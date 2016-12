27-12-2016 09:41 | Zdeňka Kuchyňová

O zakázku za 520 milionů na integraci cizinců nemá nikdo zájem

O zakázku na poskytování integračních služeb pro cizince za 520 milionů korun neprojevil zájem žádný uchazeč. Se začleňováním uprchlíků letos státu pomáhala Charita ČR, té ale smlouva vyprší na konci týdne. Ministerstvo vnitra chce proto příští rok integraci cizinců zajišťovat vlastními silami. Integrace má dvě fáze. První je pobyt v integračních azylových střediscích s intenzivní výukou češtiny a s přípravou na budoucí život v ČR. Druhou fází je integrace v obcích, kterou má zajišťovat právě generální poskytovatel integračních služeb.

Zájem stát se generálním poskytovatelem integračních služeb neprojevila ani Charita ČR. "Na základě nabytých zkušeností jsme vyhodnotili podmínky výběrového řízení jako neslučující se s realitou praxe," uvedl k rozhodnutí organizace její mluvčí Jan Oulík. Za jeden z hlavních problémů Charita ČR označuje podfinancování zakázky. Uvádí, že již letos musela na program kvůli zachování kvality služeb doplácet ze svého. Podle Charity ČR je za peníze vyčleněné na rok možné zajistit integraci přibližně 500 osob, ne 2000, jak plánuje ministerstvo.

Zeman se Sobotkou se opět setkají na novoročním obědě

Prezident Miloš Zeman a premiér Bohuslav Sobotka se v pondělí setkají na tradičním novoročním obědě na zámku v Lánech. Setkání se zúčastní i manželky obou politiků. ČTK to dnes řekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. S předsedy Sněmovny a Senátu se Zeman sejde později. Dá se očekávat, že hovor prezidenta a předsedy vlády se během novoročního oběda stočí stejně jako v minulosti na rodinná i politická témata. Vztah mezi premiérem a prezidentem není příliš idylický. Rozpory mají třeba v otázce přístupu k migrační krizi, Zeman naopak vládu chválil za hospodářské výsledky. Bavit by se mohli i o podzimních volbách do Sněmovny a o následných volbách prezidentských.

Právo: Babiš chce společné sídlo ministerstev za šest miliard

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) navrhuje postavit společné sídlo ministerstev u metra v pražských Letňanech za šest miliard korun, píše Právo. Přineslo by podle něj úspory a občanům pohodlnější vyřizování. Do areálu až pro 11.000 pracovníků by se nastěhovalo ministerstvo financí a výhledově další ministerstva. Stavbu by financoval prodej vládních budov.

Obchody se po svátcích otvírají, začíná hlavní vlna slev

Velké obchody se po svátcích otvírají a začíná tradiční hlavní povánoční vlna slev. Kvůli nové legislativě to je o den později než v posledních letech. Obchodníci slibují slevy v desítkách procent, zejména na veškeré sezónní zboží. Nejvýhodnější má být nákup rozbaleného zboží, které se vrací jako nevhodný dárek. Například slevy v řetězci Teco startují na 50 procentech, Euronics slibuje až 80 procent. Loni byly hitem výprodejů televize, které tvořily polovinu obratu.

Penze se zvýší, senioři a seniorky si přilepší průměrně o 309 Kč

Starobní důchody se od ledna zvýší, a to v průměru o 309 korun. Porostou také invalidní a pozůstalostní penze. Zvednou se i příplatky k penzi pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich. Starobní důchod pobíralo na konci září 2,39 milionu lidí. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela také 427.400 invalidních a 64.000 pozůstalostních penzí. Celkem to bylo 2,88 milionu důchodů. Průměrný starobní důchod činil na konci září 11.441 korun. V průměru se zvýší o 309 korun. Pevná část penze, která je pro všechny stejná, se zvedne o 110 korun na 2550 korun. Procentní výměra, v níž se odráží počet odpracovaných let a výše odvodů, se upravuje o 2,2 procenta. Důchody se zvyšují pravidelně vždy k 1. lednu. Zvedají se o třetinu růstu reálných mezd a o růst životních nákladů. Vláda letos prosadila, že může nařídit vyšší přidání, pokud by si senioři a seniorky podle zákonných ukazatelů měli polepšit jen o pár desetikorun. Celkem kabinet může přidat až o 2,7 procenta. Této možnosti rovnou využil.

Důchodová komise, v níž zasedají zástupci sněmovních stran a odborníci, doporučila před nedávnem valorizaci změnit. Navrhovala, aby penze rostly výrazněji než dosud. Zvedat by se měly o polovinu růstu mezd místo nynější třetiny a o růst životních nákladů důchodců místo růstu nákladů všech domácností. Tento záměr by měla v brzké době projednat koalice. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že pokud se vládní strany na novém modelu shodnou, mohl by se dostat do projednávané důchodové novely a schválit ještě do voleb.

V září dlužil každý 34. český důchodce

V Česku bylo v září víc než 84 tisíc zadlužených důchodců. Vyplývá to z posledních aktuálních údajů České správy sociálního zabezpečení. Do září vyplatil úřad věřitelům z exekučních srážek na penze téměř 1,5 miliardy korun. Podle mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jany Buraňové počet zadlužených seniorů každý rok stoupá. Česká správa sociálního zabezpečení nemohla vymáhat dluhy od téměř 46 tisíc důchodců kvůli jejich nízkému důchodu. Takzvaná nezabavitelná částka dlužníka byla letos zhruba 6 100 korun.

Pražský městský soud znovu zrušil osvobozující rozsudek nad Janou Nečasovou

Pražský městský soud v pátek znovu zrušil osvobozující rozsudek nad Janou Nečasovou (dříve Nagyovou) a dalšími obviněnými v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Případem se bude muset počtvrté zabývat Obvodní soud pro Prahu 1. Podle obžaloby chtěla tehdejší ředitelka kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) nezákonným získáním informací o životě tehdejší Nečasovy manželky uspíšit jejich rozvod. V kauze figurují bývalý šéf Vojenského zpravodajství Milan Kovanda, jeho předchůdce Ondrej Páleník a zpravodajec Jan Pohůnek. Zpravodajci se hájí tím, že Radku Nečasovou nesledovali, ale prováděli takzvané kontrasledování kvůli obavám z toho, že premiérově rodině hrozí nebezpečí. Nečas jako svědek vypověděl, že Vojenskému zpravodajství zadal úkol on sám, Nagyová prý jen zprostředkovávala komunikaci. Kauza vedla před třemi lety k pádu Nečasovy vlády, Nečas se později rozvedl a vzal si Nagyovou za manželku.

Horská služba pátrala v Jizerských horách po zbloudilé turistce

Horská služba pátrala v pondělí večer po zbloudilé turistce v Jizerských horách. Žena se po setmění ztratila v nepřístupném terénu nedaleko česko-polské hranice a nedokázala najít cestu zpátky. Záchranná akce byla úspěšná, ženu našli záchranáři sice lehce podchlazenou, ale jinak v dobrém zdravotním stavu. ČTK o tom informoval náčelník Horské služby Jizerské hory René Mašín. Turistka podle něj měla velké štěstí, že byla nedaleko jednoho z hraničních patníků, takže dispečinku mohla sdělit jeho číslo. Členové horské služby už pak bez větších problémů ztracenou ženu našli. Byla v místech, kam se nedokázala dostat už ani terénní technika.

Jihomoravští záchranáři měli perné vánoční svátky a 700 výjezdů

Perné vánoční svátky měli jihomoravští záchranáři. Za tři dny od toho Štědrého vyjeli ke zhruba 700 případům, což je více než loni. Počet výjezdů je i nad průměrem běžných dnů v roce, řekl ČTK mluvčí záchranářů Barbora Zuchová. Většinou šlo o interní onemocnění či komplikace u chronicky nemocných, osmkrát byla důvodem výjezdů dopravní nehoda. "Hned na Štědrý den ráno jsme ošetřili dva popálené muže po požáru chaty. Dvě osoby jsme odvezli po nadýchání zplodin hoření po požáru vánočního stromečku v Brně - Kohoutovicích," uvedla Zuchová. V Brně se během vánočních svátků zranil mladý muž, který si při otevírání láhve s vínem způsobil vážné poranění prstů.

Výskyt chřipky se před svátky zvedl o 54 pct, blížila se epidemie

Výskyt chřipky a onemocnění, která jsou chřipce podobná, se v posledním týdnu před svátky zvýšil o víc než polovinu. Na 100.000 obyvatel připadalo 63 pacientů. Národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu situaci hodnotí jako nastupující epidemii. Podle ní se šíří chřipkový vir, proti němuž je účinné očkování. Údaje ze statistik ukazují, že by vánoční prázdniny a volno mohly epidemii zbrzdit. Nejvyšší nárůsty počtu nemocných s chřipkovými projevy vykazuje Olomoucký kraj a kraj Vysočina. Plošnou epidemii hlásí podle laboratoře nyní celá Skandinávie, Portugalsko, Nizozemsko či Chorvatsko. V Německu jsou regionální epidemie, na Slovensku je situace podobná jako v ČR.

Ve věku 71 let zemřel hudebník Jiří Smetana

Ve věku 71 let zemřel hudebník a producent Jiří Smetana. Serveru iDNES.cz to potvrdila jeho dcera Emma Smetana. Byl mimo jiné autorem textu k písni Vladimíra Mišíka Slunečný hrob, dlouholetým dramaturgem pařížského hudebního klubu Gibus nebo manažerem a producentem romské kapely Kale. Smetana v roce 1972 emigroval do Francie. Ve známém pařížském hudebním klubu Gibus dělal nejprve diskžokeje, od roku 1979 ho pak vedl jako umělecký ředitel. Objevil některé světové hvězdy, například kapelu The Police se zpěvákem Stingem, The Clash, zpěvačku Annie Lennox nebo skupiny Blur a Oasis. Byl také dlouholetým manažerem zpěvačky Věry Bílé se skupinou Kale, kterou objevil pro západní publikum a ve Francii vydal její první desku.

Plzeňská zoo začne příští rok projektovat pavilon pro slony

Plzeňská zoo začne už příští rok projektovat pavilon pro slony indické. Expozice Sloni na Mži, připravovaná osm let, vnikne na 14 hektarech luk směrem na Radčice naproti současnému areálu hned za parkovištěm. Bude připravená ve třech variantách finanční náročnosti od 200 až 450 milionů korun a spoléhá na dotace EU. ČTK to dnes řekl ředitel městské zoo Jiří Trávníček. "Slony není problém sehnat zadarmo, protože se množí po Evropě - od Prahy přes Berlín a Ostravu, všude jsou slůňata. Ale sloninců je málo," uvedl Trávníček. V ČR jsou slonince v Praze s desetihlavým stádem, v Ústí nad Labem, Ostravě, Zlíně a Liberci.

Nejmladší sloní sameček dostal při křtu v zoo jméno Rudi

Nejmladší sloní sameček, který se v pražské zoologické zahradě narodil v říjnu, dostal při slavnostním křtu jméno Rudolf čili Rudi. V anketě mu jméno vybrali sami návštěvníci. ČTK to řekla mluvčí zahrady Jana Myslivečková. Rudi je druhým sloním mládětem, které se letos v Praze narodilo. Parťáka mu dělá Maxmilián, který přišel na svět na jaře. Dva sloní přírůstky v jednom roce jsou pro zoo raritou. Chovatelé zvolili pro slůně tři jména, z nichž mohli příznivci vybírat. Kromě Rudolfa byla na výběr jména Nandi a Hanno. Jméno Rudi, které odkazuje na milovníka exotické zvěře císaře Rudolfa II., se od začátku stalo favoritem.

Hokejová dvacítka na úvod MS vyhrála nad Finskem 2:1

Česká hokejová dvacítka vstoupila do mistrovství světa v Montrealu výhrou nad úřadujícími šampiony Finy 2:1. Rozhodl o tom trefou v čase 58:42 útočník Michael Špaček. Finové se v power play marně snažili o vyrovnání.

Počasí na středu

Zataženo až oblačno, zpočátku na většině území, během dne místy déšť, v polohách nad 600 m, na severovýchodě nad 400 m srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C. V západní části Vysočiny má ve středu sněžit, napadnout může až deset centimetrů sněhu. V horských oblastech po celé republice se budou vytvářet sněhové jazyky, na severozápadě a severu Čech i závěje. Silný vítr bude večer zvolna slábnout.