovala nedodržování lidských a občanských práv v tehdejším Československu, připadá na pátek 6. ledna. Happening se uskuteční týž den v poledne před vilou ve Střešovické ulici 64 v Praze, kde žil Havlův přítel, překladatel Zdeněk Urbánek, od něhož se právě Charta 77 za velmi dramatických okolností vydala do světa. Atmosféru onoho dne a dní následujících barvitě zachytil Václav Havel ve strojopisné reportáži, o níž se domníval, že byla nenávratně ztracena. Text před několika málo týdny objevil v Urbánkově pozůstalosti jeho vnuk David Dušek a poskytl jej Knihovně Václava Havla k vydání. Jelikož jde pouze o část, první kapitolu, rozhodla se ho knihovna zveřejnit formou faksimile jako neprodejný tisk v nákladu 500 číslovaných exemplářů.

Do ulic vyráží koledníci, probíhá Tříkrálová sbírka

Na Tříkrálovou sbírku vyrazilo v tomto týdnu do ulic olomoucké arcidiecéze víc než 18.400 koledníků. Zvonit nebudou jen u domů, vydají se i na samoty v zasněžených kopcích a lidé je budou moci spatřit i na koních. Počet koledníků je v Olomouckém a části Zlínského kraje největší z celé republiky, odráží se to i ve výtěžku. Loni dárci přispěli do Tříkrálové sbírky v celé zemi téměř 98 milionů korun, z toho bezmála 25 milionů korun vynesla koleda v olomoucké arcidiecézi. Vybrané peníze i letos pomohou lidem v nouzi. Například charita v Zábřehu se za ně chystá nakoupit speciálně upravený vůz pro handicapované, vyškovská charita zase zrekonstruuje faru v Topolanech pro fungování sociální služby.

Tříkrálová sbírka začala také v Jihomoravském kraji a části Vysočiny. Zapojí se do ní zhruba 14.000 dobrovolníků. Loni se na jihu Moravy a v části Vysočiny vybralo víc než 22 milionů korun.

Nová budova pro Slovanskou epopej by mohla být na Těšnově

Nová výstavní síň pro Slovanskou epopej by mohla být v místě někdejšího železničního nádraží v Praze na Těšnově. Lokalitu vybrala magistrátní komise a primátorka Adriana Krnáčová (ANO) s umístěním souhlasí. Konečné slovo budou mít radní. Dvacítka Muchových rozměrných pláten v únoru odletí na turné do Japonska. Zda bude pokračovat i do Číny, není jasné. Z cest by se měla vrátit v roce 2018. Cyklus pláten zachycujících slovanskou mytologii je zařazen na seznam národních kulturních památek.

Hejtmanka: Do Jesenice by místo tramvají mohlo jezdit metro

Do Jesenice u Prahy by mohlo být protaženo pražské metro, které by v tomto úseku jezdilo po povrchu. Středočeský kraj i Praha počítají se vznikem pracovní skupiny, která bude řešit, zda by takové dopravní spojení bylo technicky možné a případně kde na projekt získat prostředky. Novinářům to řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Podle ní by prodloužení nové trasy D do Jesenice bylo jednodušší než vést do této obce tramvajovou trať, jak o tom uvažovalo bývalé vedení kraje. Doprava z Jesenice do Prahy je dlouhodobě velmi komplikovaná. Na silnici od Benešova do Vestce se v dopravních špičkách vytvářejí kolony vozidel, v nichž často uvíznou i autobusy vezoucí děti do školy a lidi do zaměstnání.

Podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), který má dopravu na starosti, je vyjádření Jermanové populistické a Praha stavbu metra do Jesenice v tuto chvíli neřeší.

Národní divadlo naposledy tleskalo Lubě Skořepové

Za velkého zájmu veřejnosti i médií se v Národním divadle (ND) v Praze uskutečnilo poslední rozloučení s herečkou Lubou Skořepovou. V zaplněném foyeru historické budovy se před vystavenou rakví, obrazem zemřelé a mnoha květinovými věnci sešli její příbuzní, herečtí kolegové i desítky příznivců. Herečku, která zemřela 23. prosince v 93 letech, na závěr obřadu na poslední cestě doprovodil dlouhotrvající potlesk. "Působení Luby Skořepové v Národním divadle bylo výjimečné, prožila zde celou jeho moderní historii se všemi jejími dramatickými zvraty a změnami, tvořila s mnoha generacemi tvůrců, kolegů a režisérů," řekl ve svém projevu Jan Burian, ředitel ND, v němž Skořepová za 68 let vytvořila na 140 rolí. Více než stovku dalších rolí ztvárnila ve filmu a v televizi. Zabývala se také odhalováním tajů přírody, astrologií, numerologií, sbíráním léčivých bylin či polodrahokamů.

Jihlavskou zoo za minulý rok navštívilo rekordních 334.500 lidí

Branami jihlavské zoologické zahrady prošlo za uplynulý rok rekordních 334.543 lidí. Prodáno bylo o 17 procent více vstupenek než v doposud nejlepším roce 2014. Poprvé za téměř šest desetiletí existence zoo byla překonána hranice 300.000 návštěvníků. Výrazný nárůst zájmu způsobily nové druhy zvířat, nové expozice a zkvalitnění služeb v zoo, pomohlo také příznivé počasí, sdělil dnes ČTK mluvčí zoo Martin Maláč. Jihlavská zoologická zahrada bude v letošním roce slavit 60 let. Z původního zookoutku založeného v lesoparku Heulos v roce 1957 se postupně stal nejvyhledávanější výletní cíl v kraji Vysočina. Zahradu spravuje město Jihlava, které do ní v minulých letech s podporou evropských fondů investovalo 130 milionů korun.

Zloděj při krádeži využil taxi, řidič ho ale zavezl na policii

Taxislužbu se nevyplatilo využít sedmadvacetiletému zloději z Prostějova. Mladík se nechal nejprve odvézt do obce na Prostějovsku. Když se do vozidla po chvíli vrátil s elektrocentrálou, dvacetimetrovým prodlužovacím kabelem a 11 lahvemi alkoholu, řidič jeho čin prohlédl a místo na uvedenou adresu jej vysadil k jeho překvapení i s lupem přímo před policejní služebnou. Tam si ho vzápětí převzali policisté, řekl ČTK prostějovský policejní mluvčí František Kořínek. Sedmadvacetiletý muž přiznal, že věci odcizil ze stavební buňky a nákladního automobilu z volně přístupné zahrady.

Sport

Lyžařka Šárka Strachová je po úvodním kole slalomu Světového poháru v Záhřebu třetí a útočí na první stupně vítězů po téměř roce. Za vedoucí Slovenkou Veronikou Velez-Zuzulovou zaostala o 41 setin sekundy. O překvapení se postarala americká favoritka Mikaela Shiffrinová, která místo útoku na třinácté slalomové vítězství za sebou po chybě první kolo nedokončila.

Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 20 let s Kanadou 3:5. Připsali si čtvrtou porážku v pátém utkání na turnaji a obsadí konečné šesté místo. Mužstvo tak nedokázalo ukončit čekání na další českou medaili na juniorském šampionátu. Naposledy reprezentace uspěla v roce 2005, kdy Češi získali bronz. Od té doby nedokázali postoupit do semifinále. Kanaďané se v semifinále utkají se Švédskem, druhou dvojici tvoří USA a Rusko.

Martin Kolomý s kamionem Tatra vyhrál první etapu Rallye Dakar. Účastníci 39. ročníku slavné soutěže absolvovali jen 39 kilometrů měřený úsek, na kterém jezdec týmu Buggyra Racing porazil druhého Tona van Genugtena z Nizozemska o třináct sekund. Kolomého týmový kolega Aleš Loprais byl čtvrtý. Šestnáctým místem mezi automobily vstoupil do rallye Martin Prokop, nejrychlejší čas zajel Násir Attíja z Kataru. Nejlépe z českých motocyklistů začal Ondřej Klymčiw, který dojel na 31. místě. Josef Macháček byl se čtyřkolkou na trase z Asunciónu do argentinského města Resistencia devátý.

Jiří Veselý a Radek Štěpánek, kteří předchozí sezonu ukončili předčasně v říjnu kvůli zdravotním problémům, zahájili nový tenisový rok vítězně v Dauhá. Třiadvacetiletý Veselý v úvodním kole turnaje s dotací 1,3 milionu dolarů porazil tureckého soupeře Anila Yüksela 6:2, 6:3. Osmatřicetiletému Štěpánkovi vzdal jeho soupeř Marcos Baghdatis z Kypru za stavu 6:4, 5:3.

Tenistka Karolína Plíšková porazila ve druhém kole v Brisbane 6:1, 6:4 americkou kvalifikantku Asiu Muhammadovou a na prvním turnaji sezony postoupila bez větších problémů do čtvrtfinále. Světová šestka zdolala 189. hráčku žebříčku, jež si v úvodním kole připsala teprve druhou výhru na WTA Tour v kariéře, za hodinu a čtvrt.

Barbora Strýcová vstoupila do nového tenisového roku vítězstvím 6:4, 6:3 nad krajankou Barborou Štefkovou na turnaji v Aucklandu. V druhém kole se na Novém Zélandu fedcupová hrdinka utká se svou parťačkou z olympijského turnaje v Riu de Janeiro Lucií Šafářovou, jež v pondělí vyřadila jinou Češku Denisu Allertovou.

Tenisté Lucie Hradecká a Adam Pavlásek porazili na Hopmanově poháru v Perthu Nicka Kyrgiose a Dariu Gavrilovovou 2:1. Australané tak neobhájí titul.

Počasí

Zataženo až oblačno, občasné sněžení, na horách sněžení trvalé a vydatné. Nejvyšší teploty 0 až +4 °C, večer místy tvorba náledí a zmrazků, v 1000 m na horách kolem -3 °C. Do středy bude také foukat silný vítr.