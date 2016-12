23-12-2016 07:21 | Zdeňka Kuchyňová

Při útoku v Berlíně zemřela Češka, policie pátrá po útočníkovi

Jednou z 12 obětí pondělního atentátu na vánoční trh v centru Berlína je i česká občanka. Informovalo o tom české ministerstvo zahraničí. Kvůli útoku policie stále pátrá po Tunisanovi Anisovi Amrim. V kamionu, který na tržiště najel, se nalezly Amriho otisky prstů a německé nejvyšší státní zastupitelství ho označilo za pachatele.

Podle informací českého ministerstva zahraničí při útoku zemřela Češka Naďa Čižmár, která dlouhodobě žila a pracovala v Berlíně pro německou firmu. Na její zmizení v pondělí upozornil manžel a policie podle analýzy DNA během několika dnů identifikovala její tělo. Soustrast rodině vyjádřili ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a přislíbili jí pomoc. Jde o první případ české oběti teroristického útoku v EU, uvedl Zaorálek na twitteru.

Sobotka: Proti šíleným fanatikům je třeba nekompromisně bojovat

V sousedním Německu se tragicky potvrdilo, že terorismus nezná hranice a že jeho obětí se může stát i český občan, uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) k oznámení, že při pondělním teroristickém útoku v Berlíně zahynula i Češka Naďa Čižmár. Evropa musí být podle něho více než kdy jindy jednotná a silná. "Musíme zásadně posílit naši bezpečnost a vést proti těmto šíleným fanatikům nekompromisní boj," píše se v prohlášení na webu vlády. Podle Sobotky je třeba přísně chránit vnější hranice unie, zastavit nelegální migraci a zabránit všemi dostupnými prostředky šíření radikální islamistické náboženské nenávisti uvnitř Evropy. Předseda vlády vyjádřil hlubokou lítost nad tragickou smrtí české občanky a také soustrast a solidaritu všem jejím blízkým.

Státní dluh ČR za letošek klesne o 60 miliard na 1,613 bilionu Kč

Státní dluh ČR za letošní rok meziročně klesne o 60 miliard na 1,613 bilionu korun, řekl ČTK ministr financí Andrej Babiš (ANO). "Za dobu našeho vládnutí se státní dluh snížil o 70 miliard korun," dodal. Na každého obyvatele Česka tak hypoteticky připadne ke konci letošního roku dluh zhruba 152.600 Kč, před rokem to bylo 159.000 korun. Podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu (HDP) by měl za letošní rok klesnout z loňských 36,7 procenta na 34,3 procenta, stojí ve Strategii řízení státního dluhu, kterou zveřejnilo ministerstvo financí. Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu.

Na poště podle odborů stávkovalo 1200 lidí, podle firmy desetina

Celkový počet stávkujících za vyšší mzdy na České poště vzrostl do čtvrtečních 18:00 podle odborů na 1200 z celkem 30.000 pracovníků podniku. Uvedl to místopředseda stávkového výboru Filip Janovský. Údaj je zhruba desetkrát vyšší než počet lidí, kteří se jako stávkující nahlásili svým vedoucím na pracovišti. Těch bylo večer 112. Stávkovali hlavně pracovníci v třídírnách v pražských Malešicích, Brně, Ústí nad Labem a Olomouci, poboček se protest nedotkl. Zpravodajský web Českého rozhlasu uvedl, že podle některých odborářů Česká pošta zaměstnance zastrašovala a varovala například před finančními dopady jejich zapojení do stávky.

Odboráři ze tří odborových organizací požadují po vedení podniku zvýšení tarifní mzdy všem zaměstnancům o 2500 Kč měsíčně. Většinové odbory podepsaly v listopadu s managementem dohodu o zvýšení mezd v příštím roce o 2,6 procenta, tedy v průměru asi 550 Kč. Průměrná mzda v podniku se pohybuje kolem 22.700 Kč, tedy více než 4000 Kč pod celostátním průměrem.

Ledovka trápí řidiče hlavně ve středních a východních Čechách

Ledovka na silnicích komplikuje od časného rána dopravu na řadě míst republiky, policisté už řeší desítky nehod. Podle informací silničářů je zřejmě nejhorší situace ve středních a východních Čechách. Situace se může zkomplikovat během dne, kdy hodně lidí vyjede za posledními vánočními nákupy či k příbuzným. Místy se vyskytující mrznoucí mlha komplikuje dopravu i na Vysočině.

Dětem začínají vánoční prázdniny, do škol se vrátí 3. ledna

Žákům a studentům v České republice dnes začínají vánoční prázdniny. Do základních a středních škol se po 11 volných dnech vrátí v úterý 3. ledna. Během prázdnin mohou školáci kromě mnoha vánočních akcí navštívit například památky či zoologické zahrady, které přes svátky otevřou. Vánoce či konec roku mohou trávit i na horách, většina areálů hlásí dobré podmínky pro sjezdové i běžecké lyžování. V mnoha městech také fungují venkovní i krytá kluziště.

Na Starých zámeckých schodech si připomněli úmrtí Karla Hašlera

Na Starých zámeckých schodech v Praze si připomněli 75 let od úmrtí prvorepublikového skladatele, zpěváka a herce Karla Hašlera. Setkání u jeho pomníku na opěrné zdi Svatováclavské vinice zahájila skupina Šlapeto Radana Dolejšího písní Po starých zámeckých schodech. Hašler vystupoval často ve varieté na Vinohradech. Za druhé světové války i přes zákaz zpíval vlastenecké písně. Na začátku roku 1941 byl poprvé zatčen gestapem, v srpnu znovu. V prosinci téhož roku zemřel v koncentračním táboře Mauthausen. Pomník Hašlerovi na Starých zámeckých schodech odhalili v roce 2009 při příležitosti 130. výročí jeho narození. Několikatunový kamenný pomník má podobu sedící Hašlerovy postavy na římse zasazené do ohradní zdi.

Sportovcem roku je olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek

Sportovcem roku se stal podle očekávání olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek a ukončil tak v anketě Klubu sportovních novinářů desetiletou nadvládu žen. Druhý skončil v hlasování žurnalistů rychlostní kanoista Josef Dostál, dvojnásobný medailista z Ria, třetí místo obsadila biatlonistka Gabriela Koukalová, celková vítězka Světového poháru z minulé zimní sezony. Nejlepším kolektivem roku je za vítězství ve Fed Cupu stejně jako loni tenisový tým žen ve složení Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, Lucie Hradecká a kapitán Petr Pála. Juniorkou roku byla zvolena Michaela Hrubá, juniorská mistryně světa ve skoku skoku vysokém. Sportovní legendou se stal in memoriam gymnasta Alois Hudec.

Krpálek vyhrál s velkým náskokem 416 bodů, pouze 33 hlasujících ho v druhém kole nezařadilo na první místo. "Je to něco nádherného. Obrovská odměna za celý rok a za celou kariéru. Máme spoustu výborných sportovců a takové ocenění by si jich zasloužilo mnohem více," řekl vítěz.

Kvitová se po přepadení a operaci poprvé objeví před novináři

Tenistka Petra Kvitová se dnes poprvé po úterním přepadení a následné operaci pořezaných prstů objeví před novináři. Odpoledne se v areálu pražské Sparty ve Stromovce zúčastní krátké tiskové konference. Dvojnásobnou wimbledonskou vítězku Kvitovou přepadl neznámý muž v úterý ráno v jejím prostějovském bytě. Při potyčce jí pořezal levou ruku, v které šestadvacetiletá tenistka drží raketu. Kvitová se následně ve Vysokém nad Jizerou podrobila téměř čtyřhodinové operaci poraněných šlach a nervů na všech prstech. Rekonvalescence potrvá několik měsíců. Na turnaje se bývalá světová dvojka bude moci vrátit podle odhadů nejdříve ve druhé polovině příštího roku.

Jágr se osamostatnil na druhém místě historického bodování NHL

Jaromír Jágr asistoval u jediného gólu hokejistů Floridy při prohře 1:3 s Bostonem a s 1888 body se osamostatnil na druhém místě historického bodování NHL. Čtyřiačtyřicetiletý český veterán dosáhl milníku dva dny poté, co díky třem asistencím dohonil dosud druhého Marka Messiera. Více bodů v NHL už má pouze Wayne Gretzky (2857), na něhož kladenský odchovanec ztrácí nedostižných 969 bodů. "Hraješ tu hru dobře," vzkázala Jágrovi kanadská legenda v krátké zdravici na videu.

Počasí

Zataženo až oblačno, na východě ojediněle mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C.