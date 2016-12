22-12-2016 10:06 | Josef Kubeczka

Zvýšená bezpečnostní opatření v ČR potrvají minimálně do 2. ledna

Zvýšená bezpečnostní opatření v Česku, která byla zavedena kvůli pondělnímu útoku v Berlíně, potrvají minimálně do 2. ledna, sdělil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Po celé zemi jsou hlídky posílené o 500 policistů. Vjezd na některá frekventovaná místa, jako jsou vánoční trhy ve větších městech nebo dolní část pražského Václavského náměstí, pak blokují zátarasy. "Je to spíše z určitého psychologického pocitu pro českou veřejnost, že se opatření dělají. Jsou to buď zátarasy tohoto formátu (půlmetrové betonové zábrany), nebo jsou to automobily, nebo jsou jiné technické zábrany. Nechceme strašit veřejnost víc než je zdrávo a stavět nějaké dvoumetrové zátarasy," uvedl ministr Chovanec. Podle něj různé zábrany vyrostly ve více městech. Zmínil kromě Prahy i Brno, Ostravu či Plzeň. Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého integrovaný systém zafungoval, technické správy měst poskytly zábrany a opatření jsou už všude hotova.

Do případu Čecha Petra Jaška v Súdánu se zapojila i Frederika Mogheriniová

Šéfka diplomacie Evropské unie Frederika Mogheriniová ujistila české europoslance, že pozorně sleduje soudní proces s Čechem Petrem Jaškem v Súdánu. V dopise zdůraznila, že ochrana lidských a občanských práv je pro EU prioritou ve vztazích se Súdánem. Podle mluvčí europoslance Tomáše Zdechovského zapojením Frederiky Mogheriniové svitla v případu další naděje. Petr Jašek čelí v africké zemi obvinění z protistátní činnosti. Šéfka unijní diplomacie s odvoláním na Jaškovy advokáty uvedla, že Súdánci nedávno přestali hovořit o obvinění ze špionáže. "To může naznačovat, že se případ vyvíjí dobrým směrem," uvedla Frederika Mogheriniová v dopise českým europoslancům. Sdělila také, že vyslanec EU v Súdánu nedávno projednal Jaškův případ se súdánským prezidentem Umarem Bašírem. Ten mu řekl, že se jedná o složitý případ, do kterého vláda v průběhu procesu nehodlá zasahovat. Avšak podle Frederiky Mogheriniové ujistil, že "po vydání rozsudku se s českými úřady najde řešení".

Čechovi podezřelému z toho, že chtěl k IS, hrozí doživotí

Státní zástupce podal obžalobu na mladého Čecha podezřelého z toho, že se chtěl přidat k organizaci Islámský stát. Za přípravu terorismu mu hrozí až výjimečný trest. Na svých internetových stránkách to uvedl Český rozhlas. Výjimečný trest zahrnuje i doživotí. Podle informací médií je prvním zadrženým Čechem, který se chtěl stát bojovníkem Islámského státu, jednadvacetiletý muž ze Spáleného Poříčí na jihu Plzeňska. Muž byl podle týdeníku Respekt zadržen letos v lednu v Turecku na mezinárodním letišti; nebyl zřejmě součástí větší skupiny lidí. Při zadržení měl u sebe letenku na vnitrostátní linku na syrské hranice a turecké policii údajně přiznal, že důvodem jeho cesty do Sýrie bylo přidat se k Islámskému státu. Turečtí policisté poté zadrženého vrátili do Česka a informovali české kolegy.

Biskupové vyzývají k modlitbám za mír na Blízkém východě

Čeští biskupové vyzývají kněze a duchovní, aby při novoročních modlitbách přednesli prosbu za mír ve světě, zejména na Blízkém východě. Česká biskupská konference výzvu, který navazuje na poselství papeže Františka k 1. lednu, zveřejnila na svém webu. Na Nový rok si katolická církev připomíná Světový den modliteb za mír. "Pane, věříme, že nic není nemožné, pokud se k Tobě obrátíme s modlitbou. Prosíme za pokoj a mír na Blízkém východě a zejména v syrském Aleppu, které je silně zkoušeno tragédií války," zní text promluvy, která by měla při novoročních bohoslužbách zaznít. Biskupové také vyzývají kněze české i moravské církevní provincie, aby v neděli 1. ledna ve 12:00 rozezněli ve svých farnostech na několik minut zvony. "Tímto symbolickým gestem chceme vyjádřit podporu všem mírovým snahám na Blízkém východě a připomenout oběti bojů v této části světa," uvedl kardinál Dominik Duka, předseda České biskupské konference.

Ministryně Valachová bude chtít v roce 2018 pro sport 7,5 miliardy Kč

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) bude pro rok 2018 chtít ze státního rozpočtu pro sport 7,5 miliardy korun. Proti příštímu roku by to znamenalo zvýšení o čtvrtinu. Ministryně Valachová to řekla u příležitosti otevření nových prostor sekce sportu a mládeže ministerstva školství na Senovážném náměstí. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) záměr na zvýšení peněz pro sport podpořil. Zatímco letos činily výdaje státu, obcí a krajů na sport 3,7 miliardy korun, v příštím roce by podle schváleného státního rozpočtu měly vzrůst na šest miliard. Premiér Sobotka řekl, že chce požadavek Kateřiny Valachové ve vládě podpořit. "Je důležité udržet vzestupnou trajektorii. A myslím si, že 7,5 miliardy už jsou peníze, které budou vidět," řekl. Zopakoval také, že vláda chce pokračovat v programech, které podporují sportování dětí a mládeže.

Exekutoři budou iniciovat ústavní stížnost proti snížení odměn

Exekutorská komora ČR bude iniciovat stížnost k Ústavnímu soudu proti vyhlášce, která snižuje odměny soudních exekutorů. Vyhlášku podepsal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) navzdory připomínkám komory, ostatních ministerstev, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a dalších orgánů, uvedla Exekutorská komora ČR v tiskové zprávě. Exekutoři se obávají zhoršení své ekonomické situace, což podle nich může způsobit propad ve vymahatelnosti práva. Vyhláška s účinností od počátku dubna příštího roku snižuje minimální odměnu soudních exekutorů o třetinu ze 3000 na 2000 korun. Pokles se podle komory týká více než 60 procent pohledávek. Vyhláška také z 3500 na 1750 korun snižuje paušál náhrad hotových výdajů při dobrovolné úhradě u všech pohledávek. Dosud to bylo jen u pohledávek do 10.000 korun.

Festival krátkých filmů Praha začne 18. ledna podvanácté

Snímky natočené na motivy povídek jednoho z nejpopulárnějších současných autorů fantasy Neila Gaimana, filmy oceněné britskou akademií, to nejlepší z Balkánu, experimentální díla, program pro děti, noční moderovanou show a pestrou mezinárodní soutěž nabídne dvanáctý ročník Festivalu krátkých filmů Praha. Jeho organizátorem je Film Servis Festival Karlovy Vary, který krátkometrážní skvosty z celého světa uvede v kině Světozor od 18. do 22. ledna. Nově zamíří do vršovického kina Pilotů, oznámila ČTK mluvčí přehlídky Zuzana Janáková.

CVVM: Z vánočních zvyků Češi nejvíc dodržují zdobení stromečku

Nejrozšířenějším vánočním zvykem v českých domácnostech je zdobení stromečku. Následuje pořízení adventního věnce a dodržování obyčeje neodcházet od štědrovečerního stolu. Naopak nejméně se Češi o Vánocích věnují lití olova a házení pantoflem. Vyplývá to z výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Stromeček o Vánocích zdobí 94 procent respondentů průzkumu a adventní věnec mají skoro čtyři pětiny domácností. Zvyk neodcházet od štědrovečerní tabule dodržuje 65 procent Čechů. Přibližně polovina domácností o Vánocích rozkrajuje jablko, zpívá koledy, dává pod talíř rybí šupiny či řeže třešňové větvičky, takzvané Barborky. Skoro dvě pětiny Čechů staví betlém, zjistili sociologové CVVM. Shodně 20 procent účastníků výzkumu uvedlo, že o Vánocích pouští lodičky z ořechových skořápek nebo drží celodenní půst. Lití olova za účelem věštění budoucnosti provozuje pouze sedm procent Čechů a házení pantoflem se jich věnuje ještě o jeden procentní bod méně. Vánoční obyčeje dodržují častěji ženy než muži, zjistili sociologové.

Na výstavě ve Hvožďanech lidé uvidí až 150 betlémů

Téměř 150 betlémů mohou lidé vidět na výstavě ve Stodůlce ve Hvožďanech na Táborsku. Modely jsou převážně ze dřeva nebo papíru, ale nechybí třeba ani výrobky ze skla, kamene, drátu nebo slámy. Výstava má více než dvacetiletou tradici a letos expozice nabízí rekordní množství betlémů. ČTK to řekl jeden z organizátorů akce Luděk Pokorný. "Součástí je třeba jeden supermoderní betlém, kde postavy hrají na elektrické kytary. Pak tu máme třeba miniaturní betlém z oříšku o průměru snad dva centimetry, který udělala paní Pulcová z Hluboké nad Vltavou. Ona je opravdu hodně šikovná a dokáže ten model vytvořit prakticky z čehokoliv," řekl Luděk Pokorný. Organizace podobné akce trvá několik měsíců. První přípravy na výstavu začínají v létě. Expozice se veřejnosti otevřela 10. prosince a bude k dispozici do 8. ledna.

Tenistka Petra Kvitová může ruku plně zatížit až po půl roce

Tenistka Petra Kvitová se na turnaje vrátí nejdříve v druhé polovině příštího roku. Podle lékařů, kteří dvojnásobné wimbledonské vítězce v úterý večer operovali pořezané prsty levé ruky, bude moci sportovně zatížit sešité šlachy až po půl roce. Doktoři jsou ale optimističtí, že tenis bude moct hrát a má šanci, že bude mít i dobrý cit. "Léčba je rozdělena. Čtrnáct dnů je na zahojení rány, šest týdnů než je šlacha spojená, ale to je jako rozžvýkaná žvýkačka. Aby vyzrála a byla dostatečně pevná a zvládla zátěž, tak jsou potřeba tři měsíce a předtím nesmíte dělat silový pohyb. Pak se může začít pracovat na síle a pokud se bavíme o sportovním zatížení, tak jde o nějakých šest měsíců," řekl na tiskové konferenci operatér Radek Kebrle z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Šestadvacetileté Petře Kvitové museli lékaři narychlo operovat poraněné šlachy na všech prstech levé ruky a dva nervy, které hráčce nožem poranil neznámý pachatel pří úterním ranním přepadení v jejím prostějovském bytě. "Jednalo se o řezné poranění, jak chytila nůž. Zasaženy byly všechny prsty s tím, že nebyly přerušeny kompletně všechny struktury. Na každém prstu byla zasažena jedna nebo dvě šlachy," popsal Radek Kebrle. Při operaci byla tenistka v celkové narkóze, zákrok trval tři hodiny a 45 minut.

Tenisté Prostějova slaví po výhře nad Spartou devátý titul v řadě

Tenisté Prostějova vyhráli podle očekávání extraligu smíšených družstev. Tým z Hané ve finále na domácích kurtech porazil pražskou Spartu 6:2 na zápasy a titul získal podeváté za sebou. Prostějov kraluje tenisové extralize od roku 2007 (v roce 2009 se soutěž kvůli finále Davisova poháru nehrála) a celkem už vybojovat čtrnáct trofejí.

Tomáš Požár: Chceme se opírat o práci dosavadního realizačního týmu

Nový hlavní trenér fotbalistů Sparty Tomáš Požár hodlá nadále maximálně využívat dosavadní realizační tým v čele s Davidem Holoubkem, který vedl letenský celek od konce září. Současný koučink Sparty bude podle něj hlavně týmovou prací. Ke trojici dosavadních koučů David Holoubek, Zdeněk Svoboda a Stanislav Hejkal navíc přibral i Petra Havlíčka, který vedl sparťanský mladší dorost. Celkem se tak budou kompetence dělit mezi pět trenérů.

Na Štěpána bude ve Vltavě v Praze plavat až 400 otužilců

Až čtyři stovky účastníků letos očekávají pořadatelé nejstarší otužilecké akce v Česku - vánočního Memoriálu Alfreda Nikodéma. Jubilejní 70. ročník se bude tradičně konat 26. prosince a do Vltavy u Národního divadla v Praze se ponoří i několik přemožitelů kanálu La Manche. ČTK to sdělili pořadatelé z I. plaveckého klubu otužilců Praha. Na otužilce čekají tři tratě. Nejdelší bude měřená soutěž na 750 metrů, na které budou startovat nejlepší borci z Českého poháru v zimním plavání. Pro kondiční plavce pořadatelé připraví tratě v délce 100 a 300 metrů. Start, stejně jako cíl, bude vždy na severním cípu Slovanského ostrova. Letos se akce zúčastní přemožitelé kanálu La Manche Radek Táborský, Aleš Rucký a Zdenka Krčálová i další. Letošní přemožitelka úžiny mezi Británií a Francií Nikola Hájková ovšem ze zdravotních důvodů plavat nebude, od pořadatelů ale v souvislosti se svým úspěchem převezme pamětní pohár. Podobně bude oceněna i Abhejali Bernardová, která letos jako první Češka přeplavala Cugarský průliv mezi japonskými ostrovy Honšú a Hokkaidó. Kromě otužilců z Česka se letos na Štěpána do Vltavy ponoří i plavci ze Slovenska, Polska, Belgie, Argentiny či Ruska. Nejstarší aktivní účastnicí pravděpodobně bude pětaosmdesátiletá Božena Černá z pořádajícího klubu. Memoriál Alfreda Nikodéma je pojmenován po pražském zlatníkovi, který zpopularizoval sportovní otužování v tehdejším Československu. První vánoční vystoupení otužilců ve Vltavě se konalo ještě pod jeho vedením v roce 1923.

Na Vysočině bude silná námraza, na jihu Moravy ledovka

Meteorologové varovali, že se může na Vysočině a v sousedním okrese Znojmo na jihu Moravy tvořit silná námraza, která může lámat větve stromů či narušit elektrické vedení. V celém Jihomoravském kraji zase hrozí ledovka, která se během noci může vytvářet i v jiných regionech republiky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) trvá do pátečních 13:00.

Krátce o počasí v Česku:

Zataženo až polojasno, místy mrznoucí mrholení. Teploty minus 3 až plus 1 stupeň Celsia.