09-01-2017 20:09

Místo Spider-Mana nově Pavoučí muž, mini market by nahradil malý obchod. Chceme zachovat český jazyk, hájil návrh zákona o úředním jazyce komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Jiří Zlatuška z hnutí ANO ale podobnou normu odmítá. Bylo by to na hlavu, řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Podle návrhu z dílny komunistických poslanců se mají všechny nápisy, reklamy nebo názvy filmů překládat do češtiny. Za porušení by hrozila pokuta 15 až 50 tisíc korun. Více

09-01-2017 20:01

Husy, kachny, ale taky pávy nebo pštrosy museli v pondělí utratit veterináři v Lázních Toušeni u Prahy. Víkendové testy totiž potvrdily, že jedna z uhynulých hus pomořanských měla ptačí chřipku. Při zásahu pomáhalo s likvidací tisíce zvířat i třicet hasičů. Více

08-01-2017 | Ivana Denčevová

Byla Charta 77 důležitý počin nebo okrajová záležitost? Jak se na ni dnes dívají historikové? Nad významem Charty 77 a okolnostmi jejího vzniku se zamyslí pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy. Více

07-01-2017 | Martina Bílá, Magdalena Hrozínková

Z vrtulníku u středočeské obce Nehvizdy seskočilo v jednom prosincovém dni několik parašutistů. Připomněli tak noc před 75 lety, kdy se nad protektorátem Čechy a Morava objevil britský letoun. Na jeho palubě bylo několik mužů, kteří byli do okupované vlasti vysláni exilovou vládou. Mezi nimi i Jozef Gabčík a Jan Kubiš, pověření atentátem na „třetího muže třetí říše“. Více

07-01-2017 | Zdeňka Kuchyňová

Unikátní 3D tiskárna, karbonový longboard s elektromotorem nebo chytrý obojek pro psa. České firmy jsou se svými výrobky na světové elektronické události číslo 1, veletrhu CES v americkém Las Vegas. Česká účast je největší v historii. Více

06-01-2017 11:45 | Martina Bílá, Zdeňka Kuchyňová

Už posedmnácté vyrazili do ulic českých měst a vesnic koledníci z tradiční Tříkrálové sbírky. Kolik peněz se loni vybralo, kam prostředky míří a jaké postavení mí sbírka mezi ostatními v Česku? Více

01-01-2017 | Zdeňka Kuchyňová

"Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmíraly..." Už asi tušíte, čí texty a písně dnes uslyšíte. Autorem textu je básník Josef Kainar. Rok 2017 přináší řadu zajímavých výročí, a jedním z nich nový rok začneme. Od narození Josefa Kainara letos uplyne 100 let. Více