29-01-2017 18:29

V neděli odpoledne zadrželi kriminalisté dvaadvacetiletého muže, kterého podezřívají ze středečního loupežného přepadení herny v Praze 4. V té době se v herně nacházelo tříleté dítě, které policisté zachránili. Policie vyšetřuje incident jako loupež a pachateli tak hrozí až desetileté vězení. Více

29-01-2017 18:01

Každodenní starosti by lidem s rakovinou už brzy mohla ulehčit nová webová aplikace. Na jedné adrese by se tak potkali onkologičtí pacienti a dobrovolníci, kteří by jim pomáhali s nákupy anebo s hlídáním dětí během léčby v nemocnici. Jde o první aplikaci svého druhu v Česku. Více

29-01-2017 | Zdeňka Kuchyňová

Ve čtyřech začala hrát na klavír. Od šesti let chodila do umělecké školy. Vystupuje pod jménem Lenny a loni jí vyšlo CD s názvem Hearts. Vlastním jménem se mladá talentovaná zpěvačka jmenuje Lenka Filipová. Více

28-01-2017 | Zdeňka Kuchyňová

Jak zastavit vylidňování a stárnutí obcí v odlehlých oblastech Česka? Pomohou dotace na cestovní ruch. Takový je závěr studie, kterou představil Svaz obchodu a cestovního ruchu. Více

27-01-2017 | Zdeňka Kuchyňová

Největší hodiny v Česku (měří 7,5 metru) jsou v Praze na věži kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad. Tento netradiční kostel Nejsvětějšího Srdce Páně navrhl slovinský architekt Josip Plečnik. Možná se spolu s dalšími Plečnikovými stavbami dostane i na seznam památek UNESCO. Více

26-01-2017 12:47 | Martina Bílá

Už více než rok a půl se v Historické budově Národního muzea ozývají místo hlasů průvodců a návštěvníků sbíječky a bagry. Dlouho plánovaná rekonstrukce s rozpočtem okolo 1,6 miliardy korun je zhruba ve své polovině. O tom, jak stavba pokračuje se mohli na kontrolním dnu přesvědčit politici i novináři. Více