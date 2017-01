26-01-2017 11:14

Cítím se nevinný. Zhruba takto se u Obvodního soudu pro Prahu 1 hájil bývalý šéf Kriminalistického ústavu Pavel Kolář. Podle obžaloby se snažil zvýhodnit svého tehdejšího náměstka, který měl dopravní nehodu. U soudu se tak k celému incidentu vyjádřil vůbec poprvé. "Naivně jsem chtěl rozhodnout spravedlivě," uvedl v soudní ohrádce. Více

26-01-2017 10:51

V případu údajného zneužití vojenské rozvědky Janou Nečasovou (dříve Nagyovou) bude u obvodního soudu pro Prahu 1 rozhodovat jiný soudce než Helena Králová. Rozhodl o tom odvolací městský soud v Praze. Změna soudce je součástí verdiktu, kterým městský soud zrušil i osvobozující rozsudek Králové nad zpravodajci a Nečasovou těsně před koncem roku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Markéta Puci. Více

22-01-2017 | Martina Bílá

Tři tisíce žáků v téměř stovce škol se v zahraničí učí vyjmenovaná slova, kde pramení Vltava nebo jak se žilo v českých zemích za Karla IV. Proč se oni a jejich rodiče rozhodli věnovat se jazyku země, kam někteří jezdí už jen na prázdniny? Jak takové vyučování probíhá? A jak vnímají lidé žijící v zahraničí Českou republiku a svou roli v ní? Na návštěvu do České školy bez hranic v Paříži vás zve Martina Bílá. Více

21-01-2017 | Zdeňka Kuchyňová

Spokojeně jdete na procházku do lesa, a najednou vidíte v hromadě kamení stříbrné mince. Přesně tohle se stalo panu Hudcovi. U lesní cesty na Rokycansku objevil keramický džbán se stříbrnými mincemi z 15. století. A to díky divokým prasatům, která tam ryla. Poklad odevzdal do muzea, a teď se může těšit na odměnu. Více

15-01-2017 | Martina Bílá

Na dlani jednu z tvých řas, do tmy se koukám...Podvod, snad nejznámější a snad nejoblíbenější písnička Honzy Nedvěda. Jako rané puberťačky jsme se nad ní dojímaly, jako starší se jí smály. Dnes přišel čas podívat se na legendární písničku znovu a jinak - očima jazzové kapely. Více

14-01-2017 | Libor Kukal

Všechny hotelové pokoje ve městě obsazeny! V lednu. V Ostravě, ve městě, kam turisté moc nejezdí. Důvodem je mistrovství Evropy v krasobruslení. Co čeká turisty, kteří se do Ostravy vypraví? Připravíme vás na návštěvu originálního města se špatnou pověstí. Více