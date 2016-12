30-12-2016 09:20 | Zdeňka Kuchyňová

Polák, který vyhrožoval bombou, prý naslouchal Bohu

Osmašedesátiletého polského občana, který v letadle z Kanárských ostrovů do Varšavy vyhrožoval bombou, podzírá česká policie z šíření poplašné zprávy a ohrožení vzdušného dopravního prostředku. Své jednání obhajoval Polák nasloucháním Bohu. Teroristický motiv policie vyloučila, informovala ČTK mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Kvůli výhrůžce musel boeing polských aerolinií v pátek večer nouzově přistát v Praze. Při incidentu nebyl nikdo zraněn, nevznikly ani žádné škody na majetku. Všech zbývajících 159 cestujících, kteří museli nedobrovolně přenocovat v Praze, ráno opustilo Česko náhradním letalem, které na Ruzyň vyslala společnost Enter Air.

V pátek večer pilot polského letadla oznámil, že na palubě se nachází muž tvrdící, že v letadle je bomba, která vybuchne, pokud stroj přistane ve Varšavě. Po přistání vstoupila na palubu zásahová jednotka cizinecké policie.

Strany se budou chystat na volby, vládní koalici čekají sjezdy

České politické strany se v příštím roce budou soustředit na přípravu podzimních voleb do Poslanecké sněmovny. Volebními kartami přitom může výrazně zamíchat hnutí Starostové a nezávislí (STAN), které letos ukončilo spolupráci s TOP 09 a v příštím roce se rozhodne, zda bude mít v budoucnu nového partnera. Vládní ČSSD, ANO a KDU-ČSL navíc čekají sjezdy, na nichž se jejich vedení bude ucházet o potvrzení svých funkcí. Opoziční strany celostátní sjezdy před volbami neplánují.

Češi a Britové slaví světový úspěch s extra výkonným laserem

Čeští vědci ve spolupráci s Brity předčili konkurenční týmy z USA, Japonska a Francie a vyvinuli laser s extra silným výkonem. V uplynulých zhruba 15 letech, kdy se o to vědci po celém světě snaží, se to nikomu nepodařilo, my jsme první, řekl ČTK vedoucí laserového centra HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy Tomáš Mocek. Výkon 1000 wattů umožní, aby laser pracoval daleko rychleji a efektivněji, tedy opracovával větší plochy materiálů. Jeho vlastnosti už chtějí vyzkoušet firmy z Česka i zahraničí například v leteckém průmyslu. Mocek vysvětlil, že laser zvládá vystřelit deset ran za sekundu, přičemž jednou ranou umí zpevnit povrch oceli o ploše větších hodinek tak, že ocel v šoku úplně změní svoje vlastnosti a díky tomu déle vydrží. Výsledek je podle něj na absolutní světové špičce.

Sociální sítě slouží také jako diplomatické nástroje

Sociální sítě se v poslední době stávají důležitým nástrojem komunikace pro miliony lidí, ale také pro diplomacii. Jejich prostřednictvím je možné nejen sdělovat informace, ale mohou posloužit také k posunu diplomatických jednání, řekl ČTK státní tajemník pro EU Tomáš Prouza. "Je to další úroveň vyjednávání. Něco vytáhnete do veřejného prostoru a nutíte ostatní k tomu zaujmout stanovisko," popsal Prouza praxi takzvané digitální diplomacie, která je běžná například na jednáních Evropské rady.

Prezidenti a předsedové vlád zemí EU na nich v uzavřené místnosti i několik hodin debatují o citlivých tématech, jakým byl například odchod Británie z Evropské unie letos v únoru. V průběhu summitu podle Prouzy přišla pauza, během které Britové přestali mluvit s ostatními zeměmi. "Zhruba pět minut po tom, co jsem dal na twitter v angličtině větu o tom, že je velmi zvláštní, že Britové přestali komunikovat, Britové volali a domlouvali si schůzku," řekl Prouza. Se sociálními sítěmi je podle něj ale nutné pracovat obezřetně. Riziko vidí ve zkreslení sdělení, které je například na twitteru omezeno počtem znaků.

Během měsíce přišlo do systému EET 73,7 mil. účtenek a 1900 udání

Restauratéři a hoteliéři odeslali do systému elektronické evidence tržeb (EET) do čtvrtka 29. prosince, tedy za téměř měsíc fungování evidence tržeb, zhruba 73,7 milionu účtenek. Zároveň finanční správa eviduje zhruba 1900 oznámení o nevydání účtenky. Do EET je zatím zapojeno 42.277 podnikatelů. Podle dřívějších odhadů správy se měla první vlna EET týkat zhruba 40.000 podnikatelů. Finanční správa však registruje téměř 55.000 vydaných žádostí o autentizační údaje. Doba odezvy centrálního systému byla v uplynulých dnech podle serveru hlidaceet.cz v průměru pod dvěma sekundami, kolem 160 milisekund. Zákon stanovuje jako hraniční dobu dvě vteřiny, při delší může obchodník vystavit účtenku bez identifikačního kódu EET. Ze statistik serveru také vyplývá, že systém měl 13. prosince v ranních hodinách výpadek, což ten den také potvrdila Finanční správa.

Podle provozního ředitele dodavatele pokladních systému Storyous Petra Filipce dosavadní provoz ukázal, že EET mělo dopad na zvýšení cen v restauracích, i když poměrně nepatrný. "Rostly především ceny obědových menu, a to o 15 až 20 procent. Podobně rostla také cena piva. EET zároveň nijak neovlivnilo obsazenost jednotlivých podniků," uvedl Filipec. Data má firma především ze středně velkých podniků ve větších městech. Vláda si od evidence tržeb slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí.

Jurečka: Česko zažilo největší zemědělskou krizi od revoluce

Česko zažilo v posledních 20 měsících největší zemědělskou krizi od revoluce. V souvislosti s propadem cen vepřového a mléka to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministerstvo do živočišné výroby letos dalo více než tři miliardy korun prostřednictvím například tzv. zelené nafty, ale i mimořádných dotací. "Myslím si, že jsme tu situaci zvládli. Na to, jak byly výrazné propady cen, nikdo neprotestoval. Nikdo nejezdil rozlévat mléko na úřad vlády, nikdo nevysypával hromady hnoje před supermarkety, za to jsem zemědělcům děkoval veřejně a opakovaně," řekl ČTK Jurečka. Rekordní sucho loni zasáhlo prakticky celou republiku. Problémem bylo hlavně pro pěstitele kukuřice a ovoce, dopad mělo i na pícniny. Škody za sucho nejsou jediným odškodněním, které ministerstvo letos řešilo. Bude také proplácet kompenzace ovocnářům za jarní mrazy. Stát počítá s tím, že mezi ně přerozdělí 133 milionů korun.

Dluhy domácností v listopadu stouply na 1,420 bilionu korun

Domácnosti ke konci listopadu dlužily bankám přes 1,420 bilionu korun. Meziročně byly dluhy domácností vyšší o téměř 99 miliard korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Vzrostla i zadluženost podniků. Vedoucí oddělení auditorských služeb PwC ČR Marek Richter upozornil, že sazby hypoték našly v závěru roku své dno. "Následující měsíce ukážou to, jak se na nich plně projeví nová regulace a jak se k ní banky postaví. Významné finanční instituce již avizovaly nárůst sazeb. Zároveň rostou ceny nemovitostí, jejichž úvěrování je hlavním motorem růstu zadlužení českých domácností," uvedl Richter.

Kvůli nálezu munice na Opavsku evakuovala policie 30 lidí

Policie evakuovala kvůli nálezu munice v obci Nové Sedlice na Opavsku asi 30 lidí ze sedmi rodinných domů. ČTK to řekl mluvčí opavské policie René Černohorský. Munice byla nalezena ve čtvrtek večer při výkopových pracích na zahradě rodinného domu. Místo až do ranních hodin hlídali policisté. Součástí nálezu je zřejmě pěchotní munice a dělostřelecké miny. Nálezy staré munice jsou na Opavsku poměrně časté, protože tam na konci druhé světové války probíhaly těžké boje při Ostravsko-opavské operaci.

Na Hodonínsku se z 30 metrů zřítilo rogalo, pilot na místě zemřel

U Mutěnic na Hodonínsku se asi z 30 metrů zřítilo rogalo, sedmapadesátiletý pilot po pádu zemřel. Podle mluvčí jihomoravské záchranné služby Hedviky Kropáčkové byl muž po pádu v bezvědomí. "Na místě se ho i za telefonické asistence pokoušeli resuscitovat svědci, ale neúspěšně," řekla Kropáčková. Muž zemřel ještě před tím, než k místu neštěstí záchranáři dorazili.

Česku hrozí epidemie chřipky i přes úbytek případů v části krajů

Česku hrozí epidemie chřipky navzdory poklesu počtu případů v části krajů v minulém týdnu. Například na Vysočině zemřeli za poslední dva týdny tři lidé a nemocnice vydávají zákazy návštěv. Vyplývá to z informací, které ČTK získala od hygieniků, a z údajů Státního zdravotního ústavu. Největší nemocnost je v Olomouckém kraji. V celé republice stoupl v předchozím týdnu počet případů chřipkových onemocnění o 54 procent.

Lidé stále častěji volí pohřby připomínající zahradní slavnost

Pohřeb připomínající zahradní slavnost se u Čechů stává stále častějším způsobem, jak se rozloučit se svým blízkým. Místo formálního obřadu v kapli nebo kremační síni lidé volí obřad pod širým nebem, při kterém jí, popíjí a vzpomínají na zesnulého. V rozhovoru s ČTK to řekl ředitel pražských hřbitovů Martin Červený. Letos se v Praze podle něho uskutečnilo šest takových rozloučení a čeká se postupný nárůst. Nejčastějším místem netradičních pohřbů v Praze je Ďáblický hřbitov. "Velkou invenci projevují pozůstalí zpravidla v nedalekém lese vzpomínek, kde jsou přímo vybízeni, aby se oprostili od konvencí a obřad upravili podle svých představ," vysvětlil.

Sběratelé utratili v ČR na aukcích umění rekordních 1,257 mld Kč

Obrat tuzemských aukcí výtvarného umění byl letos rekordní a poprvé překročil miliardu korun. Sběratelé a investoři za umění utratili podle prvních odhadů 1,257 miliardy korun. ČTK to řekl Jan Skřivánek ze serveru Artplus, který se specializuje na trh s uměním. Oproti předchozímu roku obrat narostl o 331 milionů korun, tedy o 36 procent. Nejdražším dílem roku je abstraktní obraz Serie C I. (Protihodnoty) od Františka Kupky, který se na listopadové aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery prodal za 62 milionů korun, v ceně byla započtena i aukční provize. Dosažená cena je novým rekordem českých aukcí a třetí nejvyšší aukční cenou za Kupkovo dílo v mezinárodním měřítku.

Astronomické úkazy budou příští rok bohatší nejen na komety

Astronomické úkazy budou oproti letošku v roce 2017 podle vědců bohatší. Lidé se mohou po celý rok těšit na aktivní meteorické roje, možná uvidí i známé komety a zažijí dvě zatmění Měsíce. Nový rok začne ve světovém čase o sekundu později. Mezinárodní služba rotace Země (IERS) totiž zveřejnila ustanovení přestupné sekundy na rok 2016 a 2017. Po sedmadvacáté od jejího zavedení v roce 1972 se tak v jeden okamžik najednou posune na celém světě čas o jednu sekundu a platit to bude i pro Českou republiku. V greenwichském čase bude sekunda vložena před začátkem nového roku a lidé tak budou muset do odpočtu k ohňostroji jednu sekundu přidat.

Klienti i letos zásobovali pojišťovny vtipnými průpovídkami

Pojišťovnu lidé vyhledávají ve chvílích, které většinou nejsou radostné. Přesto i tam občas bývá veselo. Klienti je i letos zásobovali více či méně vtipnými průpovídkami. "Založila jsem omáčku a odběhla do obchodu pro koření. Cestou jsem potkala švagrovou, která mi nabídla zeleninu ze zahrady. Zašly jsme pro ni a na vaření jsem si vzpomněla, až když mi volali sousedé, že se z našeho bytu kouří," hlásila klientka Slavia pojišťovny. Do Pojišťovny České spořitelny volal potenciální klient - otec, který chtěl pojistit panenství své dcery. "Moje bejvalá žena, ježibaba, byla chytrá, měla ráda jen prachy a vkladní knížky - hlavně na hesla! Ona byla chytrá, já su blbý," zpytoval svědomí další klient PČS.

Spousta kuriózních případů potkala klienty ERV pojišťovny na zahraničních cestách. Například sedmačtyřicetiletý klient žádal proplacení dne dovolené, kterou si nemohl užít, protože byl zatčen policií, když v Chicagu i přes opakované výzvy strážců zákona vnikal do bezprostředního okolí domu Baracka Obamy. Studentka při focení selfie tyčí u Big Benu v Londýně udeřila omylem japonskou turistku do tváře a vyrazila jí dva přední zuby. Sedmileté dítě se začalo dusit, když ztropilo rodičům hysterickou scénu kvůli tomu, že si nemůže odvézt z dovolené na Kanárských ostrovech domů místní kočku.

Hasiči pomohli srnci v houpací síti i chlapci s přimrzlým jazykem

Hasiči denně vyjíždějí k požárům, dopravním nehodám či technickým haváriím, ale čas od času zasahují i u kuriózních situací. Hlavní roli většinou hrají zvířata nebo děti. V uplynulém roce hasiči odchytávali hady ze stoupaček, kočky, ale i psy ze střech nebo pustili na svobodu srnce, který se zapletl do houpací sítě. Přehled nevšedních zásahů ČTK poskytla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová. Kuriózní zásah absolvovali v červenci také hasiči v Praze. Zachraňovali čtyři kachňata, která spadla při přechodu silnice do městského kanálu.

Nevšední příhody se stávají i lidem. Třináctiletá dívka si doma hrála s policejními pouty tak dlouho, až se připnula k madlu kovové otočné židle. K poutům z tvrdé oceli ovšem chyběly klíče. Přivolaní hasiči na místě odstřihli část židle hydraulickými nůžkami a odvezli dívku na stanici, kde ji kvůli ochraně před jiskrami zabalili do zásahového kabátu. "Rozbrušovací pilou s tenkým kotoučem za neustálého chlazení mokrým ručníkem dívence opatrně nechtěný náramek odstranili," popsala zásah mluvčí hasičů. Jako scénka z filmu Obecná škola zní případ z Valašského Meziříčí. Třináctiletý chlapec tam v lednu olizoval kovové zábradlí, přičemž mu k němu přimrzl jazyk. Hasiči polévali horkou vodou zábradlí tak dlouho, než se podařilo jazyk opatrně odtrhnout.

První bobovou dráhu na jižní Moravě už navštívily stovky lidí

V Mariánském údolí v Brně je od začátku týdne v provozu první bobová dráha na jižní Moravě a zájem je podle majitele Pavla Kavického značný. Otevřená bude i na Silvestra a na Nový rok. Během prvních dnů ji navštívily stovky zájemců. Jízda na dráze trvá přibližně čtyři minuty. Jezdec je připoutaný pásy a může si bob sám přibržďovat. Při vyšší rychlosti se navíc brzdy samy aktivují. Mariánské údolí je oblíbeným výletním místem na východním okraji Brna. Nachází se tam rybníky, cyklostezky a několik bývalých mlýnů a hospod.

Novoroční ohňostroj bude v Olomouci sportovně laděný

Sportovně laděný bude novoroční ohňostroj, který v neděli večer ozáří oblohu nad Olomoucí. Radnice chce dynamickou světelnou show odstartovat rok 2017, kdy se Olomouc bude pyšnit prestižním titulem Evropské město sportu, sdělil ČTK primátor Antonín Staněk (ČSSD). Ohňostrůjci světlice odpálí v neděli v 18:00 z plochy Horního náměstí.

Sport

První závod Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Oberstdorfu vyhrál Rakušan Stefan Kraft. Vojtěch Štursa obsadil dělené dvacáté místo a Jakub Janda skončil čtyřiadvacátý. Nikdo další z českých reprezentantů do druhého kola nepostoupil. Kraft si zopakoval předloňské vítězství v Oberstdorfu a připsal si první triumf v sezoně. Na stupně vítězů ho doprovodili Polák Kamil Stoch a další Rakušan Michael Hayböck. Druhý závod Turné čtyř můstků se koná na Nový rok v Garmisch-Partenkirchenu.

Lyžařka Šárka Strachová ve čtvrtém slalomu v sezoně Světového poháru útočila na stupně vítězů, ale nakonec v Semmeringu obsadila šesté místo. O jednu pozici si alespoň vylepšila maximum tohoto ročníku, od medaile ji dělilo 52 setin sekundy. Zvítězila opět Američanka Mikaela Shiffrinová, která v rakouském středisku završila hattrick, neboť zde ovládla v minulých dnech také oba obří slalomy.

Čeští hokejisté prohráli ve svém třetím vystoupení na MS hráčů do 20 let s Dánskem 2:3 po prodloužení. Svěřenci trenéra Jakuba Petra sice ve čtvrtečním zápase dvakrát vedli, přesto si do tabulky skupiny A připsali nakonec jen bod. O triumfu Seveřanů rozhodl v 61. minutě From. Národní tým má nyní na kontě pět bodů, ale jistotu čtvrtfinále mu dala až noční výhra Švédska v severském derby nad Finskem 3:1.

Hokejisté extraligového Hradce Králové vypadli v 90. ročníku Spenglerova poháru v Davosu ve čtvrtfinále, v němž podlehli favorizované Kanadě 1:5. Obhájci prvenství Kanaďané vedli 2:0 již po první části, ve druhé dvacetiminutovce přidali třetí trefu, kapitán Jaroslav Bednář sice v přesilovce snížil, ale zámořský výběr dvakrát kontroval na začátku třetí třetiny. "Ta porážka je vysoká. Kanada má vynikající přesilovky a v tom utkání to jedině potvrdila. Měli jsme příliš mnoho vyloučených a Kanada nám z pěti gólů dala tři právě v přesilovkách," zhodnotil duel kouč Hradce Králové Václav Sýkora.

Trenér Ivan Hašek se po necelém roce vrací do Spojených arabských emirátů. Bývalý předseda FAČR a někdejší kouč české reprezentace povede fotbalisty týmu Emirates Club, s jehož vedením podepsal smlouvu do konce sezony. Jeho nový zaměstnavatel Emirates Club figuruje po třinácti kolech tamní ligy na dvanáctém místě s náskokem pouhých dvou bodů na poslední celek tabulky. Hašek si vyzkouší už sedmé angažmá na Blízkém východě.

Počasí na sobotu

Jasno nebo skoro jasno. Místy mrznoucí mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, zejména na severu a východě území. Nejvyšší teploty 0 až 4 °C, při mlze nebo nízké oblačnosti kolem -2 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C.