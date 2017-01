02-01-2017 08:44 | Martina Bílá

Sobotka s manželkou tradičně poobědval se Zemanovými v Lánech

Premiér Bohuslav Sobotka s manželkou Olgou absolvovali v Lánech tradiční novoroční oběd. Hostiteli byli prezident Miloš Zeman a jeho žena Ivana. Setkání trvalo zhruba dvě hodiny, Sobotka na twitteru uvedl, že se během něj hovořilo o dětech i o tom, co přinese rok 2017.

IT a hospodaření s vodou budou Jurečkovy priority

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) nehodlá za resort v letošním roce předkládat žádný nový návrh zákona, neboť plán daný koaliční smlouvou a programovým prohlášením vlády podle svých slov už splnil. Resort i dozorové organizace se budou nadále věnovat například kontrolám dovozových potravin, či modernizaci informačních technologií, aby zemědělci nebyli tolik zatížení administrativou. Prioritou zůstane i hospodaření s vodou a půdou. Jurečka to řekl v rozhovoru s ČTK. Letošek bude posledním ministrovým rokem ve funkci za mandátu současné Sněmovny.

Na mýtném se loni vybralo 9,89 miliardy korun

Na elektronickém mýtném se v loňském roce vybralo 9,89 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2015 pak stát za použití dálniční sítě od kamionů a autobusů dostal o 1,6 procenta více, což bylo způsobeno zejména zvyšováním tempa hospodářského růstu v Evropě. ČTK to řekl David Šimoník, mluvčí společnosti Kapsch, která mýtný systém v Česku provozuje. Za deset let stát na mýtném získal 77,5 miliardy korun. Prostřednictvím mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic a částech silnic první třídy. Nejúspěšnějším týdnem za tuto dobu byl předvánoční 50. týden roku 2015, během něhož se vybralo 213 milionů korun. Loni se během tohoto období vybralo zhruba o milion korun méně. Celý prosinec zaznamenal meziroční růst o 3,45 procenta na 727 milionů korun.

Na anonymních vkladních knížkách ČS zůstalo 1,78 miliardy Kč

Na anonymních vkladních knížkách České spořitelny, jejichž výplata skončila definitivně s rokem 2016, zůstalo 1,78 miliardy Kč. Počet nevyzvednutých vkladů činil 2,456 milionu. Česká spořitelna o tom informovala ČTK. Peníze dostane od spořitelny Nadace Depositum Bonum. Platnost anonymních vkladních knížek podle zákona o bankách skončila v závěru roku 2002, ale spořitelna lhůtu pro výplatu peněz několikrát prodloužila.

Temelín loni vyrobil 12,1 TWh elektřiny, méně než v roce 2015

Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila 12,1 terawatthodiny elektřiny (TWh). Je to téměř o dvě TWh méně než v roce 2015. Nižší produkci způsobily odstávky. Na druhém bloku trvaly tři měsíce a první blok nevyráběl elektřinu ještě o měsíc déle.

Podnikatelské svazy napadly u ÚS omezení prodeje o svátcích

Podnikatelské svazy podaly ústavní stížnost, ve které žádají zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Podnět, který iniciovaly Svaz obchodu a cestovního ruchu a Hospodářská komora a podepsalo 19 senátorů, byl odeslán Ústavnímu soudu na konci loňského roku. Podle ankety ČTK mezi řetězci se norma negativně podepsala na jejich tržbách. I když lidé více nakupovali ve dnech před a po svátcích, ztrátu ze zavřených obchodů to nedokázalo vynahradit. Ze zavřených velkých obchodů profitovali menší prodejci a e-shopy. Obchody musí podle nové legislativy zavřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den mohou mít otevřeno do 12:00. Zákaz prodeje se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích.

Zvýšená bezpečnostní opatření potrvají přinejmenším do pátku

Zvýšená bezpečnostní opatření, která policie přijala po prosincovém teroristickém útoku v Berlíně, potrvají přinejmenším do pátku. V tiskové zprávě to oznámil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Policie po atentátu na berlínský vánoční trh posílila hlídky a na některých frekventovaných místech umístila zátarasy. Tato opatření měla původně platit do pondělka. "S ohledem na aktuální situaci nebude sice v ulicích vidět tolik hlídek jako v minulých dnech, policie se však bude dále ve zvýšené míře zaměřovat na ochranu významných měkkých cílů," uvedl Chovanec. Policisté se kvůli povánočním výprodejům podle něho zaměří například na obchodní centra.

Ministerstvo: Při střelbě v tureckém klubu nezemřeli žádní Češi

Žádní Češi nejsou mezi oběťmi teroristického útoku na noční klub v Istanbulu. ČTK to sdělilo ministerstvo zahraničí. Turecké úřady dokončily identifikaci 39 obětí neznámého střelce, většinou to byli cizinci. K útoku, který se stal během novoročních oslav, se přihlásil takzvaný Islámský stát.

Zemřela i druhá z dívek z ČR, které v Británii srazilo auto

V britské nemocnici zemřela i druhá z dvojice dívek ve věku 11 a 12 let, které v Oldhamu na severozápadě Anglie srazilo na Silvestra auto a které pocházely z České republiky. Informovala o tom britská zpravodajská stanice BBC. Hned na místě neštěstí zemřela dvanáctiletá dívka, zatímco její jedenáctiletá sestřenice byla hospitalizována v kritickém stavu.

Házení vajec na Zemana nebylo podle soudu trestným činem

Muž, který údajně házel vejce na prezidenta Miloše Zemana, nespáchal podle soudu trestný čin, ale přestupek. Na nepravomocné rozhodnutí upozornila Česká televize. Incident se stal 17. listopadu 2014 na pražském Albertově. Skutek původně označila za přestupek i policie, na pokyn státního zástupce jej ale později začala vyšetřovat jako výtržnictví. Obvodní soud pro Prahu 2 podle justiční databáze Infosoud rozhodl 22. prosince usnesením o "postoupení věci jinému orgánu", tedy do přestupkového řízení. Muži obviněnému z výtržnictví hrozily až dva roky vězení. Vejce údajně vrhal směrem k pódiu, na němž Zeman pronášel projev při odhalení pamětní desky k 25. výročí pádu komunistického režimu. Prezidenta tehdy vypískaly stovky lidí. Na transparentech mu vytýkali náklonnost k Rusku, vztah k alkoholu a vulgární výroky v rozhlase. Z davu létaly předměty a zaznívaly výzvy k odstoupení z funkce. Osobní strážci bránili hlavu státu rozevřenými deštníky, Zeman nazval vrhače předmětů zbabělci.

Čeští policisté jeli posedmé hlídat hranice do Makedonie

Na zahraniční misi do Makedonie odjelo 40 českých policistů. Budou se pohybovat zejména v okolí města Gevgelija, které leží u hranic s Řeckem. Příští týden policisté pojedou na další zahraniční misi do Srbska, kde budou rovněž pomáhat střežit hranice schengenského prostoru. Novinářům to řekl policejní prezident Tomáš Tuhý. Policisté v cizině obvykle pomáhají s ostrahou hranice, dohlížejí na pořádek, dělají bezpečnostní prohlídky nebo kontrolují dopravní prostředky. V hlídkách působí se zahraničními kolegy, kteří jim také velí. Na makedonsko-řecké hranici bylo podle Tuhého při minulých misích už přes 200 českých policistů.

SZÚ: V některých regionech ČR je epidemie chřipky

V některých regionech Česka je epidemie chřipky, nejvíce nemocných je v Olomouckém, Plzeňském, Moravskoslezském a Středočeském kraji a také na Vysočině. Vyplývá to ze souhrnné zprávy o výskytu chřipky v Česku v posledním prosincovém týdnu, kterou zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Za epidemii se považuje stav, kdy je více než 1600 až 1800 nemocných na 100.000 obyvatel.

Šéfdirigent Bělohlávek podepsal s ČF smlouvu na dalších šest let

Šéfdirigent a umělecký ředitel Jiří Bělohlávek podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stojí už čtyři sezony. Ve funkci by tak měl setrvat až do sezony 2021/2022. Generální ředitel ČF David Mareček po podpisu novinářům řekl, že prodloužení smlouvy považuje za zásadní pro zachování kontinuity umělecké práce orchestru. Nejlepší český dirigent současnosti, Bělohlávek, podle Marečka výrazně pozvedl domácí i mezinárodní renomé filharmoniků a podařilo se mu nastolit příjemnou a tvůrčí atmosféru.

Já, Olga Hepnarová a Rodinný film uspěly v nominacích cen kritiků

Nejvíce nominací na Ceny české filmové kritiky 2016 má snímek o české vražedkyni Já, Olga Hepnarová natočený dvojicí Petr Kazda a Tomáš Weinreb a drama Rodinný film Olma Omerzua. Oba snímky posbíraly šest nominací. Filmoví kritici celkem nominovali 13 filmů. Ceny kritici udělí v devíti kategoriích. Nově přibyla kategorie nazvaná Mimo kino, která chce upozornit na počiny mimo klasickou kinodistribuci, které vznikají pro televizi, internet či galerie. Vyhlášení výsledků se uskuteční na slavnostním večeru v Divadle Archa v sobotu 28. ledna 2017.

Do soutěže Magnesia Litera se vrátí kategorie publicistiky

Spolek Litera vyhlásil 16. ročník výročních knižních cen Magnesia Litera. K sedmi kategoriím přibude cena za publicistiku. V soutěži byla již dříve, pořadatelé pak od jejího udílení ustoupili, soustředili se mimo jiné na větší propagaci původní české prózy. Uzávěrka přihlášek je 20. ledna, vítězové budou vyhlášeni 4. dubna, řekl ČTK za občanské sdružení Litera Pavel Mandys. Soutěž Magnesia Litera je patrně nejsledovanější tuzemskou literární cenou.

Sport

Martin Kolomý s kamionem Tatra vyhrál první etapu Rallye Dakar. Účastníci 39. ročníku slavné soutěže absolvovali jen 39 kilometrů měřený úsek, na kterém jezdec týmu Buggyra Racing porazil druhého Tona van Genugtena z Nizozemska o třináct sekund. Kolomého týmový kolega Aleš Loprais byl čtvrtý.

Počasí v úterý

Proměnlivá oblačnost, místy sněhové přeháňky. Teploty -2 až 2 stupně Celsia.