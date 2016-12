21-12-2016 08:36 | Martina Bílá

Vláda podle Sobotky přinesla Česku, stabilitu naplno by měla pracovat až do voleb

Vláda podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) přinesla Česku politickou i ekonomickou stabilitu. Daří se zvyšovat životní úroveň, rostou mzdy a je nízká nezaměstnanost, řekl Sobotka na bilanční tiskové konferenci. Kabinet se podle něj také zaměřuje na to, aby se občané cítili bezpečněji, bezpečnostní složky dostávají více peněz a mají více zaměstnanců. Sobotka chce, aby vláda pracovala naplno a neztratila tempo a energii do konce svého funkčního období i před podzimními volbami do Sněmovny v příštím roce. Premiér představil deset hlavních priorit do příštího roku. Patří mezi ně úspěšné čerpání z evropských fondů, zahájení klíčových dopravních staveb, zvyšování mezd či prosazení zákonů o sociálním bydlení a neziskových nemocnicích.

Na Sobotkovo bilancování reagovala i opozice. Vládě podle předsedy ODS Petra Fialy chybí vize pro příští rok, peníze z daní jen utrácí a nevyužívá ekonomicky úspěšné období. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska jsou priority kabinetu ve skutečnosti jiné, než které prezentoval premiér. Kalousek ČTK řekl, že vláda hlavně utrácí na nové státní zaměstnance, rostoucí sociální dávky a rostoucí dotace vybraným podnikatelským skupinám.

Vláda k růstu ekonomiky přispěla jen omezeně, říkají analytici

Vláda Bohuslava Sobotky přispěla k dobrému výkonu ekonomiky v posledních letech jen omezenou měrou. Ekonomika je závislá především na vývoji v zahraničí, navíc vláda se ujala řízení země na počátku ekonomického vzestupu po předchozí krizi. Uvedli to analytici oslovení ČTK v reakci na bilanční tiskovou konferenci Sobotky. Ekonomové oceňují na současné vládě především stabilitu a přebytkové hospodaření.

Podle Sobotky není důvod, aby Češi omezovali oslavy Vánoc

Není důvod, aby Češi omezovali nebo rušili oslavy Vánoc a Nového roku. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) to řekl na tiskové konferenci v reakci na pondělní teroristický útok v Berlíně. Vláda podle něj dělá vše pro to, aby se lidé mohli cítit bezpečně, na veřejných prostranství zvyšuje přítomnost policie.

Ministerstvo chce zlepšit financování podpory pro žáky s problémy

Peníze na nová podpůrná opatření pro pomoc žákům s problémy budou školy od ledna dostávat přímo z ministerstva, nikoliv prostřednictvím krajů. Po jednání se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) to oznámila ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Slibuje si od toho zrychlení poskytnutí pomoci i financí. Pro děti se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním, které už ve školách jsou, bude ministerstvo školství krajům posílat část prostředků účelově vázaných na jejich podporu. Chce tak zajistit, aby skutečně doputovaly do škol, které tyto žáky vzdělávají.

Průměrná sazba hypoték v listopadu klesla na minimum 1,77 pct

Průměrná úroková sazba hypoték v Česku v listopadu klesla na nové minimum 1,77 procenta. V říjnu činila 1,80 procenta. Zájem o hypotéky byl rekordní. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Index sleduje od roku 2003 průměrnou úrokovou sazbu hypoték v ČR bez ohledu na dobu fixace. Další pokles úrokových sazeb a změny v hypotékách přilákaly do bank rekordní počty klientů. Lidé si v listopadu pořídili 14.386 hypotečních úvěrů, což je v meziměsíčním srovnání o 4902 hypoték více. V objemu úvěrů držel dosavadní rekord červen 2016, kdy objemy hypoték přesáhly 23,77 miliardy Kč. Letos v listopadu si lidé sjednali hypoteční úvěry za 29,68 miliardy Kč, což je o 10,9 miliardy více než v říjnu.

Část odborů České pošty bude ve čtvrtek znovu stávkovat

Část odborů České pošty bude ve čtvrtek znovu stávkovat. Protest má trvat celý den a bude se přesouvat z jednoho pracoviště na druhé. Na každém by mělo zastavení práce trvat zhruba hodinu. ČTK to řekl předseda stávkového koordinačního výboru Evžen Dvorský. Seznam stávkujících dosud odboráři nedali podniku k dispozici. Vedení pošty chce eliminovat dopad stávky na zákazníky. V pondělí do dvouhodinové stávky vstoupilo zhruba sto z celkem 30.000 pošťáků a podpořilo je 150 sympatizantů. Stávkovalo se hlavně v třídírnách v Praze a Brně, poboček se protest nedotkl. Odboráři požadují po vedení podniku zvýšení tarifní mzdy všem zaměstnancům o 2500 Kč měsíčně.

Policie instaluje na náměstích v Praze zátarasy proti autům

Vjezdu do dolní části Václavského náměstí mají zabránit zhruba půl metru vysoké betonové zábrany, které tam ve středu odpoledne začaly instalovat Pražské služby pod dohledem policie. Opatření souvisí s pondělním teroristickým útokem v Berlíně, kde do davu lidí na vánočním trhu vjel kamion. Obdobné zábrany budou i na Staroměstském náměstí od Pařížské ulice, řekl ČTK policista, který na stavbu dohlíží.

Policie v Česku zvýšila bezpečnostní opatření krátce po berlínském útoku, který si vyžádal 12 obětí, a týkají se zejména míst, kde se pohybuje velké množství lidí, například na vánočních trzích, nádražích nebo v obchodních centrech. Policie tam posílila hlídky a v Brně, Jihlavě, Plzni, Ostravě a Liberci zablokovala i vjezdy na trhy.

Povánoční výprodeje začnou v řetězcích 27. prosince

Povánoční výprodeje letos začnou v řetězcích 27. prosince, o den později než v posledních letech. Důvodem je nová legislativa regulující otevírací dobu velkých obchodů. E-shopy spustí slevové akce jako obvykle na Boží hod. V nabídce se objeví také vrácené nevhodné dárky. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci.

Českem by mohly projíždět nákladní vlaky dlouhé až 740 metrů

Českem by do budoucna mohly projíždět nákladní vlaky dlouhé až 740 metrů. Ministerstvo dopravy s tím počítá v koncepci nákladní dopravy do roku 2020, kterou nedávno předložilo do meziresortního připomínkového řízení. Nyní je běžná délka nákladních vlaků do 650 metrů. Pro průjezd delších souprav bude třeba přestavět kolejiště na řadě stanic, aby dlouhé soupravy neblokovaly provoz ostatních spojů. ČTK to řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Tesař. Železniční infrastruktura umožňuje na části železničních tras provoz vlaků s maximální délkou 720 metrů. Takto dlouhý spoj by ale mohl projet pouze z Petrovic u Karviné do Břeclavi, nebo mezi Přerovem a Českou Třebovou. Zájem vypravovat takto dlouhé spoje ve vnitrostátní dopravě ale není, vlaky podobných délek proto po českých železnicích nejezdí, uvedl Tesař. Ekonomicky zajímavé by mohly být pro mezistátní přepravu, tomu ale brání nedostatečná infrastruktura zejména v příhraničních oblastech.

Tenistka Kvitová může ruku plně zatížit až po půl roce

Tenistka Petra Kvitová se na turnaje vrátí nejdříve v druhé polovině příštího roku. Podle lékařů, kteří dvojnásobné wimbledonské vítězce v úterý večer operovali pořezané prsty levé ruky, bude moci sportovně zatížit sešité šlachy až po půl roce. Doktoři jsou ale optimističtí, že tenis bude moct hrát a má šanci, že bude mít i dobrý cit.

Šestadvacetileté Kvitové museli lékaři narychlo operovat poraněné šlachy na všech prstech levé ruky a dva nervy, které hráčce nožem poranil neznámý pachatel pří úterním ranním přepadení v jejím prostějovském bytě.

STEM: V Boha věří 35 pct lidí, o dva body více než před rokem

V Česku věří v Boha 35 procent lidí, proti loňskému roku se jejich počet zvýšil o dva procentní body. Do kostela chodí ale pravidelně, aspoň jednou měsíčně, jen zhruba desetina věřících. Naproti tomu o Vánocích do něj směřuje více lidí, a to i ti, kteří nevěří. Pro 39 procent občanů totiž patří návštěva kostela k vánočním zvykům. Vyplynulo to ze zveřejněného průzkumu agentury STEM, která poskytla jeho výsledky ČTK. V Boha více věří ženy, starší lidé a obyvatelé Moravy. Dvě pětiny lidí uvedly, že v Boha nevěří.

CVVM: Z vánočních zvyků Češi nejvíc dodržují zdobení stromečku

Nejrozšířenějším vánočním zvykem v českých domácnostech je zdobení stromečku. Následuje pořízení adventního věnce a dodržování obyčeje neodcházet od štědrovečerního stolu. Naopak nejméně se Češi o Vánocích věnují lití olova a házení pantoflem. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Lidé mohou darovat jídlo potřebným na několika náměstích v Praze

Na první svátek vánoční mohou lidé darovat jídlo potřebným u stánků na několika pražských náměstích. Akci Vánoce společně pořádá hnutí Studenti pomáhají. Stánky, kam bude možné jídlo donést a zároveň si pro něj přijít, budou na náměstí Jiřího z Poděbrad, Strossmayerově náměstí a ve Vrchlického sadech. Na Štědrý den budou politici rozdávat kolemjdoucím rybí polévku na Staroměstském a Václavském náměstí, na Kampě a ve Vršovicích. Lidem bez přístřeší nabídnou v období Vánoc pražská zařízení pro bezdomovce cukroví a vánočku. Instantní polévky, konzervy, sáčky čaje či kávu budou rozdávat terénní pracovníci lidem bez přístřeší v celé Praze.

Do soutěže o cenu Miese van der Rohe jde deset českých staveb

Prestižní soutěže o cenu Miese van der Rohe se zúčastní deset českých staveb, které vznikly za poslední dva roky. Nominovali je tuzemští odborníci, na nominaci pavilonu základní školy v Líbeznicích a Archeoparku Pavlov se shodli nezávisle na sobě všichni. O cenu bude bojovat také dvojdům Zen-Houses od libereckého architekta Petra Stolína, který je vítězem České ceny za architekturu. Výsledky mezinárodní ceny by měly být známy v květnu příštího roku. ČTK to sdělila mluvčí České komory architektů (ČKA) Zuzana Hošková. Ve hře je napříkla obnova pivovaru v Lobči u Mšena (RIOFRIO Architects), rekonstrukce a přístavba Vrbatovy boudy v Krkonoších od studia IXA a Stezka v oblacích. Turistická vyhlídková stezka sahající do výšky 58,5 metru nad zemí od společnosti Fránek Architects letos získala titul Stavba roku od Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Papoušky žako budou muset chovatelé přihlásit u krajského úřadu

Na obchod a chov velmi oblíbených papoušků žako se začnou od února 2017 vztahovat přísná kritéria. Všichni žakové budou muset být označeni pevným nesnímatelným kroužkem se speciálním kódem nebo mikročipem. Jejich majitelé je budou muset přihlásit u krajského úřadu nebo na pražském magistrátu a doložit, odkud je získali. Papoušky žako také nebude moci volně prodávat. ČTK to sdělil provozovatel odborného serveru Ararauna.cz Jan Potůček. Podle jeho odhadu je v Česku 15.000 až 17.000 papoušků žako. Papoušci žako budou v Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) přeřazeni začátkem roku z druhé do nejpřísnější první přílohy, do které patří ohrožené druhy zvířat. Podle České inspekce životního prostředí se předpokládá, že nová povinnost bude platná od začátku února.

Je zimní slunovrat, noc na čtvrtek bude nejdelší v roce

Je první zimní den a v 11:45 začala astronomická zima. Noc na čtvrtek 22. prosince tak bude nejdelší v roce. Slunce je nejníže nad obzorem, takže jeho paprsky dopadají do české kotliny nejvíce nejšikměji. Slunovrat rovněž znamená, že se noci začnou krátit a dny prodlužovat. Podle měsíční předpovědi meteorologů se první zimní teploty budou v závěru roku držet slabě nad nulou, mrznout bude hlavně v noci. Od ledna by se pak mělo mírně ochladit.

Před 220 lety lidé poprvé slyšeli Rybovu vánočí mši

Před 220 lety pravděpodobně poprvé zazněla v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Stalo se tak při půlnoční mši v noci ze 24. na 25. prosince 1796. Premiéru na varhany hrál sám autor před nepříliš velkým počtem posluchačů v malém vesnickém kostelíku - podle dobových zápisů provázelo bubnování deště a vanutí silného větru. Vánoce 1796 byly bez sněhu. Svým poselstvím a poetikou Rybova mše musela zaujmout hned napoprvé, protože se zřejmě rychle rozšířila po kraji. V první polovině 19. století, kdy se hrála hlavně na kůrech venkovských kostelů, Rybova mše prakticky zlidověla. Ve 20. století prošla mše Hej mistře renesancí a stala se symbolem českých Vánoc.

O Českou mši vánoční je zájem nejen doma, ale i ve světě. Znají ji posluchači v Americe, Austrálii, na Novém Zélandu, přeložena byla do švédštiny a nedávno zazněla třeba v Japonsku.

Počasí ve čtvrtek

Zataženo nízkou oblačností, ojediněle mrznoucí mlhy. Místy jasno až polojasno. Teploty -2 až 2 stupně Celsia.