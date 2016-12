24-12-2016 16:53 | Zdeňka Kuchyňová

BKA: Mezi oběťmi útoku z Berlína je sedm Němců a pět cizinců

Mezi dvanácti oběťmi pondělního útoku v Berlíně je sedm Němců a pět cizinců. Informoval o tom podle agentury DPA Spolkový kriminální úřad (BKA). Další lidé, kteří zemřeli po útoku na berlínský vánoční trh, byli občané Česka, Itálie, Izraele, Ukrajiny a Polska. Jejich pohlaví, ani věk mluvčí BKA neuvedla s ohledem na ochranu soukromí. Děti ale mezi oběťmi nejsou. Ve čtvrtek české ministerstvo zahraničí oznámilo, že jednou z obětí útoku je Češka Naďa Čižmárová, která dlouhodobě pracovala v Německu. Při útoku bylo zraněno asi 56 lidí, z nichž 14 je v nemocnici ve vážném stavu.

Ministr Jurečka přemýšlí o kandidatuře na šéfa KDU-ČSL

Ministr zemědělství a 1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka přemýšlí o kandidatuře na předsedu KDU-ČSL. Rozhodne se během vánočních svátků, svojí případnou kandidaturu sdělí v lednu. Řekl to v rozhovoru s ČTK. Předsedou lidovců je šest let vicepremiér Pavel Bělobrádek. Do čela KDU-ČSL se dostal v roce 2010 poté, co lidovci neuspěli ve volbách a opustili Poslaneckou sněmovnu. Pod jeho vedením se dokázali do dolní komory Parlamentu vrátit v roce 2013, což se předtím žádné ze stran, které ze Sněmovny vypadly, nepodařilo. Letos lidovci vyhráli senátní volby, když získali šest vlastních senátorů a další tři podporovali v rámci různých spojenectví.

Příspěvek na zaměstnávání postižených se má zvednout o 700 Kč

Firmy, které mají víc než polovinu zaměstnanců s postižením, by měly na jejich zaměstnávání od příštího roku dostávat vyšší příspěvek. Zvednout se má o 700 korun. Zvýšení má kompenzovat růst minimální mzdy. Uvedlo to ministerstvo práce. Vyšší podporu na zaměstnávání handicapovaných upravuje novela o zaměstnanosti, která měla původně platit od ledna, teprve se ale projednává ve Sněmovně. Podle rady postižených a zaměstnavatelů může zpoždění ohrozit několik tisíc pracovních míst pro lidi s handicapem.

Postižení pracovníci zatím dostávají nižší minimální mzdu než zdraví, a to o 600 korun. Letos tak pobírají 9300 korun. Od ledna se nejnižší výdělek handicapovaných a zdravých srovnává, zvedne se na 11.000 korun. Na konci listopadu úřad práce evidoval 53.800 nezaměstnaných se zdravotním postižením či znevýhodněním. Tvořili 15 procent všech lidí bez práce.

Na D35 u Olomouce hromadná nehoda, 2 zranění

Na 270. kilometru D35 u Olomouce ve směru na Ostravu sestala hromadná nehoda šesti aut, dálnice byla zhruba dvě hodiny zcela uzavřena. Při havárii se zranili dva lidé, řekli ČTK mluvčí hasičů Jan Ondruch a mluvčí záchranné služby Zdeněk Hošák. Na silnici byla podle dopravních informací policie ledovka. Další nehody se staly na D1 u Hranic.

Ve věku 93 let v Praze zemřela herečka Luba Skořepová

Ve věku 93 let v jedné z pražských nemocnic zemřela herečka Luba Skořepová. ČTK to řekla její přítelkyně Helena Váňová. Emeritní členka Národního divadla během svého téměř sedmdesátiletého působení na české první scéně vytvořila na 160 rolí. Hrála po boku slavných herců a pod vedením věhlasných režisérů. Skořepová se narodila v Náchodě jako Libuše, ale odmalička byla pro každého Luba. Po absolvování pražské konzervatoře v roce 1945 začala hrát ve "zlaté kapličce". Desítky postav vytvořila i v televizních filmech či seriálech, z poslední doby například v seriálech Šípková Růženka, Náměstíčko, Náves, Příkopy či Cukrárna. Když v září 2013 slavila Skořepová devadesátiny, věnovala jí činohra reprízu Našich furiantů, kterou sledovala jako divák.

O tradiční štědrodenní rybí polévku byl v centru Prahy zájem

Velký zájem provázel tradiční rozlévání štědrodenní rybí polévky na dvou místech v centru Prahy. Organizátoři připravili celkem 3000 porcí. Kuchaři ji před polednem začali nalévat na Staroměstském a Václavském náměstí. Na Staroměstském náměstí se před stánky s polévkou začala tvořit dlouhá fronta již deset minut před začátkem vydávání, kterého se ujala pražská primátorka Adriana Krnáčová. Českou štědrodenní rybí polévku podle receptu s koňakem a karamelem ochutnali také návštěvníci Václavského náměstí, kde ji naléval starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký s týmem spolupracovníků. Letošní vánoční akce v centru metropole provázejí kvůli pondělnímu teroristickému útroku v Berlíně viditelná bezpečnostní opatření. V ulicích byli strážci pořádku na koních a na nalévání polévky dohlíželi dva policisté ozbrojeni samopaly.

V kostele svatého Michala je výstava 70 betlémů z celého světa

V křížové chodbě kostela svatého Michala v Olomouci se otevřela výstava více než 70 betlémů z celého světa. Poprvé se expozice stala ozdobou tradičního Festivalu vánoční hudby, který se odehrává od tohoto týdne ve zdejších kostelech a chrámech. Mezi betlémy mohou lidé spatřit i unikáty, je jím například betlém z Japonska či nejmenší tuzemský betlém v lískovém oříšku. Výstava bude otevřená do 6. ledna, řekl ČTK pořadatel festivalu Josef Kořenek. Na výstavě nechybějí ani betlémy z Peru, Číny či Nizozemska. Lidé zde mohou obdivovat také betlémy z různých materiálů, z proutí, drátů, hlíny, cihly, ale i čokolády, železa či skla. Výtvarná díla pocházejí z různých koutů světa, na výstavu je zapůjčili sběratelé.

Dopoledne na Štědrý den strávily v Plzni na náměstí tisíce lidí

Rušněji než většinu dní v roce bylo na centrálním plzeňském náměstí. Už tradičně sem mířily tisíce lidí - fronty se stály na betlémské světlo v katedrále, na projížďky na retro kolotoči, na vánoční zvonici i na plzeňskou specialitu - andělíčka na mříži katedrály, který podle místní pověsti plní lidem jejich přání. Počasí beze sněhu umožnilo i letos desítkám motorkářů vyjet na každoroční štědrodenní vyjížďku se zastávkou na náměstí. Do budovy biskupství zas přišli na sváteční oběd s biskupem osamocení lidé nebo lidé bez domova.

Vánoce v Josefově si užilo okolo 300 lidí

Okolo tří stovek lidí přišlo do pevnosti Josefov. Návštěvníky čekala nejen prohlídka podzemí, ale i tvořivé dílny a vyprávění zaměřené na vánoční zvyky. ČTK to řekla vedoucí Městského střediska Jaroměř Ilona Rejzková Zatloukalová. Skupiny návštěvníků si prošly podzemní chodby. Přijely hlavně rodiny s dětmi. U vchodu lidé dostali svítilnu se svíčkou. Cestou se dozvídali podrobnosti o vánočních zvycích, a mohli tak vyplnit úkolníček, který na začátku dostali. Návštěvníci v Josefově jako obvykle potkali i nadšence z vojenského klubu v dobových kostýmech z dob Josefa II. i první republiky. Vánoce v pevnosti jsou dlouholetou tradicí, letos se konaly posedmnácté.

Živý betlém v Měříně nabídl příběh o narození Ježíše Krista

Téměř 3000 lidí sledovaly na prostranství u kostela v Měříně na Žďársku tradiční biblický příběh o narození Ježíše Krista. Představení se uskutečnilo už potřinácté. S více než sedmi desítkami amatérských herců účinkovali také dva velbloudi, dva koně, holoubek, ovce a oslík. Stádo oveček hlídal spolu s pastýři ovčácký pes. Ježíška v kolébce představovala půlroční holčička. Diváky provázel dějem vypravěč. Představení doprovodila autorská hudba místního muzikanta a skladatele Petra Koženého, který připravil nové písně.

Z Božího Daru bylo odesláno 382 kg vánoční pošty, více než loni

Speciální ruční vánoční razítko letos na Božím Daru dostalo 84.200 dopisů, což je zhruba 382 kilogramů pošty. Loni to bylo o téměř 2000 dopisů a devět kilogramů méně. ČTK o tom informoval Marek Smitka z božídarského infocentra. Razítkování Ježíškovy pošty začalo 1. prosince a skončilo dnes. Nejvzdálenější dopisy a pohlednice byly odeslány do Mexika, Brazílie, Kazachstánu, Kanady, na Nový Zéland nebo do Číny. Tradičně největší porce zásilek na Boží Dar dorazila kolem 16. prosince.

Lidé své dopisy mohou celý rok posílat na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 362 62 nebo osobně vložit do speciální Ježíškovy schránky přímo na Božím Daru. Ofrankované se potom vracejí zpátky na udanou adresu. Příležitostné razítko má tradici od roku 1994.

Počasí na neděli

Převážně zataženo, na většině území déšť, v Čechách v polohách nad 700 m déšť se sněhem nebo sněžení. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, na východě kolem 3 °C, v 1000 m na horách kolem +1 °C.