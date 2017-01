21-01-2017 18:10

Do voleb zbývá ještě více než tři čtvrtě roku, ale strany už se na ně poměrně intenzivně začínají připravovat. Důležitou otázkou bude kromě programu i otázka, kolik peněz na kampaň vydají. Letos poprvé přitom bude nastavený maximální limit 90 milionů korun, do kterého se partaje musejí vejít. Více

Na sjezdovce v Dolní Moravě na Orlickoústecku se vážně zranila jedenáctiletá dívka. Vylétla z trati mezi vzrostlé stromy a v plné rychlosti do nich narazila. Vrtulník ji transportoval do hradecké nemocnice, informoval náčelník Horské služby Jeseníky Michal Klimeš. Více

Tři tisíce žáků v téměř stovce škol se v zahraničí učí vyjmenovaná slova, kde pramení Vltava nebo jak se žilo v českých zemích za Karla IV. Proč se oni a jejich rodiče rozhodli věnovat se jazyku země, kam někteří jezdí už jen na prázdniny? Jak takové vyučování probíhá? A jak vnímají lidé žijící v zahraničí Českou republiku a svou roli v ní? Na návštěvu do České školy bez hranic v Paříži vás zve Martina Bílá. Více

Spokojeně jdete na procházku do lesa, a najednou vidíte v hromadě kamení stříbrné mince. Přesně tohle se stalo panu Hudcovi. U lesní cesty na Rokycansku objevil keramický džbán se stříbrnými mincemi z 15. století. A to díky divokým prasatům, která tam ryla. Poklad odevzdal do muzea, a teď se může těšit na odměnu. Více

Na dlani jednu z tvých řas, do tmy se koukám...Podvod, snad nejznámější a snad nejoblíbenější písnička Honzy Nedvěda. Jako rané puberťačky jsme se nad ní dojímaly, jako starší se jí smály. Dnes přišel čas podívat se na legendární písničku znovu a jinak - očima jazzové kapely. Více

Romány Bereme co je, Víme svý, Chraňme muže nebo Proměny patří mezi nejznámější díla spisovatelky a publicistky Věry Noskové. Získala za ně řadu literárních cen včetně nominace na Magnesii Literu nebo na Cenu Josefa Škvoreckého. Teď přichází s knihou trochu jiného žánru. Vydala totiž cestopis s podtitulem S batohem po královském Thajsku a rudém Vietnamu. Více

Všechny hotelové pokoje ve městě obsazeny! V lednu. V Ostravě, ve městě, kam turisté moc nejezdí. Důvodem je mistrovství Evropy v krasobruslení. Co čeká turisty, kteří se do Ostravy vypraví? Připravíme vás na návštěvu originálního města se špatnou pověstí. Více