16-01-2017 15:25

Česko si připomíná osmačtyřicet let od upálení studenta Jana Palacha. Ten se na Václavském náměstí polil benzinem a zapálil na protest proti cenzuře tehdejšího režimu a letargii obyvatelstva. Lidé od rána pokládají svíčky a květiny k pomníkům po celé republice. Více

16-01-2017 13:09

Rozbořená sportovní hala v České Třebové zůstává zajištěná policejními páskami. Policisté také vyměnili soudního znalce, který měl budovu ohledat, ten původní mohl být podjatý. V Mníšku pod Brdy pak chtějí zkontrolovat tělocvičnu, protože ji stavěla stejná firma. Policisté v České Třebové naštěstí vyšetřují jen příčinu zřícení střechy při florbalovém turnaji v sobotu večer, nikomu se nic nestalo. Přitom ve chvíli, kdy střecha padala, bylo v hale asi 80 lidí a na útěk měli asi 30 sekund. Bez pohotové reakce několika lidí by následky nehody mohly být horší. Více

15-01-2017 | Martina Bílá

Na dlani jednu z tvých řas, do tmy se koukám...Podvod, snad nejznámější a snad nejoblíbenější písnička Honzy Nedvěda. Jako rané puberťačky jsme se nad ní dojímaly, jako starší se jí smály. Dnes přišel čas podívat se na legendární písničku znovu a jinak - očima jazzové kapely. Více

14-01-2017 | Milena Štráfeldová

Romány Bereme co je, Víme svý, Chraňme muže nebo Proměny patří mezi nejznámější díla spisovatelky a publicistky Věry Noskové. Získala za ně řadu literárních cen včetně nominace na Magnesii Literu nebo na Cenu Josefa Škvoreckého. Teď přichází s knihou trochu jiného žánru. Vydala totiž cestopis s podtitulem S batohem po královském Thajsku a rudém Vietnamu. Více

14-01-2017 | Libor Kukal

Všechny hotelové pokoje ve městě obsazeny! V lednu. V Ostravě, ve městě, kam by mnozí Češi nejeli ani zadarmo. Důvodem je mistrovství Evropy v krasobruslení. Co čeká turisty, kteří se do Ostravy vypraví? Připravíme vás na návštěvu originálního města se špatnou pověstí. Více

13-01-2017 11:59 | Zdeňka Kuchyňová

Firmám chybí zaměstnanci. Ministerstvo zahraničí proto připravilo návrh, jak dostat do Česka víc lidí z Ukrajiny. Plánuje zrychlit práci českého generálního konzulátu ve Lvově a zvýšit roční kvótu pro zaměstnávání Ukrajinců v Česku. Více

12-01-2017 17:34 | Martina Bílá

Na jaře roku 1945 se II. světová válka chýlila ke konci. Nad Krušnými horami se 24. března okolo poledne objevil svaz amerických bombardérů. Kvůli navigační chybě se ocitl nad dobře bráněnou rafinérií u Mostu a jeden z letounů byl zasažen. Vojákům na palubě bylo záhy jasné, že na základu za Alpami nedostanou a kapitán rozhodl pokusit se přeletět na východ - na území ovládané spojeneckou sovětskou armádou. Jejich cesta ale skončila na území protektorátu. Hořící letoun dopadl nedaleko vesnice Černíkovice u Rychnova nad Kněžnou. Místo dopadu dnes zkoumají archeologové a jde o vůbec první archeologický výzkum tohoto zaměření na území Česka. Více