01-01-2017 06:00

UDÁLOST ROKU 2017. Letošek by Česku mohl přinést restaurace bez cigaret. V prosinci poslanci schválili druhou verzi vládního návrhu protikuřáckého zákona, nyní je na řadě Senát. Zákaz kouření se dotkne i vináren, kaváren nebo barů. A podniky nebudou moct mít ani stavebně oddělenou kuřárnu. Nová pravidla by měla platit od 31. května. Tento den vyhlašuje Světová zdravotnická organizace jako Světový den bez tabáku. Více

31-12-2016 19:38

Pražskou zoologickou zahradu letos navštívilo přesně 1 448 353 lidí, což je nejvíce v její pětaosmdesátileté historii. Miliontého návštěvníka přivítala zahrada již 16. srpna a už od 4. prosince bylo zřejmé, že návštěvnost letos pokoří rekord. V sobotu to sdělila mluvčí zahrady Jana Myslivečková. Návštěvnický rekord dosud držel rok 2014, kdy do Troji zavítalo 1,38 milionu lidí. Více

01-01-2017 | Zdeňka Kuchyňová

"Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmíraly..." Už asi tušíte, čí texty a písně dnes uslyšíte. Autorem textu je básník Josef Kainar. Rok 2017 přináší řadu zajímavých výročí, a jedním z nich nový rok začneme. Od narození Josefa Kainara letos uplyne 100 let. Více

31-12-2016 | Martina Bílá

Česká redakce Radia Praha vám přeje krásný Nový rok 2017! "Štěstí zdraví dlouhá léta...", zpívají v jedné z koled Tři králové. A stejné je i naše přání. Hodně štěstí přejeme v osobním i pracovním životě. Pevné zdraví, a když už se něco pokazí, pak rychlé uzdravení. A samozřejmě dlouhá léta. A protože ke konci roku patří silvestrovské veselí, postará se o něj zpívající právník Ivo Jahelka. Jak brzy zjistíte, i u soudů se stávají veselé a kuriózní situace. Více

26-12-2016 | Libor Kukal

S naprostou jistotou můžeme říct, že z deseti miliónů Čechů všech deset zná důvěrně hudbu Vadima Petrova. Kdo by neznal hudbu ke Krtečkovi nebo Krkonošským pohádkám? V rozhovoru pro Český rozhlas Vadim Petrov vzpomíná, jak jeho první skladbu pochválil Josef Bohuslav Foerster, i když už špatně slyšel i jak vyprodaná drážďanská opera aplaudovala hudbě ke Krtečkovi. Více

25-12-2016 | Ladislav Dvořák

Už tu máme 1. svátek vánoční. Budeme si povídat o Vánocích v radiu. Nikoliv o tom, jak je slavíme my, ale o rozhlasovém vysílání se v době Vánoc. To se zpravidla odlišuje od běžných všedních dnů. Jaké byly rozhlasové Vánoce v minulých desetiletích, do jaké míry se odrážel vliv vládnoucích režimů? Více